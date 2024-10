US Börseneröffnung: SP500 nahe an den Rekordwerten nach starken Jobdaten

Der US-Arbeitsmarktbericht übertraf die Erwartungen, da die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um über 250.000 stieg.

Die Arbeitslosenquote sank den zweiten Monat in Folge auf 4,1 %.

Aktien erholten sich aufgrund einer neuen Empfehlung, wobei sich chinesische ADRs von dem Ausverkauf am Donnerstag erholten.

Die Aktien von Rivian stürzten ab, da das Unternehmen seine Prognose für die Produktion in diesem Jahr drastisch senkte. Die US-Indizes eröffneten deutlich höher, angetrieben von einem lebhaften US-Arbeitsmarktbericht, der die Rezessionsängste minderte. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im September um 254.000, während die Arbeitslosenquote auf 4,1 % sank. Diese robusten Daten deuten auf eine potenzielle Stärke der Verbraucherausgaben und des BIP-Wachstums im dritten und vierten Quartal hin und trotzen den jüngsten Erwartungen einer Verlangsamung. Der SP500 / US500 liegt nur 0,6 % unter seinen in der vergangenen Woche erreichten Allzeithochs. Beim heutigen Handel testete der Index den Wert von 5800, was mit einem Fibonacci-Retracement von 113,0 % der jüngsten Sommerrally zusammenfiel. Gleichzeitig sind die Anleiherenditen gestiegen, was sich in fallenden Anleihepreisen widerspiegelt. Wenn der Aufwärtstrend anhält, liegt das nächste bedeutende Ziel bei etwa 5900; die Unterstützung liegt bei 5725. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: CVS Health (CVS.US) legte um über 3 % zu, da das Unternehmen plant, sich möglicherweise in zwei Geschäftsbereiche aufzuteilen: Pharma und Versicherungen. TD Cowen stufte die Aktie aufgrund der verbesserten Aussichten für seinen Medicare-Advantage-Plan herauf.

Rivian Automotive (RIVN.US) verlor fast 4 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für die Produktion in diesem Jahr aufgrund von Engpässen in der Lieferkette gesenkt hatte. Das Unternehmen lieferte im 3. Quartal 10.000 Fahrzeuge aus und verfehlte damit die Prognosen der Analysten.

Trotz der Probleme von Rivian ist Amazon (AMZN.US) heute um mehr als 3 % gestiegen, da das Unternehmen plant, die Belegschaft für die Feiertage in diesem Jahr um 250.000 Mitarbeiter aufzustocken, was auf robuste Einzelhandelsumsätze in den kommenden Monaten hindeutet.

Chinesische ADRs erholten sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag, wobei Alibaba, JD und Tencent Gewinne verzeichneten.

