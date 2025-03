Wirtschaftskalender: Arbeitslosigkeit in der Eurozone und Trump-Rede im Fokus

Die heutigen Wirtschaftsnachrichten werden aufmerksam verfolgt, da die Märkte auf die eskalierenden Handelsspannungen nach der Einführung von Trumps Zöllen gegen China, Kanada und Mexiko reagieren. Angesichts der fallenden weltweiten Aktienkurse und der steigenden Risikoaversion werden sich die Anleger auf wichtige Daten aus Europa und den Vereinigten Staaten konzentrieren, die die politischen Entscheidungen der Zentralbanken in dem volatilen Handelsumfeld beeinflussen könnten. Heute Abend wird Trump eine Rede vor dem Kongress halten, die Aufschluss über seine aktuellen politischen Entscheidungen geben könnte. Detaillierter Makrokalender für den Tag: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00 - Spanischer Arbeitsmarkt Veränderung der spanischen Arbeitslosigkeit: Prognose 45.200; vorherige 38.700 10:00 - Italienischer Arbeitsmarkt Italienische Arbeitslosenquote: Daten stehen noch aus, gegenüber 6,2 % erwartet, gegenüber 6,2 % zuvor 11:00 Uhr – Arbeitsmarkt in der Eurozone Arbeitslosenquote in der Eurozone: Daten stehen noch aus, gegenüber 6,3 % erwartet, gegenüber 6,3 % zuvor 11:00 Uhr – Britische Anleihenauktion Bid-to-Cover für britische 30-jährige Staatsanleihen: Daten stehen noch aus, gegenüber 3,2 % zuvor

Rendite britischer 30-jähriger Staatsanleihen: Daten stehen noch aus, gegenüber 4,976 % zuvor 14:55 - US-Einzelhandelsumsatzindikator US Redbook YoY: Daten ausstehend vs. 6,2 % vorher 20:20 Uhr – Federal Reserve Fed-Chef Williams spricht 22:30 Uhr – US-Energiebestandsdaten Änderung der US-API-Rohölbestände: Daten stehen noch aus, gegenüber -0,64 Mio. zuvor

Änderung des US-API-Benzinbestands: Daten stehen noch aus gegenüber 0,537 Mio. zuvor

Veränderung des US-API-Destillatbestands: Daten stehen noch aus im Vergleich zu -1,109 Millionen zuvor

Änderung des US-API-Cushing-Bestands: Daten stehen aus im Vergleich zu 1,182 Millionen zuvor ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

