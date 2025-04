VIX steigt um 1,8 % vor dem ISM- und JOLTS-Bericht für das verarbeitende Gewerbe in den USA

Die Futures auf den CBOE Volatility Index (VIX) gewinnen heute mehr als 2 % hinzu, noch vor der wichtigsten US-Makro-Veröffentlichung des Tages, dem ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für März, der um 15 Uhr GMT veröffentlicht wird. Der S&P 500 beendete das 1. Quartal 2025 mit einem Minus von 4,6 %, was das schlechteste erste Quartal eines Jahres seit dem ersten Quartal 2022 ist. Investoren sind durch Zölle und ihre wirtschaftlichen Folgen bedroht. Investoren gehen davon aus, dass der Mgf. ISM 49,5 gegenüber 50,3 zuvor anzeigen wird, während JOLTS auf 7,665 Mio. gegenüber 7,74 Mio. zuvor fallen wird. Erwartet wird, dass die Verbraucher die wirtschaftliche Zukunft im März auf ein 12-Jahres-Tief sinken sehen, so das Conference Board. Laut Goldman Sachs wird sich die Wirtschaft bis zum Jahresende auf eine Jahresrate von nur 1 Prozent verlangsamen, wenn Trump neue Zölle in Höhe von 15 % einführt. Außerdem sehen Analysten eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 1:3 für eine Rezession im nächsten Jahr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut Moody's und EY Parthenon würden allgemeine Zölle in Höhe von 20 Prozent zu einer Rezession führen. Moody's geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit Anfang 2027 einen Höchststand von 7,3 Prozent erreichen und bis 2028 bei etwa 6 Prozent bleiben wird. Den extremsten Prognosen von Moody's zufolge könnten Aktien sogar ein Viertel ihres Wertes verlieren, wobei bis Anfang 2027 mehr als 5 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen würden. Das größte Risiko für die Märkte besteht darin, dass die Preise für Waren steigen, während die Gewinne und die Produktivität in den USA sinken würden. VIX im 15 Minuten Chart Der VIX versucht, sich über 23,6 Fibo der jüngsten Aufwärtswelle bei 21,46 zu erholen. Derzeit ist mit einer Konsolidierung zwischen 38,2 und 23,6 Fibo zu rechnen, da die Märkte auf wichtige US-Makrodaten warten. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

