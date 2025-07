US Börsenstart: Starker Arbeitsmarkt sorgt für Optimismus

Die Wall Street verzeichnet nach dem NFP-Bericht, der die Erwartungen der meisten Ökonomen übertroffen hat, einen weiteren Tag mit Kursgewinnen. Der unerwartete Anstieg der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze und der Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,1 % haben das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft wieder gestärkt. Der Nasdaq und der DJIA legen um rund 0,9 % zu, der S&P 500 steigt zum zehnten Mal in Folge (+0,7 %) und der Russell 2000 gewinnt 0,65 %. Auf der anderen Seite kommt es zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zurückschrauben und sich von Wetten auf eine Zinssenkung im Juli verabschieden. Infolgedessen steigen die Renditen von ihren jüngsten Tiefstständen, die durch die zurückhaltenden Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter, die Aussage von Jerome Powell, dass eine Zinssenkung „nicht vom Tisch“ sei, und den überraschend schwachen ADP-Bericht von gestern verursacht wurden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chart (D1) Die S&P 500-Futures haben sich zum zehnten Mal in Folge erholt und während ihrer Gewinnserie insgesamt 6,3 % zugelegt. Die Dynamik bleibt stark, obwohl der RSI deutlich über dem überkauften Niveau liegt. Der Optimismus ist breit angelegt, alle Sektoren des Indexes werden derzeit höher gehandelt. Die Serie neuer Allzeithochs könnte jedoch gefährdet sein, wenn der Kurs wieder unter die Marke von 6245 fällt – ein Punkt, an dem der Index Anfang dieser Woche eine Pause einlegte, bevor er seinen Aufwärtstrend fortsetzte. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten ASML, BE Semiconductor und ASM International verzeichnen Kursverluste zwischen 0,6 % und 1,6 %, nachdem bekannt wurde, dass Samsung den Bau seines Chipwerks in Texas verzögert. Die Verzögerung, die mit Problemen bei der Kundennachfrage zusammenhängt, belastet europäische Zulieferer – ASML erzielt 14 % seines Umsatzes mit Samsung, BE Semi 4,4 % und ASM ist ebenfalls ein wichtiger Partner. Investoren befürchten eine schwächere kurzfristige Nachfrage des koreanischen Technologieriesen.

Datadog springt nachbörslich um 13 % in die Höhe, nachdem das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen wurde und damit Juniper Networks nach dessen Übernahme durch HPE ersetzt. Dieser Schritt erhöht die Sichtbarkeit für Investoren und den Mittelzufluss. Robinhood und AppLovin, die zuvor als Konkurrenten galten, verloren nach Bekanntgabe der Nachricht jeweils über 2 %.

Synopsys und Cadence legen um 4,5 % bzw. 5,1 % zu, nachdem die USA die Exportbeschränkungen für Chip-Design-Software nach China aufgehoben haben. Dieser Schritt öffnet einen wichtigen Markt wieder, da chinesische Kunden 14 % des Umsatzes von Synopsys und 11 % des Umsatzes von Cadence ausmachen. Ansys stieg ebenfalls um 2,3 %. Analysten sehen nur begrenzte finanzielle Schäden, mahnen jedoch zur Vorsicht hinsichtlich der künftigen Handelsunsicherheit.

Xponential Fitness stieg um bis zu 23 %, nachdem die SEC ihre Untersuchung ohne Maßnahmen eingestellt hatte. Jefferies sieht eine verbesserte Anlegerstimmung unter der neuen Führung und stützt die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 26 USD. Analysten nennen das starke Markenportfolio, das internationale Wachstumspotenzial und die franchiseorientierte Strategie als wichtige Treiber für die zukünftige Performance. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.