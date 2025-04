VIX verliert fast 3 % und macht die Gewinne von gestern wieder wett 📉Futures an der Wall Street leicht im Plus

Die CBOE VIX (VIX)-Futures sind heute um fast 3 % gefallen; die R√ľckg√§nge vom gestrigen Handelstag, die bei den S&P 500- und Nasdaq 100-Futures √ľber 3 % lagen, haben sich abgeschw√§cht, wobei der S&P 500 / US500 und der Nasdaq / US100 vor Er√∂ffnung der US-M√§rkte um etwa 0,8 % bis 1 % zulegten. Nach dem heutigen Handelstag in den USA wird Tesla seine Ergebnisse ver√∂ffentlichen, und am Donnerstag wird auch Alphabet (GOOGL.US) seine Zahlen vorlegen. Dies d√ľrfte die Volatilit√§t im Technologiesektor ‚Äď und damit auch im S&P 500 ‚Äď noch eine Weile hoch halten. Der heutige Gewinnbericht von Verizon lie√ü die Aktie des Unternehmens um fast 5 % fallen, aber die Aktien von GE Aerospace und Lockheed Martin legen nach ihren Berichten um 1 % bis 2 % zu.

Neben den Gewinnen von Tesla werden die Ergebnisse von Alphabet am Donnerstag besonders beachtet werden, da sie mehr Aufschluss √ľber die tats√§chliche Lage und die Prognosen f√ľr den Technologiesektor geben werden. Dies d√ľrfte zu einer erh√∂hten Volatilit√§t bei den Big-Tech-Aktien f√ľhren, insbesondere bei Cloud-Unternehmen (Amazon, Microsoft) und im Werbesektor (Meta Platforms). Der R√ľckgang des VIX beschleunigte sich, nachdem der Referenzindex die ‚ÄěAngstschwelle‚Äú von rund 30 erreicht hatte. Volatilit√§tsindex VIX im Stundenchart Eine Verbesserung der Stimmung an den US-Aktienm√§rkten d√ľrfte zur Bildung einer ‚Äěb√§rischen Flagge‚Äú beim VIX f√ľhren. Dies deutet im Falle des VIX auf einen weiteren R√ľckgang der erwarteten Volatilit√§t und eine m√∂gliche Erholung der US-Indizes hin. Die aktuelle Schl√ľsselmarke liegt bei etwa 27. Ein R√ľckgang unter dieses Niveau k√∂nnte darauf hindeuten, dass die Kontrolle beim VIX wieder an die ‚ÄěVerk√§ufer‚Äú √ľbergeht und einen weiteren Abw√§rtsimpuls ausl√∂st. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

