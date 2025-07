US Börsenstart: Aktien setzen Kursgewinne aufgrund positiver Einzelhandels- und Arbeitsmarktdaten fort

Die Wall Street baut die Gewinne vom Vortag aus, nachdem ein besser als erwarteter US-Einzelhandelsumsatzbericht die Sorgen um die Konsumausgaben gedämpft hat. Die überraschenden Zahlen konnten die Stagnationsängste eindämmen und untermauern, dass die US-Wirtschaft trotz hoher Zinsen und anhaltender Handelsunsicherheiten robust bleibt. Alle wichtigen US-Indizes befinden sich im Trading im Plus. Der S&P 500 legt um 0,3 % zu, vor allem dank der Industrie- und Basiskonsumgüterbranche, die von der positiven Stimmung nach den starken Gewinnen von General Electric und PepsiCO profitiert. Der Dow Jones stieg ebenfalls um 0,3 %, die Nasdaq 100-Futures legten um 0,4 % zu und blieben damit nur 0,3 % unter ihrem Allzeithoch von rund 23.220 Punkten. Der Russell 2000 stieg um 0,9 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im Juni um 0,6 % und übertrafen damit die Prognosen und erholten sich von dem Rückgang im Mai. Die Autoverkäufe führten den Anstieg mit einem Plus von 1,2 % an, während Restaurants und Bars um 0,6 % zulegten, was auf eine robuste Nachfrage nach Konsumgütern hindeutet. Die Kontrollgruppe stieg um 0,5 %, was auf solide Kernausgaben hindeutet. Discounter und Lagerhausketten schnitten dank Schnäppchenjägern überdurchschnittlich gut ab, während Bekleidung und Schuhe hinterherhinkten. Trotz der durch Zölle bedingten Preisanstiege halten der starke Arbeitsmarkt und das Beschäftigungswachstum die Geldbörsen der Verbraucher offen – zumindest vorerst. Quelle: XTB Research S&P 500 Chart (H1) Die S&P 500-Futures geben ihre frühen Gewinne wieder ab, nachdem sie in der Nähe des 24-Stunden-EMA (hellviolett) Unterstützung gefunden haben. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, da der Kontrakt über beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wird. Allerdings könnte sich der Widerstand bei 6330 (und den nahe gelegenen Rekordhochs) angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle und der bevorstehenden Technologiegewinne als schwer zu durchbrechen erweisen. Starke Gewinne könnten einen Ausbruch auf neue Höchststände auslösen, während Enttäuschungen ein Rückgang in Richtung des unteren Endes der aktuellen Konsolidierungsspanne riskieren. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten ADM (ADM.US) Aktien sind um 2,3 % gefallen, nachdem Trump bekannt gab, dass Coca-Cola in den USA bei Limonaden auf Rohrzucker umstellen wird. Dieser Schritt könnte das Maisverarbeitungsgeschäft von ADM beeinträchtigen, das hochfructosehaltigen Sirup herstellt. Analysten sagen, dass eine Umstellung von Coca-Cola die Nachfrage nach Zucker ankurbeln und zu einem Überangebot an Mais führen könnte, was die Margen von ADM belasten würde.

GE Aerospace (GE.US) hat seinen Ausblick für 2025 angehoben und verwies dabei auf die starke Nachfrage im Luftfahrtbereich und einen Anstieg der Umsatzerlöse im kommerziellen Bereich um 30 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal mit 1,66 USD über den Erwartungen (1,43 USD), der Umsatz belief sich auf 10,2 Mrd. USD gegenüber den erwarteten 9,6 Mrd. USD. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr von 5,60 bis 5,80 USD. Trotz der Zollrisiken bleibt CEO Larry Culp optimistisch, unterstützt durch Kostenkontrollen und neue Geschäfte wie einen Großauftrag von Qatar Airways für Triebwerke. Trotz Gewinnen im vorbörslichen Handel notiert die Aktie derzeit mit einem Minus von 2 %.

MP Materials (MP.US) notiert unverändert, nachdem das Unternehmen eine Aktienemission im Wert von 500 Mio. USD zur Finanzierung des Betriebs, zur Erweiterung seiner 10X-Magnetanlage und zur Verfolgung seines strategischen Wachstums angekündigt hat. Die Kapitalerhöhung folgt auf einen Kursanstieg von 69 % im letzten Monat.

PepsiCo (PEP.US) übertraf die Erwartungen für das zweite Quartal und verwies auf ein starkes internationales Wachstum mit einem organischen Umsatzanstieg von 2,1 % und einem Gewinn je Aktie von 2,12 $. Das Unternehmen behielt seinen Ausblick für 2025 bei und hob die Verbesserungen in Nordamerika hervor. Es wies auf anhaltende Kosten in der Lieferkette hin, darunter auch Zölle. Die Aktien stiegen um 6 %, bleiben jedoch seit Jahresbeginn um rund 10 % im Minus. Pepsi setzt außerdem auf gesündere Produktoptionen und erweitert sein Angebot an zuckerarmen/zuckerfreien Produkten, um Marktanteile zurückzugewinnen.

Sarepta (SRPT.US) Die Aktien stiegen um 16 %, nachdem bestätigt wurde, dass die Gentherapie Elevidys trotz der jüngsten Todesfälle von Patienten mit einem Warnhinweis auf der Verpackung auf dem Markt bleiben wird. Das Unternehmen kündigte außerdem an, rund 500 Stellen zu streichen und einige Arzneimittelprogramme auszusetzen, um jährliche Einsparungen in Höhe von 400 Mio. USD zu erzielen. Die Anleger begrüßten sowohl die Kostensenkungen als auch die Klarheit in Bezug auf Elevidys, das mehr als die Hälfte des vorläufigen Umsatzes von 513 Mio. USD im zweiten Quartal ausmachte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.