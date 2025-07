Wirtschaftskalender: ADP – der erste US-Arbeitsmarktbericht der Woche 🎯

Heute erhalten wir den ersten Arbeitsmarktbericht aus den USA in dieser Woche. Obwohl seine Bedeutung in letzter Zeit etwas abgenommen hat, wird er vom Markt weiterhin aufmerksam verfolgt. Die Anleger werden nach Anzeichen fĂŒr eine mögliche KonjunkturabkĂŒhlung Ausschau halten, die mit der allgemeinen AbschwĂ€chung der Konsumkonjunktur in den letzten Monaten einhergehen wĂŒrde. Goldman Sachs geht davon aus, dass der US-Arbeitsmarktbericht fĂŒr Juni einen Wendepunkt fĂŒr den Dollar darstellen könnte, insbesondere wenn er eine SchwĂ€che des Arbeitsmarktes offenbart. Eine ĂŒberraschend zurĂŒckhaltende Haltung dĂŒrfte den USD schwĂ€chen, vor allem gegenĂŒber dem Euro und dem Yen. Angesichts der nachlassenden geopolitischen Spannungen könnten makroökonomische Daten wie die BeschĂ€ftigungszahlen wieder zum dominierenden Markttreiber werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender fĂŒr den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr, Spanien – BeschĂ€ftigungsdaten fĂŒr Juni: VerĂ€nderung der Arbeitslosigkeit in Spanien: Prognose -69,5 Tsd.; zuvor -57,8 Tsd. 10:00 Uhr, Eurozone – EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 Uhr, Eurozone – BeschĂ€ftigungsdaten fĂŒr Mai: Arbeitslosenquote: Prognose 6,2 %; zuvor 6,2 %; 11:30 Uhr, Deutschland – Auktion 10-jĂ€hriger Bundesanleihen: zuvor 2,540 %; 12:30 Uhr, Eurozone – EZB-Mitglied Lane spricht 14:15 Uhr, Vereinigte Staaten – BeschĂ€ftigungsdaten fĂŒr Juni: ADP-BeschĂ€ftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft: Prognose 99.000; zuvor 37.000; 16:15 Uhr, Eurozone – EZB-PrĂ€sidentin Lagarde spricht 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: Wöchentliche DestillatvorrĂ€te der EIA: Prognose -1,650 Mio.; zuvor -4,066 Mio.

BenzinvorrÀte: Prognose 0,660 Mio.; zuvor -2,075 Mio.

RohölvorrĂ€te: Prognose -3,500 Mio.; zuvor -5,836 Mio.

