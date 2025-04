Wirtschaftskalender: Die PMI-Daten sind heute die wichtigsten Veröffentlichungen 🔎

Heute stehen die vorläufigen PMI-Berichte für April im Kalender ganz oben auf der Agenda. Es lohnt sich jedoch auch, die jüngsten Äußerungen des Weißen Hauses zu möglichen Handelsverhandlungen im Auge zu behalten. In letzter Zeit sind die makroökonomischen Daten angesichts der erheblichen Turbulenzen in der US-Handelspolitik in den Hintergrund getreten. Auch heute sind Donald Trumps gemäßigtere Äußerungen zu den Verhandlungen mit China und zur Unabhängigkeit der Fed der Motor des Wachstums. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse werden wir heute jedoch auch vorläufige PMI-Berichte unter anderem aus der Europäischen Union, den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich erhalten. Bei den Veröffentlichungen lohnt es sich, die Stimmung der Unternehmen angesichts der volatilen US-Handelspolitik und anderer bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen im Auge zu behalten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr, Frankreich – PMI-Daten für April: HCOB France Services PMI: Prognose 47,7; zuvor 47,9;

HCOB France Composite PMI: Prognose 47,8; zuvor 48,0;

HCOB France Manufacturing PMI: Prognose 47,9; zuvor 48,5; 09:30 Uhr, Deutschland – PMI-Daten für April: HCOB Deutschland Dienstleistungs-PMI: Prognose 50,3; zuvor 50,9;

HCOB Deutschland Fertigungs-PMI: Prognose 47,5; zuvor 48,3;

HCOB Deutschland Composite-PMI: Prognose 50,4; zuvor 51,3; 10:00 Uhr, Eurozone – PMI-Daten für April: HCOB Eurozone PMI für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 47,4; zuvor 48,6;

HCOB Eurozone Composite PMI: Prognose 50,3; zuvor 50,9;

HCOB Eurozone PMI für den Dienstleistungssektor: Prognose 50,4; zuvor 51,0; 10:30 Uhr, Vereinigtes Königreich – PMI-Daten für April: S&P Global Composite PMI: Prognose 50,4; zuvor 51,5;

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 44,0; zuvor 44,9;

S&P Global Services PMI: Prognose 51,5; zuvor 52,5; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Baugenehmigungen für März: Prognose 1,6 % im Monatsvergleich; zuvor -1,0 % im Monatsvergleich;

Prognose 1,482 Mio.; zuvor 1,459 Mio.; 15:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Mitglied Waller spricht 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für April: S&P Global Services PMI: Prognose 52,8; zuvor 54,4;

S&P Global Manufacturing PMI: Prognose 49,0; zuvor 50,2;

S&P Global Composite PMI: zuvor 53,5; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Neuzugänge von Eigenheimen für März: Prognose 684.000; zuvor 676.000;

zuvor 1,8 % im Monatsvergleich; 16:30 Uhr, Vereinigte Staaten – EIA-Daten: Rohölvorräte: Prognose 1,600 Mio.; zuvor 0,515 Mio.;

Benzinvorräte: zuvor -1,958 Mio.;

