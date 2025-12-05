DAX Verlierer: BASF Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze BASF Aktie war größter Tagesverlierer im DAX

Tageschart zeigt anhaltende Schwäche – Trend bleibt neutral bis bärisch

4H-Chart bestätigt bärische Struktur – Gefahr eines Rückfalls bis 41,50 EUR

Die BASF Aktie lieferte gestern ein deutliches Warnsignal: Sie war der größte DAX-Verlierer im Tageshandel und setzte ihre Abwärtsbewegung mit hoher Dynamik fort. Während 28 Aktien im DAX steigen konnten, gehörte BASF klar zu den schwächsten Werten – ein entscheidender Punkt für Anleger, die die DAX Gewinner Verlierer-Verteilung beobachten.

Doch was bedeutet die aktuelle Schwäche für die mittelfristige Kursentwicklung? Und wie ordnet sich das Chartbild im Tages- und 4H-Zeitfenster ein? ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS.DE 🚀 Key Takeaways 📉 1. BASF Aktie war größter Tagesverlierer im DAX Am gestrigen Handelstag (04.12.2025): BASF verlor 3,46 % und belegte damit den letzten Platz im DAX

Bayer (-2,16 %) und Scout24 (-1,99 %) folgten ebenfalls auf den hinteren Plätzen BASF fiel damit klar im DAX Gewinner Verlierer-Vergleich negativ auf. 📊 2. Tageschart zeigt anhaltende Schwäche – Trend bleibt neutral bis bärisch Die BASF Aktie befindet sich seit Monaten in einer breiten Seitwärtsrange – gleichzeitig jedoch in einer strukturellen Schwächephase: Erholungen seit Jahresbeginn wurden komplett wieder abgegeben

Die Aktie scheiterte mehrfach am Ausbruch über die SMA200 (44,32 EUR)

Auch der Versuch, das GAP bei 49,53 EUR zu schließen, scheiterte

Jüngste Rücksetzer führten erneut unter SMA200, SMA50 und SMA20 Wichtiges Risiko:

→ Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, droht eine weitere rote Kerze und der Verlust des Kontakts zu den gleitenden Durchschnitten. ⏳ 3. 4H-Chart bestätigt bärische Struktur – Gefahr eines Rückfalls bis 41,50 EUR Auch im 4H-Chart zeigt sich die anhaltende Schwäche der BASF Aktie deutlich: SMA200 fungierte über Monate als „Decke“

Letzter Ausbruchsversuch wurde sofort wieder abverkauft

Keine gleitende Durchschnittslinie bietet aktuell Unterstützung

Kurs steht wieder am unteren Rand der Seitwärtsrange Kritischer Bereich:

→ 41,50 EUR – hier lag mehrfach Unterstützung.

→ Ein Bruch könnte den Weg zum Jahrestief bei 38,00 EUR öffnen. Erholungen dagegen dürften bereits: an SMA200 (43,36 EUR)

oder an SMA50/SMA20 im Bereich 43,87–44,57 EUR ausgebremst werden. ⏱ BASF Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: BASF Aktie bleibt technisch angeschlagen – Risiken überwiegen Die BASF Aktie befindet sich trotz einzelner Erholungstage weiterhin in einem strukturell schwachen Umfeld. Die Position als größter DAX-Verlierer bestätigt das negative Sentiment. ✔ Chancen Rücklauf an SMA20/SMA50 möglich (rein technische Gegenbewegung)

Erstes bullisches Signal erst über dem letzten August-Hoch

Starke Unterstützungszone bei 41,50 EUR könnte kurzfristig Halt geben ✖ Risiken Bruch der 41,50 EUR → Trendverschärfung möglich

Potenzial für erneuten Test des Jahrestiefs bei 38,00 EUR

Negative Marktbreite für Chemiewerte

Mehrfach gescheiterte Ausbruchsversuche über SMA200 Fazit:

Aktuell bleibt BASF einer der schwächeren Titel im DAX. Für kurzfristige Trader bieten sich Opportunitäten auf der Short-Seite oder für technische Gegenbewegungen.

