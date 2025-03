Wirtschaftskalender – alle Augen auf die März-PMIs (24.03.2025)

Die Woche der Zentralbanken ist zu Ende, aber in den kommenden Tagen werden weiterhin wichtige Daten einfließen. Am Montag werden die vorläufigen PMI-Indikatoren für März veröffentlicht, die den Anlegern Einblicke in die Aktivitäten des Industrie- und Dienstleistungssektors in den wichtigsten Volkswirtschaften geben werden. In Europa deuteten die zuvor veröffentlichten PMI-Berichte in erster Linie auf einen schwachen Konsum als Hauptproblem hin, der sowohl den Arbeitsmarkt als auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen belastet. Eine mögliche Verbesserung würde die Argumentation der Europäischen Zentralbank stützen, dass die wirtschaftliche Erholung auf soliden Fundamenten steht und eine weniger restriktive Geldpolitik wirksam umgesetzt wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr GMT, Frankreich – PMI-Daten für März: HCOB France Dienstleistungs-PMI: Prognose 46,3; zuvor 45,3;

HCOB France Zusammengesetzter PMI: zuvor 45,1;

HCOB France Fertigungs-PMI: Prognose 46,2; zuvor 45,8; 09:30 Uhr GMT, Deutschland – PMI-Daten für März: HCOB Deutschland Dienstleistungs-PMI: Prognose 52,3; zuvor 51,1;

HCOB Deutschland Zusammengesetzter PMI: Prognose 51,2; zuvor 50,4;

HCOB Deutschland Fertigungs-PMI: Prognose 47,1; zuvor 46,5; 10:00 Uhr GMT, Eurozone – PMI-Daten für März: HCOB Eurozone Fertigungs-PMI: Prognose 48,3; zuvor 47,6;

HCOB Eurozone Zusammengesetzter PMI: zuvor 50,2;

HCOB Eurozone Dienstleistungs-PMI: Prognose 51,2; zuvor 50,6; 10:30 Uhr GMT, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für März: S&P Global Zusammengesetzter PMI: zuvor 50,5;

S&P Global Dienstleistungs-PMI: Prognose 51,2; zuvor 51,0;

S&P Global Fertigungs-PMI: Prognose 47,3; zuvor 46,9; 14:45 Uhr GMT, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für März: S&P Global Fertigungs-PMI: Prognose 51,9; zuvor 52,7;

S&P Global Zusammengesetzter PMI: zuvor 51,6;

S&P Global Dienstleistungs-PMI: Prognose 51,2; zuvor 51,0; 18:45 Uhr GMT, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bostic spricht 19:00 Uhr GMT, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht 20:10 Uhr GMT, Vereinigte Staaten – Fed-Vizepräsident für Aufsicht Barr spricht 00:50 Uhr GMT, Japan – Protokoll der geldpolitischen Sitzung ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.