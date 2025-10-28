PayPal Aktie springt über 10 % – OpenAI-Partnerschaft treibt Kurs

Das Wichtigste in Kürze Starke Quartalszahlen

💳 PayPal Aktie steigt zweistellig – Starke Quartalszahlen & OpenAI-Partnerschaft beflügeln Kurs 💬 Einleitung Die PayPal Aktie erlebt einen regelrechten Kurssprung: Zum Abschluss der US-Berichtssaison legte das Fintech-Schwergewicht um über 10 % zu.

Der weltweit führende Zahlungsdienstleister überzeugte mit starken Quartalszahlen und kündigte zugleich eine strategische Partnerschaft mit OpenAI an – ein Signal, das die Fantasie der Anleger beflügelt. ► Paypal WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL.US 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Starke Quartalszahlen: Umsatz übertrifft Erwartungen mit 8,42 Mrd. USD (+7 % YoY).

2️⃣ AI-Partnerschaft: PayPal integriert seine digitale Wallet direkt in ChatGPT – das erste Unternehmen weltweit.

3️⃣ Optimistische Prognosen: Gewinn- und Cashflow-Zuwachs, höhere Investitionen und Dividendenerhöhung signalisieren Vertrauen. 💰 PayPal überzeugt mit soliden Ergebnissen und Wachstum Im dritten Quartal 2025 erzielte PayPal (PYPL.US) ein beeindruckendes Ergebnis: Umsatz: 8,42 Mrd. USD (+7 % YoY, erwartet: 8,24 Mrd. USD)

Wachstumssegment: „Value-Added Services“ mit +15 % auf 895 Mio. USD

US-Marktanteil: 4,75 Mrd. USD Umsatz (+5 % YoY)

Aktive Nutzer: 438 Mio. (+3 %)

Zahlungsvolumen: 458 Mrd. USD (+8 % YoY)

Adj. EPS: 1,34 USD (erwartet: 1,20 USD)

Freier Cashflow: 2,3 Mrd. USD (+48 % YoY) Auch der Ausblick überzeugt:

Für das vierte Quartal erwartet PayPal ein Adj. EPS von 1,31 USD (im Rahmen der Prognosen).

Auf Jahressicht wurde die Gewinnprognose auf 5,35–5,39 USD je Aktie angehoben (Markt: 5,25 USD).

Zudem erhöht das Unternehmen seine Investitionen (CAPEX) auf 1 Mrd. USD und kündigt eine Dividende von 0,14 USD je Aktie an. 🤖 PayPal + OpenAI: Revolution im digitalen Zahlungsverkehr Die eigentliche Kursrakete zündete jedoch die Kooperation mit OpenAI:

PayPal wird als erstes Unternehmen weltweit seine digitale Wallet direkt in ChatGPT integrieren.

Damit können künftig über 800 Millionen ChatGPT-Nutzer Zahlungen direkt über die Plattform abwickeln – ein potenziell bahnbrechender Schritt im AI-Commerce. Angesichts des enormen Interesses institutioneller Investoren am Thema Künstliche Intelligenz sehen Analysten in dieser Partnerschaft erhebliches Umsatzpotenzial, auch wenn die genauen Effekte noch schwer abzuschätzen sind. 🏦 Investor Confidence: Blue Owl Capital investiert 7 Mrd. USD Ein weiteres Vertrauenssignal kam von Blue Owl Capital, das Forderungen im Wert von 7 Mrd. USD aus PayPals „Buy Now, Pay Later“-Geschäft aufkaufte.

Die Finanzierung stärkt die Bilanz und zeigt das Vertrauen institutioneller Investoren in PayPals Geschäftsmodell. Nach dem jüngsten Kurssprung hat die Aktie wieder das Niveau von Juli 2025 erreicht, liegt jedoch noch rund 20 % unter den Höchstständen von 2024 – was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. 🧠 Fazit – PayPal Aktie mit neuem Schwung durch AI & Wachstum Die PayPal Aktie profitiert gleich doppelt:

Einerseits überzeugen die operativen Ergebnisse mit starkem Cashflow und steigenden Margen, andererseits sorgt die OpenAI-Partnerschaft für neue Wachstumsfantasie. Mit einem klaren Fokus auf Technologie, Innovation und Effizienz zeigt PayPal, dass das Unternehmen die Transformation erfolgreich meistert.

