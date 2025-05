Weizenfutures fallen um 2,5 % – Wetterrisiken in Russland und China entspannen sich

Die Terminkontrakte für Weizen an der Chicago Board of Trade (WHEAT) sind heute um fast 2,5 % gefallen, was auf Wetterdaten zurückzuführen ist, die auf ein geringeres Risiko für Ernteausfälle in der nördlichen Hemisphäre hindeuten. Die verbesserten Wetterbedingungen und die Wetterprognosen haben eine Welle von Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der Markt preist nun ein geringeres Risiko eines Angebotsschocks in dieser Saison ein, obwohl etwa 10 % der Ernten in Südrussland aufgrund von Frost im Mai und Dürre in wichtigen Anbaugebieten weiterhin gefährdet sind. Für die kommenden Tage werden jedoch sowohl in dieser Region als auch in China, wo Händler ebenfalls Ernteschäden befürchtet hatten, günstigere Bedingungen erwartet.

Die Daten des Commitment of Traders (CoT) vom 20. Mai zeigen, dass die Netto-Short-Position in Weizenkontrakten bei fast -108,9 Tausend Kontrakten lag, davon 80,16 Tausend bei „Managed Money“ – großen Hedgefonds und institutionellen Spekulanten. Der Rückgang der Short-Positionen dieser Gruppe gegenüber dem letzten CoT-Bericht betrug knapp 700 Kontrakte, was auf ein begrenztes Risiko für Short-Covering aus den aktuellen Niveaus hindeutet – insbesondere angesichts des erneuten Abwärtstrends.

Weizen Chart (H1)

Weizen hat sich nach einem Versuch, aus dem fallenden Preiskanal auszubrechen, wieder zurückgezogen. Auf dem Stunden-Chart sehen wir überverkaufte Bedingungen, die durch einen RSI nahe 24 angezeigt werden.

Quelle: xStation5 von XTB

Weizen Chart (D1)

Auf dem Tageschart konnte Weizen erneut nicht über die EMA50 (orangefarbene Linie) steigen und sich dort halten, wobei die ungünstigen Wetterbedingungen, die die Erträge in wichtigen Regionen der Ukraine und Russlands bedrohen, praktisch ignoriert wurden.

Quelle: xStation5 von XTB

