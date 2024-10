Wirtschaftskalender: EZB-Leitzinsentscheidung und US-Einzelhandelsumsätze im Fokus 📌

Heute werden wir mehrere wichtige makroökonomische Daten aus den USA und Europa erhalten. Darüber hinaus werden die Europäische Zentralbank (EZB) und die türkische Zentralbank (CBRT) Zinsentscheidungen treffen. Im ersten Teil des Tages werden wir die Inflationsdaten aus der Eurozone erfahren. Die Erwartungen gehen von einer Zahl von 1,8 % im Jahresvergleich aus, verglichen mit 2,2 % im Jahresvergleich im August. Dies wäre das niedrigste erwartete Ergebnis seit April 2021. Danach werden wir die Entscheidung der CBRT erhalten, bei der der einwöchige Zinssatz voraussichtlich unverändert bei 50 % bleiben wird. Kurz darauf wird die Entscheidung der EZB bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels preist der Markt eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vollständig ein. Die Hauptargumente für diese Entscheidung sind schwache Daten aus der Eurozone und niedrige Inflationswerte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Später werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die USA richten, wo die Einzelhandelsumsätze für September und der Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht werden. Die Einzelhandelsumsätze dürften im Monatsvergleich um 0,3 % steigen, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 % im August. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 10:15 Uhr: Eurozone – EZB-Direktor McCaul spricht 11:00 Uhr: Eurozone – Inflationsdaten für September: HVPI ohne Energie und Lebensmittel: Prognose 0,1 % gegenüber dem Vormonat; zuvor 0,3 % gegenüber dem Vormonat;

HVPI ohne Energie und Lebensmittel: Prognose 2,7 % gegenüber dem Vorjahr; zuvor 2,8 % gegenüber dem Vorjahr;

VPI: Prognose -0,1 % gegenüber dem Vormonat; zuvor 0,1 % gegenüber dem Vormonat;

VPI: Prognose 1,8 % gegenüber dem Vorjahr; zuvor 2,2 % gegenüber dem Vorjahr;

Kern-VPI: Prognose 0,1 % MoM; zuvor 0,3 % MoM;

Kern-VPI: Prognose 2,7 % YoY; zuvor 2,8 % YoY; 11:45 Uhr: Eurozone – EZB-Direktor McCaul spricht 14:15 Uhr: Eurozone – EZB-Erklärung zur Geldpolitik 14:15 Uhr: Eurozone – EZB-Leitzinsentscheidung: Zinsentscheidung: Prognose 3,40 %; zuvor 3,65 %;

Einlagefazilität: Prognose 3,25 %; zuvor 3,50 %;

Spitzenrefinanzierungsfazilität: zuvor 3,90 %; 14:30 Uhr: Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 241.000; zuvor 258.000;

Durchschnittliche Anzahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den letzten 4 Wochen: zuvor 231.000;

Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 1.870.000; zuvor 1.861.000; 14:30 Uhr: Vereinigte Staaten – Einzelhandelsumsätze September: Einzelhandelsumsätze: Prognose 0,3 % gegenüber dem Vormonat; vorherige 0,1 % gegenüber dem Vormonat;

Einzelhandelsumsätze (Kern): Prognose 0,1 % gegenüber dem Vormonat; vorherige 0,1 % gegenüber dem Vormonat;

Einzelhandelsumsätze: vorherige 2,13 % gegenüber dem Vorjahr;

Einzelhandelskontrolle: vorherige 0,3 % gegenüber dem Vormonat; 14:30 Uhr: Vereinigte Staaten - Philadelphia Fed Manufacturing Index Oktober: Prognose 4,2; zuvor 1,7; 14:45 Uhr: Eurozone – EZB-Pressekonferenz 15:15 Uhr: United States - Industrieproduktion September: Industrieproduktion: zuvor 0,04 % im Jahresvergleich;

Industrieproduktion: Prognose -0,1 % im Monatsvergleich; zuvor 0,8 % im Monatsvergleich; 15:15 Uhr: Vereinigte Staaten – Industrieproduktion September: Prognose: -0,1 % gegenüber Vormonat; zuvor 0,9 % gegenüber Vormonat; 17:00 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA Daten: EIA-Wochenbericht Destillate: Prognose -2,500 Mio.; zuvor -3,124 Mio.;

Rohölvorräte: Prognose 1,800 Mio.; zuvor 5,810 Mio.;

Benzinvorräte: Prognose -1,400 Mio.; zuvor -6,304 Mio.; 17:00 Uhr: Vereinigte Staaten – Fed-Goolsbee spricht

