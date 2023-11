US-Eröffnung: Wall Street ringt um Richtung 🔔

Wall Street steht vor einer leichten Eröffnung im Minus.

Der Dollar bleibt schwach, da die Renditen der US-Schatzanleihen niedrig bleiben. Micron (MU.US) übertrifft mit der Q1 bereinigten Umsatzprognose die Schätzungen.

(MU.US) übertrifft mit der Q1 bereinigten Umsatzprognose die Schätzungen. Zscaler (ZS.US) meldet eine 131%ige Steigerung des Gewinns im Jahresvergleich. Die Wall Street eröffnet leicht unter ihrem lokalen Höchststand, trotz einer schlechteren Stimmung an den Börsen auf dem alten Kontinent. Investoren warten auf weitere Kommentare von FOMC-Mitgliedern heute. Zu Beginn der Sitzung verlieren sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 etwa 0,20%. Der Dollar bleibt heute eine der schwächsten Währungen, was einen weiteren Aufwärtsimpuls liefern könnte. Es ist jedoch möglich, dass FOMC-Mitglieder erneut versuchen könnten, die Stimmung zu dämpfen, was zu größerer Volatilität beim Dollar führen könnte. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen bleiben mit unter 4,40% niedrig. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen US500 Die Notierungen des S&P 500 bleiben über dem Niveau von 4500 Punkten, aber nach einer Phase jüngster Anstiege ist eine Konsolidierung oder Korrektur nicht ausgeschlossen. Die Bullen eines nächsten Impulses zum Wachstum werden wahrscheinlich erst in den bevorstehenden November-Arbeitsmarktdaten nächste Woche danach suchen. Die Schlüsselmarke, die natürlich im Auge behalten werden sollte, bleibt die Unterstützungszone um 4500 Punkte. Wenn es den Bullen gelingt, dieses Niveau zu halten, können wir einen Versuch erwarten, die diesjährigen Höchststände bei 4630 Punkten zu testen, was nur 1,90% höher liegt. Andernfalls sollten die Niveaus von 4430 und 4400 Punkten im Auge behalten werden. Quelle: xStation 5 Liste der am aktivsten gehandelten Wertpapiere im SP 500 zu Beginn der Sitzung. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Unternehmensnachrichten Micron Technology (MU.US), ein Hersteller von Speicherchips, hat seine Prognosen für das erste Quartal aktualisiert und deutet damit auf eine Verbesserung seiner finanziellen Leistung hin. Das Unternehmen erwartet nun, dass die bereinigte Bruttomarge nahe am Break-even liegt, ein besseres Ergebnis als zuvor erwartet, aufgrund eines verbesserten Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage. Micron hat die erwarteten bereinigten Verluste pro Aktie auf etwa 1 US-Dollar revidiert, leicht weniger als die zuvor prognostizierten 1,07 US-Dollar pro Aktie. Darüber hinaus schätzt das Unternehmen, dass der Umsatz für das Quartal bis zum 30. November etwa 4,7 Milliarden US-Dollar betragen wird, gegenüber der früheren Schätzung von 4,4 Milliarden US-Dollar. Micron erwartet jedoch höhere Betriebsausgaben von 990 Millionen US-Dollar für den Zeitraum, was über der früheren Schätzung von 900 Millionen US-Dollar liegt. Quelle: xStation 5 Zscaler (ZS.US), ein Unternehmen für Cybersicherheit, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres Ergebnisse veröffentlicht, die die Erwartungen der Wall Street übertroffen haben, hauptsächlich aufgrund von robusten Verkäufen an die Bundesregierung. Die Gewinne des Unternehmens stiegen auf bereinigter Basis um 131% auf 67 Cent pro Aktie, und der Umsatz wuchs um 40% auf 496,7 Millionen US-Dollar, was die Schätzungen der Analysten übertraf. Die Abrechnungen stiegen ebenfalls um 34% auf 456,6 Millionen US-Dollar, obwohl das Unternehmen seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2024 bei den Abrechnungen auf ein Wachstum von 25% beibehielt. Für das laufende Quartal bis Januar prognostiziert Zscaler einen Gewinn pro Aktie zwischen 57 und 58 Cent, höher als die erwarteten 52 Cent, und rechnet mit einem Umsatz von rund 506 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verstärkt seine Vertriebs- und Marketingbemühungen und hat Mike Rich zum neuen Chief Revenue Officer und Joyce Kim zur Chief Marketing Officer ernannt. Quellen: xStation5 von XTB NEU: Teilaktien bei XTB - FRACTIONAL SHARES

