Wirtschaftskalender: Endgültige VPI-Werte aus der Eurozone!

Kontrakte in Europa deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der Kassensitzung am Donnerstag hin

Britische Einzelhandelsumsätze überraschen mit einem deutlich stärkeren Rückgang als prognostiziert

Spärlicher Makrokalender für heute - die endgültigen VPI-Werte aus der Eurozone werden um 11:00 Uhr bekannt gegeben Am letzten Tag der Woche deuten die Kontrakte auf eine leicht höhere Eröffnung der Sitzung an den europäischen Börsen hin, wobei der DAX /DE30 um 0,2% und der CAC40 um 0,4% höher notieren. Der FTSE verliert jedoch 0,1% nach enttäuschenden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Vereinigten Königreich. Die heutige Marktstimmung wird von Themen geprägt sein, die nicht direkt mit den heute veröffentlichten Makrodaten zusammenhängen. Die Wall Street wird vor der Sitzung die Finanzergebnisse des mächtigen Kosmetikkonzerns Estee Lauder (EL.US, der Markt erwartet einen Verlust von 0,03 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 3,5 Mrd. $) und des Schwermaschinenherstellers Deere (DE.US, der Markt erwartet einen Rekordgewinn von 8,2 $ pro Aktie) erfahren, dessen Bericht ebenfalls vor der Eröffnung der US-Sitzung bekannt gegeben wird. Betrachtet man den Bericht des Konkurrenten Caterpillar (CAT.US) vor zwei Wochen, so besteht eine gute Chance, dass er positiv überrascht. Nach der Sitzung werden die Anleger den Bericht von Palo Alto Networks (PANW.US) erfahren, dessen Veröffentlichung die Stimmung der Unternehmen auf dem Markt für Cybersicherheit und künstliche Intelligenz beeinflussen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wirtschaftskalender, alle Angaben in deutscher Zeit 8:00 Uhr - UK Einzelhandelsverkäufe Gesamtablesung y/y (im Jahresvergleich): -3,2% vs. -2,1% Prognose und -1% zuvor (m/m: -.1,2%, - 0,6% Prognose und 0,7% zuvor)

Core y/y: -3,4% gegenüber -2,4% Prognosen und -0,9% zuvor (m/m: 1,4% gegenüber -0,7% Prognosen und 0,8% zuvor) 11:00 Uhr - Eurozone, endgültige Werte für den Verbraucherpreisindex und die Kerninflation: Verbraucherpreisindex y/y Erwartungen: 5,3% gegenüber 5,3% zuvor (m/m: - 0,1% gegenüber 0,3% zuvor)

Erwartungen für die Kerninflation: 5,5% gegenüber 5,5% zuvor 15:30 Uhr - Kanada, PPI-Inflation: Erwartete Entwicklung: 0,1% gegenüber - 0,6% zuvor Reden der Zentralbanker EZB Lane - 10:00 Uhr

