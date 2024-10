Ruhe vor der FED, Intel und Applovin im Fokus Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Intel und Applovin Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► INTC ISIN: US4581401001 | WKN: 855681 ► APP ISIN: US03831W1080 | WKN: A2QR0K Grundsätzlich bleibt es dabei, dass mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der FED am Mittwochabend kaum mit größeren Impulsen gerechnet werden sollte und der Fokus auf potenziell „heißen“ Einzeltiteln liegen sollte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Interessant könnte ausgehend hiervon die Aktie von Intel (Ticker: INTC) nach der gestrigen, nachbörslichen Nachricht einer Auslagerung des Foundry-Geschäfts sein und eventuell auch Applovin (Ticker: APP), eine Aktie, die in den vergangenen vier Tagen stark gestiegen ist und wo sich heute ein Gap auf neue Allzeithochs herauskristallisiert. Zunächst Intel: wir hatten bereits in unserer Betrachtung heute Morgen die gestrige, nachbörsliche Aktivität zum Thema gemacht, auch heute vorbörslich ist Intel mit bereits jetzt rund 1.5 Millionen gehandelter Stücke (12:15 Uhr deutscher Zeit) die aktivste Aktie, zudem zeichnet sich ein Gap Up von rund 6.7% heraus, ATR(22) = $1.06. Wie bereits in der morgendlicher Betrachtung geschrieben, erwächst mit dem Gap über die $22 Marke, sollte sich dieses als nachhaltig herauskristallisieren, weiteres Korrekturpotenzial in der „niedergeschmetterten“ Aktie, in den kommenden Tagen und Wochen eventuell zurück in Gefilde um $28, $29. Für heute würde ich zunächst einen Flush in Gefilde um $22 zu sehen bekommen wollen und von hier einen Drive höher mit erstem Ziel um 23 und dann 24 USD. Intel Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 INTC m30 Chart (23. Juli 2024 bis 17. September 2024). Screenshot erstellt am 17. September 2024, 12:15 Uhr (deutsche Zeit)  Dann Applovin: die Aktie des US-amerikanischen Mobiltechnologieunternehmen sieht seit vergangener Woche Mittwoch starkes, bullishes Momentum und anziehendes Volumen, zusammenfallend mit einem bullishen Bericht von BofA Securities über die Aussichten für das Wachstum von Werbung und E-Commerce von Applovin. Das relative Volumen war in den vergangenen vier Tagen durchweg größer 2, was die Nachhaltigkeit des Breaks auf neue Jahreshochs und die Markierung neuer Allzeithochs unterstreicht und dennoch denke ich, dass der kurzfristige Modus etwas überdehnt ist, die Aktie ist nun mehr in 4 Tagen mehr als 5-ATR gelaufen (ATR(22) = $4.88). Ausgehend hiervon ist nicht auszuschließen, dass es zu einer kurzfristigen „Mean Reversion“ kommt und die Aktie zurück in Gefilde um $105/106 setzt. Dennoch würde ich für ein solch antizyklischen Short-Trade auf ein klares Signal warten, dass kurzfristig die Bären das Ruder übernehmen bzw. die Bullen durchatmen, bspw. in Form eines Gaps über die gestrigen Hochs in Gefilde um $120 (so, wie sich das aktuell abzeichnet), dann einen ersten, schärferen Rücksetzer mit einem sich ausbildenden tieferen Hoch und dann neuen Tagestiefs: Applovin Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 APP m30 Chart (19. August 2024 bis 17. September 2024). Screenshot erstellt am 17. September 2024, 12:30 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

