Wirtschaftskalender heute: Wichtige Termine für die Börse heute im Überblick

Das Wichtigste in Kürze US-Konsumdaten im Fokus

Schwache Stimmung in Europa erwartet

Zusätzliche Volatilität durch Notenbanken

Der Wirtschaftskalender für heute ist gut gefüllt und liefert wichtige Impulse für die Börse heute. Im Fokus stehen insbesondere Stimmungsindikatoren aus Deutschland und der Eurozone (ZEW) sowie US-Konjunkturdaten, allen voran die Einzelhandelsumsätze. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 🇩🇪 Deutschland & 🇪🇺 Eurozone 10:00 Uhr GMT – Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen (Prognose: -5,8 | zuvor: -0,5)

– Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen (Prognose: -5,8 | zuvor: -0,5) Deutschland: ZEW Lagebeurteilung (Prognose: -70,5 | zuvor: -62,9)

Eurozone: ZEW Inflationserwartungen (Prognose: -11,2 | zuvor: -8,5) 🇺🇸 USA 12:15 Uhr GMT – ADP Beschäftigungsänderung (zuvor: 39,25 Tsd.)

– ADP Beschäftigungsänderung (zuvor: 39,25 Tsd.) 12:30 Uhr GMT – Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich (Prognose: 1,4 % | zuvor: 0,6 %)

– Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich (Prognose: 1,4 % | zuvor: 0,6 %) USA: Kern-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich (Prognose: 1,4 % | zuvor: 0,5 %)

USA: Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (zuvor: 3,71 %)

13:55 Uhr GMT – Redbook Index im Jahresvergleich (zuvor: 7 %)

– Redbook Index im Jahresvergleich (zuvor: 7 %) 15:00 Uhr GMT – Schwebende Hausverkäufe im Monatsvergleich (Prognose: 0,5 % | zuvor: 1,8 %)

– Schwebende Hausverkäufe im Monatsvergleich (Prognose: 0,5 % | zuvor: 1,8 %) USA: Lagerbestände im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % | zuvor: -0,1 %)

USA: Pending Home Sales Index (zuvor: 72,1) 🛢️ Ölmarkt (API-Daten) 21:30 Uhr GMT – API Rohöllagerbestände (Prognose: +6,1 Mio.)

– API Rohöllagerbestände (Prognose: +6,1 Mio.) API Benzinlagerbestände (Prognose: +0,626 Mio.)

API Destillate (Prognose: -3,4 Mio.)

API Cushing (Prognose: -1,7 Mio.) 🎤 Notenbank-Reden im Fokus Auch Reden von Zentralbankvertretern könnten die Börse heute bewegen: 07:30 Uhr GMT – Nagel (EZB)

08:00 Uhr GMT – de Guindos (EZB)

09:30 Uhr GMT – Koch & Rehn (EZB)

15:00 Uhr GMT – Waller (Fed)

17:15 Uhr GMT – Tschudin (SNB)

19:30 Uhr GMT – Waller (Fed) 📈 Bedeutung für die Börse heute Die heutigen Daten im Wirtschaftskalender haben das Potenzial, die Märkte deutlich zu bewegen. Besonders die US-Einzelhandelsumsätze gelten als wichtiger Indikator für die Konsumstärke und damit für das Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig liefern die ZEW-Daten Hinweise auf die wirtschaftliche Stimmung in Europa. Trader und Investoren sollten diese Termine genau im Blick behalten, da sie kurzfristige Volatilität an der Börse heute auslösen können. EURUSD im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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