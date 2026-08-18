Wirtschaftskalender & Börse Heute: US-Immobiliendaten & ZEW-Index im Fokus

Der Start in den heutigen Handelstag ist geprägt von steigenden Ölpreisen, einem weiterhin schwächelnden US-Dollar und dem Warten auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Der Wirtschaftskalender zeigt für heute zwar ein überschaubares Programm, enthält jedoch einige entscheidende Veröffentlichungen zum US-Immobilienmarkt sowie zu den internationalen Importpreisen. Nach den jüngsten schwächeren US-Daten wird die Börse heute genau beobachten, ob sich die Lage auf dem US-Immobilienmarkt angesichts der anhaltend hohen Inflation und der Sorge vor weiteren Zinsschritten ebenfalls verschlechtert hat. Key-News aus der asiatischen Handelsperiode 🌏 Australien: Der Westpac-Verbrauchervertrauensindex stieg um 6,0 % , was eine starke Erholung gegenüber dem Vorzeitraum signalisiert.

Der Westpac-Verbrauchervertrauensindex stieg um , was eine starke Erholung gegenüber dem Vorzeitraum signalisiert. RBA-Rhetorik: Vertreter der Reserve Bank of Australia hielten an ihrem hawkishen Kurs fest. Das stützte den Australischen Dollar vor der Eröffnung der europäischen Märkte kurzfristig.

Vertreter der Reserve Bank of Australia hielten an ihrem hawkishen Kurs fest. Das stützte den Australischen Dollar vor der Eröffnung der europäischen Märkte kurzfristig. Asien-Märkte: Die asiatischen Indizes gerieten unter Verkaufsdruck – eine zeitversetzte Reaktion auf die enttäuschenden Daten zum japanischen BIP-Wachstum vom Vortag. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr | Großbritannien: Arbeitslosenquote (Konsens: 4,8 % | Vorwert: 4,9 %)

Arbeitslosenquote 11:00 Uhr | Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen für August (Konsens: 30,0 | Vorwert: 26,3)

ZEW-Konjunkturerwartungen für August 14:30 Uhr | USA: Baugenehmigungen (Konsens: 1,37 Mio. | Vorwert: 1,37 Mio.)

Baugenehmigungen 14:30 Uhr | USA: Baubeginne (Konsens: 1,35 Mio. | Vorwert: 1,42 Mio.)

Baubeginne 14:30 Uhr | USA: Importpreisindex (Konsens: 0,1 % MoM | Vorwert: 0,3 %)

Importpreisindex 15:00 Uhr | USA: Schwebende Hauskäufe (Konsens: 0,1 % MoM | Vorwert: -5,4 %) Wichtige Quartalszahlen der Börse heute 💼 An der Wall Street und in Europa stehen heute unter anderem folgende Unternehmensergebnisse an: The Home Depot (vor Börseneröffnung)

Amer Sports (vor Börseneröffnung)

Keysight Technologies (nach Börsenschluss)

Toll Brothers (nach Börsenschluss) Märkte im Fokus: Wo entsteht heute Bewegung? 📈 Australischer Dollar (AUD/USD): Das verbesserte Verbrauchervertrauen stützt den AUD. Sollte der US-Dollar am Nachmittag jedoch an Stärke gewinnen, könnte dies die Gewinne wieder zunichtemachen. Zu beachten sind auch die gemischten globalen Signale: steigende Kupferpreise auf der einen, Konjunkturschwäche in China auf der anderen Seite.

Das verbesserte Verbrauchervertrauen stützt den AUD. Sollte der US-Dollar am Nachmittag jedoch an Stärke gewinnen, könnte dies die Gewinne wieder zunichtemachen. Zu beachten sind auch die gemischten globalen Signale: steigende Kupferpreise auf der einen, Konjunkturschwäche in China auf der anderen Seite. US-Dollar-Index (DXY): Die anstehenden Immobilienmarktdaten werden von Marktteilnehmern auf Hinweise für künftige Fed-Zinsentscheidungen analysiert. Dies dürfte für lokale Volatilität sorgen. Zudem wirft das anstehende Notenbank-Symposium in Jackson Hole seine Schatten voraus.

Die anstehenden Immobilienmarktdaten werden von Marktteilnehmern auf Hinweise für künftige Fed-Zinsentscheidungen analysiert. Dies dürfte für lokale Volatilität sorgen. Zudem wirft das anstehende Notenbank-Symposium in Jackson Hole seine Schatten voraus. Bau- und Immobiliensektor: Die Kombination aus Quartalszahlen branchenprägender Konzerne wie The Home Depot oder Toll Brothers und den harten Makrodaten zu den Baugenehmigungen könnte nach der Eröffnung in New York für kräftige Kursbewegungen bei den entsprechenden Aktien sorgen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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