Wirtschaftskalender: Eurozone-VPI und US-Arbeitsmarktzahlen im Fokus

Der heutige Wirtschaftskalender enthält wichtige Inflationsdaten aus der Eurozone und den entscheidenden Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Die Märkte werden diese Indikatoren genau beobachten, um Anzeichen für die wirtschaftliche Gesundheit und mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik vor dem Hintergrund der anhaltenden Handelsspannungen zu erkennen. In dieser Woche gab es bereits bedeutende Entwicklungen: China signalisierte seine Offenheit für mögliche Handelsgespräche mit den USA, betonte jedoch, dass jeder Dialog auf „Aufrichtigkeit“ und der Aufhebung einseitiger Zölle basieren müsse. Vor dem Hintergrund dieser zaghaften diplomatischen Fortschritte gewinnen die heutigen Beschäftigungs- und Inflationsdaten zusätzlich an Bedeutung, da die Märkte die wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten Handelspolitik und deren mögliche Folgen für die Entscheidungen der Zentralbanken in den kommenden Monaten bewerten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:30 - Spanien: PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Spanien: PMI für das verarbeitende Gewerbe (April): Prognose 50,0 gegenüber zuvor 49,5 09:30 - Schweiz: PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Schweiz: procure.ch PMI für das verarbeitende Gewerbe (April): Prognose 48,7 gegenüber zuvor 48,9 09:45 - Italien: PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Italien: PMI für das verarbeitende Gewerbe (April): Prognose 47,1 gegenüber zuvor 46,6 09:50 - Frankreich PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Frankreich PMI für das verarbeitende Gewerbe (Apr): Prognose 48,2 gegenüber zuvor 48,5 09:55 - Deutschland PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Deutschland PMI für das verarbeitende Gewerbe (Apr): Prognose 48,0 gegenüber zuvor 48,3 10:00 - Eurozone PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe Eurozone PMI für das verarbeitende Gewerbe (Apr): Prognose 48,7 gegenüber zuvor 48,6 10:00 - Wirtschaftsbulletin der EZB 11:00 - Inflationsdaten der Eurozone Kern-VPI der Eurozone (im Jahresvergleich) (Apr): Prognose 2,5 % gegenüber zuvor 2,4

VPI der Eurozone (im Jahresvergleich) (Apr): Prognose 2,1 % gegenüber zuvor 2,2

VPI der Eurozone (im Monatsvergleich) (Apr): zuvor 0,6 11:00 - Arbeitslosendaten der Eurozone Arbeitslosenquote in der Eurozone (März): Prognose 6,1 % gegenüber zuvor 6,1 14:30 – US-Beschäftigungsdaten Durchschnittlicher Stundenlohn in den USA (im Jahresvergleich) (April): Prognose 3,9 % gegenüber zuvor 3,8

Durchschnittlicher Stundenlohn in den USA (im Monatsvergleich) (April): Prognose 0,3 % gegenüber zuvor 0,3

US-Arbeitsmarkt außerhalb der Landwirtschaft (Apr): Prognose 138.000 gegenüber zuvor 228.000

US-Arbeitsmarkt außerhalb der Landwirtschaft im privaten Sektor (Apr): Prognose 124.000 gegenüber zuvor 209.000

Arbeitslosenquote in den USA (Apr): Prognose 4,2 % gegenüber zuvor 4,2

Erwerbsquote in den USA (Apr): zuvor 62,5

Arbeitslosenquote in den USA (U6) (Apr): zuvor 7,9 16:00 – US-Fabrikaufträge US-Fabrikaufträge (im Monatsvergleich) (März): Prognose 4,4 % gegenüber zuvor 0,6 19:00 – Baker Hughes-Anzahl der Bohranlagen Baker Hughes-Anzahl der Ölbohranlagen in den USA: zuvor 483

