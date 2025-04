Wirtschaftskalender: Finanzmärkte frieren in Erwartung der Ankündigung von US-Zöllen ein 📄📌

Heute werden wir um 21:00 Uhr dt. Zeit die lang erwartete Liste der von der Trump-Regierung festgelegten Zollsätze erfahren. Zuvor werden der erste Arbeitsmarktbericht für März, ADP, und die Orders für langlebige Güter veröffentlicht. In den letzten Wochen wurden die Finanzmärkte praktisch von neuen Ankündigungen über die Höhe der US-Zollsätze diktiert. Heute wird die endgültige Liste der Zölle erwartet, die laut der Trump-Regierung als Obergrenze dienen sollen. Laut US-Finanzminister Bessent stellen diese Zölle eine Höchstgrenze dar, und die betroffenen Länder können später Schritte zu ihrer Senkung unternehmen. Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis seit der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident im Januar dieses Jahres. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Außerdem werden Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 115.000 im Vergleich zum Rückgang auf 77.000 im Vormonat. Knapp zwei Stunden später werden die Zahlen zu den Orders für langlebige Gebrauchsgüter in den USA für Februar veröffentlicht. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 11:30 Uhr, Eurozone – EZB-Mitglied Schnabel spricht 13:15 Uhr, Vereinigte Staaten – Beschäftigungsdaten für März: ADP Nonfarm Employment Change: Prognose 118.000; zuvor 77.000; 15:00 Uhr, Vereinigte Staaten – Langlebige Güter für Februar: Factory orders ex transportation: Prognose 0,7 % im Monatsvergleich; zuvor 0,2 %;

Factory Orders: Prognose 0,5 % im Monatsvergleich; zuvor 1,7 %;

Gebrauchsgüter ohne Verteidigung: Prognose 0,8 % im Monatsvergleich; zuvor 0,8 %;

Gebrauchsgüter ohne Transport: zuvor 0,7 % im Monatsvergleich; 15:00 Uhr, Eurozone - EZB-Spitze spricht 15:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: EIA-Wochenbericht Destillatbestände: zuvor -0,421 Mio.;

Rohöllagerbestände: Prognose -0,400 Mio.; zuvor -3,341 Mio.;

Rohöllagerbestände: Prognose -0,400 Mio.; zuvor -3,341 Mio.;

Benzinlagerbestände: zuvor -1,446 Mio.; 19:45 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde spricht 21:00 Uhr, Vereinigte Staaten – US-Präsident Trump spricht, neue Zollrunde – „Liberation Day"

