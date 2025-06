VIX steigt um 5 % aufgrund der militärischen Eskalation zwischen Israel und Iran 📈

Ein Angriff israelischer StreitkrĂ€fte auf die iranische Atomanlage in Natanz und andere strategische Ziele löste heute an den globalen MĂ€rkten eine Risikoaversion aus. Die Eskalation ĂŒbte Druck auf die US-Aktienindizes aus, trieb die Ölpreise in die Höhe und erhöhte die Nachfrage nach AbsicherungsgeschĂ€ften. Dies wiederum ließ die Futures auf den CBOE Volatility Index (VIX) auf ein seit Anfang Mai nicht mehr gesehenes Niveau steigen. Der VIX stieg kurzzeitig auf rund 22, bevor er wieder auf etwa 21 zurĂŒckging, bleibt aber dennoch fast 5 % ĂŒber dem Tageswert. Die erhöhte VolatilitĂ€t dĂŒrfte anhalten, da Israel weitere Angriffe in den kommenden Tagen angekĂŒndigt hat und Teheran eine angemessene militĂ€rische Reaktion versprochen hat. Die MĂ€rkte werden die Ölpreise, die heute um fast 5,5 % gestiegen sind, genau beobachten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

