VIX erreicht 1-Monats-Tief, nachdem Erholung an der Wall Street einen Einbruch der impliziten Volatilität um 32 % auslöst 📉

CBOE VIX Volatility Index Futures (VIX) werden heute 0,5 % niedriger gehandelt und erreichen damit ein Niveau, das zuletzt am 27. Februar verzeichnet wurde. In den letzten zwei Wochen standen Trader und Institutionen, die sich gegen weitere Volatilität (Angst) am US-Aktienmarkt absichern, unter starkem Druck. Heute sind S&P 500 / US500 und Nasdaq / US100 um fast 0,4 % gestiegen. Der Rückgang des VIX hat sich nach dem Ablauf der Optionen und Futures am Freitag (Triple Witching Day) nicht beschleunigt, aber der Rückgang vom 11. März bis jetzt beträgt fast 32 % (26,5 auf 17,88) . Derzeit scheint die Nachfrage nach Absicherung – nach den stärksten Aktienrückgängen seit mehreren Quartalen – nachzulassen und einem Aufwärtstrend Platz zu machen, der durch Berichte über die Lockerung der US-Handelszölle, niedrigere Inflationsdaten und die Haltung der Federal Reserve, ab August mit der Rücknahme der quantitativen Straffung (QT) zu beginnen, unterstützt wird.

Die US-Aktienindizes haben einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettgemacht – der Nasdaq 100 ist seit Jahresbeginn um etwa 3,5 % gefallen, während der S&P 500 knapp 1,8 % verloren hat. Diese Erholung folgte, nachdem beide Benchmarks in den Bereich der technischen Korrektur eingetreten waren, nachdem sie von ihren Höchstständen um fast 10 % gefallen waren. Es scheint, dass zumindest bis zum Aufkommen neuer Bedenken ein weiterer „VIX-Crash" wahrscheinlich ist und die Marktdynamik zu einem weiteren „nicht standardmäßigen" Rückgang der impliziten Volatilität führen könnte – vor einer möglichen Erholung des Index.

Ein möglicher Katalysator für erneute Ängste könnte eine Eskalation der Spannungen mit dem Iran sein, die einen Anstieg der Ölpreise auslösen und die Inflationserwartungen verschlechtern könnte. Heute haben Gespräche zwischen israelischen und US-amerikanischen Regierungsvertretern begonnen. Die israelische Delegation glaubt Berichten zufolge nicht, dass Wirtschaftssanktionen allein das Atomprogramm Teherans stoppen können, und hat den ehemaligen Präsidenten Trump dazu überredet, dem Iran eine zweimonatige Frist für die Unterzeichnung eines Atomabkommens zu setzen. Danach (Anfang Mai) sind militärische Maßnahmen der USA und Israels nicht auszuschließen. Bis dahin werden wir natürlich auch weitere Quartalsberichte von großen US-Unternehmen sehen.

