Wirtschaftskalender & Börse heute – Aktuelle Termine, Zinsen & Rohstofftrends (30.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Europäische Wirtschaftsdaten im Mittelpunkt

EZB-Zinsentscheid & Pressekonferenz im Fokus

US-Unternehmenszahlen bewegen die Märkte

Der heutige Wirtschaftskalender steht ganz im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Nach den jüngsten Zinssenkungen der Fed und dem positiven Ausgang des Trump-Xi-Treffens richten sich die Blicke der Anleger auf neue Wachstumsdaten, Inflationszahlen und Unternehmensgewinne. In unserem Überblick zeigen wir, was die Börse heute bewegt und welche Termine im Fokus stehen. ✅ Drei Key Takeaways (alle Angaben in deutscher Zeit) 📊 Europäische Wirtschaftsdaten im Mittelpunkt

Heute stehen gleich mehrere wichtige Veröffentlichungen im europäischen Raum an: 09:00 Uhr – Spanien: CPI-Inflation (Prognose: 2,9 %, zuvor 3,0 %)

10:00 Uhr – Deutschland: BIP Q3 (Prognose: 0,0 %, zuvor −0,3 %)

11:00 Uhr – Eurozone: BIP Q3 (Prognose: 0,1 %)

14:00 Uhr – Deutschland: VPI Oktober (Prognose: 2,2 %)

Diese Daten liefern entscheidende Hinweise auf die Konjunkturentwicklung in der Eurozone und beeinflussen die Erwartung für künftige EZB-Zinsentscheidungen. 💶 EZB-Zinsentscheid & Pressekonferenz im Fokus 14:15 Uhr – EZB-Zinsentscheidung (Prognose: unverändert bei 2,0 %)

14:45 Uhr – Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Anleger hoffen auf neue Hinweise zur geldpolitischen Strategie. Nach den jüngsten Signalen der Fed wird erwartet, dass die EZB eine vorsichtige Haltung beibehält, um das fragile Wirtschaftswachstum in Europa nicht zu gefährden. 💵 US-Unternehmenszahlen bewegen die Märkte

In den USA rücken heute die Quartalszahlen großer Konzerne in den Vordergrund: Apple (AAPL) & Amazon (AMZN) – Ergebnisse nach Börsenschluss

Eli Lilly, Mastercard, Merck, S&P Global – vor Börsenbeginn

Diese Zahlen geben Aufschluss darüber, ob der jüngste Aufwärtstrend der US-Börsen nachhaltig bleibt. Besonders Tech-Werte stehen im Fokus, nachdem die letzten Wochen durch starke Schwankungen geprägt waren. 🧠 Fazit: Börse heute – Datenflut und Zinspolitik im Fokus Die Börse heute wird vor allem durch den vollen Terminkalender geprägt. Während die Fed zuletzt mit einer vorsichtigen Zinssenkung überraschte, steht nun die EZB im Rampenlicht. Entscheidend wird sein, ob sich die wirtschaftliche Abkühlung in den BIP-Zahlen und der Inflation widerspiegelt.

