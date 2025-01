Wirtschaftskalender: Der US-amerikanische VPI-Bericht ist der wichtigste Bericht der Woche 📌

Die Finanzmärkte starten mit einer wenig positiven Stimmung in eine neue Woche, da sie von den makroökonomischen Daten der letzten Woche überfordert sind. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich jedoch schnell auf die nächste wichtige Veröffentlichung richten, nämlich den US-Inflationsbericht am Mittwoch. Analysten erwarten einen Anstieg des Preisdrucks. Die Gesamtinflationsrate im Dezember wird voraussichtlich zwischen 2,8 und 2,9 % liegen, was einen Anstieg gegenüber den 2,7 % im November im Jahresvergleich bedeutet und den dritten Monat in Folge mit einem Anstieg nach dem Wert vom September darstellt, als die Gesamtinflationsrate bei 2,4 % im Jahresvergleich lag. Unterdessen wird erwartet, dass die Kerninflation im vierten Monat in Folge bei 3,3 % im Jahresvergleich bleibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Daten sind nicht die beste Nachricht für Investoren, insbesondere in einem Umfeld steigender Inflationserwartungen für das nächste Jahr und die nächsten fünf Jahre. Darüber hinaus wird der Anstieg der Ölpreise um über 13 % gegenüber den lokalen Tiefstständen ab Januar auch Druck auf die Inflationskomponenten in den kommenden Monaten ausüben. Der Wert vom Dezember sollte noch nicht die höheren Energiepreise widerspiegeln. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Montag, 13. Januar: Ganztägig – Nationalfeiertag in Japan

01:00 Uhr – China, Handelsbilanz für Dezember

10:00 Uhr – Tschechische Republik, Verbraucherpreisinflation für Dezember Dienstag, 14. Januar: 15:00 Uhr - USA, PPI-Inflation für Dezember

23:40 Uhr - USA, API-Daten zu Ölvorräten Mittwoch, 15. Januar: (vor dem Handelstag in den USA) - Q4-Bankergebnisse

09:00 Uhr - UK, VPI- und PPI-Bericht fĂĽr Dezember

11:00 Uhr - Polen, VPI-Inflation fĂĽr Dezember

15:30 Uhr - USA, VPI-Bericht für Dezember

17:30 Uhr - USA, DOE-Bericht über die Ölvorräte Donnerstag, 16. Januar: (vor dem Handelstag in den USA) – Ergebnisse der Banken für das 4. Quartal

02:30 Uhr – Australien, Arbeitsmarktdaten für Dezember

09:00 Uhr – Deutschland, VPI-Daten für Dezember

09:00 Uhr – Vereinigtes Königreich, BIP-Daten für November

14:30 Uhr – Eurozone, EZB-Protokoll

15:30 Uhr – USA, Einzelhandelsumsätze für Dezember

17:30 Uhr – USA, EIA-Daten zu den Gasvorräten Freitag, 17. Januar: 04:00 Uhr - China, BIP-Daten für das vierte Quartal, Einzelhandelsumsätze für Dezember

12:00 Uhr - Eurozone, harmonische Inflation fĂĽr Dezember

04:00 Uhr - China, BIP-Daten für das vierte Quartal, Einzelhandelsumsätze für Dezember

12:00 Uhr - Eurozone, harmonische Inflation für Dezember

15:30 Uhr - USA, Immobilienmarktdaten für Dezember

