Börse Aktuell: Rüstungswerte im Aufwind – Rheinmetall Aktie nahe Allzeithoch Börse Aktuell zeigt heute ein klares Bild: Der europäische Rüstungssektor gehört zu den größten Gewinnern des Tages. Verteidigungsaktien steigen auf breiter Front und führen die Indizes vieler Handelsplätze an. In Norwegen legt Kongsberg Gruppen zu, während in Schweden SAAB fast 4 % gewinnt. In Deutschland stehen Rheinmetall, RENK Group und Hensoldt im Fokus – allen voran die Rheinmetall Aktie, die nach einer Korrektur von rund 30 % wieder kräftig zulegt und aktuell historische Höchststände nahe 2.000 € je Anteilsschein testet. Auch in Großbritannien ziehen BAE Systems und Rolls-Royce an. In Italien klettern Fincantieri um mehr als 5 % und Leonardo um knapp 3 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Geopolitische Faktoren stützen die Rheinmetall Aktie Die jüngste Aufwärtsbewegung bei Rüstungswerten wird durch mehrere Faktoren gestützt. Einerseits häufen sich Drohnenvorfälle in Europa, andererseits haben Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump die Märkte bewegt: Er betonte, dass die Ukraine mit konstanter NATO-Unterstützung alle von Russland besetzten Gebiete zurückerobern könne. Zudem wächst die Sorge vor einer hybriden Eskalation in Osteuropa. Analysten gehen davon aus, dass diese Entwicklungen den Verteidigungssektor langfristig stützen werden. Große Aufträge und milliardenschwere Verträge für Unternehmen wie Rheinmetall scheinen angesichts der geopolitischen Lage sehr wahrscheinlich. Fazit: Börse Aktuell im Zeichen der Rüstung Die Börse Aktuell zeigt eindrucksvoll, wie stark geopolitische Risiken die Aktienmärkte beeinflussen. Mit der Rheinmetall Aktie als deutschem Spitzenwert im Verteidigungssektor bleibt der Trend klar positiv. Anleger sollten die Kursentwicklung genau beobachten, da weitere Nachrichten über NATO-Strategien oder Konflikteskalationen als Katalysatoren wirken könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

