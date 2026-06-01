Bitcoin News: Bitcoin unter 72.000 USD - Droht weiterer Abverkauf am Kryptomarkt?

- Bitcoin bleibt technisch angeschlagen
- On-Chain-Daten signalisieren Vorsicht
- Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus
- Bitcoin bleibt technisch angeschlagen
- On-Chain-Daten signalisieren Vorsicht
- Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus
Die neuesten Bitcoin News zeigen, dass der Bitcoin-Kurs heute auf knapp unter 72.000 USD zurückfällt. Auf Tagesbasis nähert sich der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 32,6 bereits dem überverkauften Bereich. Historisch betrachtet wurden bedeutende Markttiefs jedoch meist bei deutlich niedrigeren RSI-Werten ausgebildet. Sollte sich der aktuelle Abwärtstrend fortsetzen, könnte es daher noch zu früh sein, auf eine nachhaltige Stabilisierung zu setzen.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Krypto News: Wale pausieren Bitcoin-Käufe
Aktuelle On-Chain-Daten liefern weitere Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung der Schwächephase. Große Marktteilnehmer, sogenannte Bitcoin-Wale, haben ihre Akkumulation vorerst eingestellt. In früheren Krypto-Bärenmärkten ging eine solche Entwicklung häufig längeren Perioden mit rückläufigen Kursen voraus.
Für Anleger, die regelmäßig Krypto News verfolgen, ist dies ein wichtiger Indikator, da die Aktivitäten großer Investoren oft als Frühwarnsignal für die Marktstimmung gelten.
Bitcoin News: Historischer Halving-Zyklus spricht für mögliches Tief im Herbst 2026
Betrachtet man die bisherigen Bitcoin-Halving-Zyklen, könnte ein potenzieller Kursboden erst im Frühherbst 2026 erreicht werden. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage über Spot-Märkte bislang verhalten, was eine schnelle Erholung erschweren könnte.
Zusätzlichen Gegenwind liefert die saisonale Entwicklung. Die Sommermonate zählen historisch zu den schwächeren Phasen für den Kryptomarkt. Entsprechend gibt Bitcoin heute nach, obwohl die globalen Aktienmärkte zuletzt neue Rekordstände erreicht haben.
Inflationssorgen belasten Kryptowährungen und Edelmetalle
Nicht nur Kryptowährungen stehen unter Druck. Auch Edelmetalle verzeichnen Verluste, da die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich Inflation und Geldpolitik anpassen. Anleger rechnen derzeit mit einer etwas restriktiveren Haltung der Zentralbanken als noch zum Jahreswechsel 2025/2026.
Diese Entwicklung belastet risikoreichere Anlageklassen und sorgt für erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten.
Bitcoin Chartanalyse: Wichtige Unterstützungen im Blick
Auf dem Tageschart bleibt der technische Ausblick angeschlagen. Der RSI nähert sich dem überverkauften Bereich, ohne jedoch historisch typische Extremwerte eines nachhaltigen Marktbodens erreicht zu haben.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf Stundenbasis bewegt sich Bitcoin weiterhin innerhalb eines fallenden Trendkanals. Der Kurs notiert aktuell etwa in der Mitte dieser Handelsspanne.
Die wichtigsten Unterstützungszonen liegen derzeit bei:
- 67.000 USD als erste relevante Unterstützung
- 60.000 bis 61.000 USD als nächste bedeutende Nachfragezone
Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnten diese Bereiche für die weitere Kursentwicklung entscheidend werden.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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