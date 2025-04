Wirtschaftskalender (17.04.2025) : Alle Augen auf die EZB und die Philly Fed

Am Donnerstag rückt die Makroökonomie wieder in den Mittelpunkt. Nach dem unerwartet starken Rückgang der Energiepreise in Deutschland wird sich die Sitzung in Europa ganz um die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank drehen, die voraussichtlich alle Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Die Anleger werden die Pressekonferenz des EZB-Präsidenten aufmerksam verfolgen, um neue Aussagen zum Wachstum in der Eurozone sowie zu den Aussichten angesichts der Zollunsicherheit zu erhalten. In den USA hingegen steht die Veröffentlichung des Philly Fed Index für das verarbeitende Gewerbe an, der voraussichtlich deutlich sinken wird. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe dürften auf dem Niveau der letzten Woche bleiben, obwohl jede Überraschung direkt im Zusammenhang mit der gestrigen Erklärung von Jerome Powell gesehen würde, der sich besorgt über doppelte Risiken für die US-Wirtschaft äußerte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wirtschaftskalender für heute: Alle Angaben in deutscher Zeit, 08:00 Uhr, Deutschland – Inflationsdaten für März: Deutscher PPI: tatsächlich -0,7 % im Monatsvergleich; Prognose -0,1 % im Monatsvergleich; zuvor -0,1 % im Monatsvergleich;

Deutscher PPI: tatsächlich -0,2 % im Jahresvergleich; Prognose 0,4 % im Jahresvergleich; zuvor 0,5 % im Jahresvergleich; 10:30 Uhr , Vereinigtes Königreich – BOE-Umfrage zu den Kreditbedingungen 14:15 Uhr , Eurozone – Zinsentscheidung der EZB für April: Prognose 2,40 %; zuvor 2,65 %; 14:15 Uhr , Eurozone – Marginal Lending Facility der EZB für März: zuvor 2,90 %; 14:15 Uhr , Eurozone – Einlagezinssatz für April: Prognose 2,25 %; zuvor 2,50 %; 14:15 Uhr , Eurozone – Geldpolitische Erklärung der EZB 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Philadelphia Fed Manufacturing Index für April: Philly Fed Manufacturing Index: Prognose 2,2; zuvor 12,5;

Bezahlte Preise: zuvor 48,30;

Auftragseingänge: zuvor 8,7; Beschäftigung: vorher 19,7;

CAPEX-Index: vorher 13,40;

Geschäftslage: vorher 5,6; 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Prognose 225.000; vorher 223.000;

Arbeitslosenanträge im 4-Wochen-Durchschnitt: vorher 223.000;

Arbeitslosenhilfeempfänger: Prognose 1.870.000; zuvor 1.850.000; 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Baubeginne im März: vorher 11,2 % im Monatsvergleich; 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Baubeginne im März: Prognose 1,420 Mio.; zuvor 1,501 Mio.; 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Baugenehmigungen für März: Prognose 1,450 Mio.; zuvor 1,459 Mio. 14:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Baugenehmigungen für März: vorher -1,0 % im Monatsvergleich 14:30 Uhr , Kanada – Käufe ausländischer Wertpapiere für Februar: Prognose 12,89 Mrd.; zuvor 7,91 Mrd. 14:30 Uhr , Kanada – Käufe ausländischer Wertpapiere durch Kanadier für Februar: zuvor -3,150 Mrd. 14:45 Uhr , Eurozone – Pressekonferenz der EZB 16:15 Uhr , Eurozone – EZB-Präsidentin Lagarde spricht 16:30 Uhr , Vereinigte Staaten – BIP-Daten: Atlanta Fed GDPNow (Q1): Prognose -2,2 %; zuvor -2,2 %; 16:30 Uhr , Vereinigte Staaten – EIA-Daten: Erdgasspeicher: Prognose 24 Mrd.; zuvor 57 Mrd.; 17:45 Uhr , Vereinigte Staaten – Fed-Vizepräsident für Aufsicht Barr spricht 19:00 Uhr , Vereinigte Staaten – Gesamtzahl der Bohranlagen in den USA laut Baker Hughes: vorher 583; 19:00 Uhr , Vereinigte Staaten - EIA-Daten: US-Ölbohrungen laut Baker Hughes: vorher 480; 19:00 Uhr , Vereinigte Staaten - Auktion 5-jähriger TIPS: vorher 2,121 %; 22:30 Uhr , Vereinigte Staaten - Bilanz der Fed: vorher 6.727 Mrd.; 22:30 Uhr , Vereinigte Staaten – Reservebestände bei den Federal Reserve Banks: vorher 3,484 Billionen 01:30 Uhr , Japan – Inflationsdaten für März: Nationaler Verbraucherpreisindex: vorher 3,7 % im Jahresvergleich

Nationaler Kern-Verbraucherpreisindex: Prognose 3,2 % im Jahresvergleich; vorher 3,0 % im Jahresvergleich

Nationaler Verbraucherpreisindex: vorher -0,1 % im Monatsvergleich

