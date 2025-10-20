Weltweite AWS-Ausfälle beeinträchtigen Amazon-Dienste, Aktienkurs bleibt vor Veröffentlichung des Gewinnberichts stabil

Das Wichtigste in Kürze Der weltweite Ausfall von AWS betrifft Dienste wie Amazon.com, Prime Video, Alexa und Ring.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Aktienkurs von Amazon vor der Veröffentlichung des kommenden Quartalsberichts stabil.

Amazon Web Services (AWS) erlebt seit dem Morgen des 20. Oktober 2025 einen weltweiten Ausfall, der zu Störungen bei vielen beliebten Online-Plattformen geführt hat. Die Probleme betreffen Dienste wie Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring und die McDonald's-App (die teilweise auf der AWS-Infrastruktur basiert). AWS hat bestätigt, dass das Problem hauptsächlich in der Region US-EAST-1 auftritt, seine Auswirkungen jedoch weltweit zu spüren sind. Das Unternehmen untersucht derzeit aktiv die Ursachen für die vermehrten Fehler und Verzögerungen bei mehreren Diensten. Bislang wurden weder die offizielle Ursache noch eine voraussichtliche Zeit für die Behebung des Problems bekannt gegeben. AWS hat versprochen, alle 45 Minuten oder früher, sobald neue Informationen verfügbar sind, Updates zu veröffentlichen. Der Ausfall führt dazu, dass Nutzer weltweit Schwierigkeiten beim Zugriff auf diese Dienste haben, wobei einige Dienste vollständig nicht verfügbar oder instabil sind. So hat beispielsweise Perplexity bestätigt, dass sein Dienst aufgrund von Problemen mit der AWS-Infrastruktur offline ist, und Nutzer von Alexa-Geräten haben berichtet, dass diese nicht mehr reagieren. Obwohl der Ausfall erhebliche Auswirkungen auf den täglichen Betrieb von Unternehmen und einzelnen Nutzern hat, sind die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Amazon vorerst minimal. Es ist jedoch anzumerken, dass die Amazon-Aktie seit Jahresbeginn hinter wichtigen Marktindizes wie dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 zurückgeblieben ist. Während diese Indizes zwischen etwa 15 % und fast 20 % zugelegt haben, ist die Amazon-Aktie um mehrere Prozent gefallen. Trotzdem bleiben die Anleger vorsichtig optimistisch und warten auf den für Donnerstag geplanten Quartalsbericht des Unternehmens, der für die zukünftige Entwicklung der Aktie entscheidend sein könnte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

