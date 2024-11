Wirtschaftskalender: FOMC-Protokoll und US-Konferenz der Verbrauchervertrauensindizes im Rampenlicht des Marktes 🗽

Schwächere Stimmung bei den Indizes; Wall Street verliert leicht, Europa etwas mehr nach überwiegend schwacher Sitzung in Asien

Leichter Makrokalender aus Europa; Reden von EZB-Mitgliedern

Der Markt wartet auf den Conference Board Index aus den USA, die Hausverkäufe und das FOMC-Protokoll  Der heutige Handelstag wird vom Dollar dominiert, der eine weitere starke Sitzung verzeichnet, nachdem Trump angekündigt hat, die Zölle auf chinesische Waren um weitere 10 % zu erhöhen und 25 % Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko angekündigt hat. Investoren werden der US-Währung angesichts der anstehenden Daten zur Verbraucherstimmung und des Protokolls der letzten Sitzung der Mitglieder der US-Notenbank besondere Aufmerksamkeit schenken. Der Markt könnte besonders empfindlich auf Kommentare reagieren, die die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember verringern. Aussagen von Kashkari und Goolsbee deuten darauf hin, dass es innerhalb der Fed immer noch Uneinigkeit über die Höhe des neutralen Zinssatzes geben könnte. Die europäische Makroökonomie wird heute von Kommentaren der Mitglieder der Europäischen Zentralbank dominiert werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 9:30 Uhr, Hongkong, Importe/Exporte Importe: 4,6 % Prognose im Jahresvergleich gegenüber 1,4 % zuvor

Exporte: 6,7 % Prognose im Jahresvergleich gegenüber 4,7 % zuvor: 15:00 Uhr, USA, Case/Schiller: 4,7 % Prognose gegenüber 5,2 % zuvor 16:00 Uhr, US Hausverkäufe (Oktober): 725.000 vs. 738.000 (0,3 % m/m vs. 0,3 % zuvor) Verkäufe neuer Häuser: -1,8 % im Jahresvergleich vs. 4,1 % im September 16:00 Uhr, US Verbraucherstimmung laut Conference Board: Prognose 111,35 vs. 108,7 zuvor 16:00 Uhr, Richmond Fed. -11 Prognose vs. -14 zuvor 20:00 Uhr, US Protokoll der letzten FOMC-Sitzung Reden der Zentralbanker 15:00 - EZB Mitglied Centento

16:00 - EZB Mitglied Villeroy

12:00 - EZB Mitglied Rehn

