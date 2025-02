Wirtschaftskalender: FOMC-Protokoll und Wohnungsdaten im Fokus

Alle Augen werden auf das Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses gerichtet sein, um Einblicke in die Überlegungen der Fed zu Zinsen und Inflation angesichts der eskalierenden Handelsspannungen zu erhalten. Die Märkte werden auch wichtige US-Immobilienmarktdaten und Hypothekenanträge verdauen, während zuvor veröffentlichte Daten zeigten, dass die RBNZ die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hat und die Immobilienpreise in China weiterhin schwach sind. Mehrere Anleiheauktionen auf den wichtigsten Märkten werden zusätzliche Orientierung bieten. Die Inflationsdaten für Großbritannien lagen leicht über den Erwartungen, während der Kernindex im Rahmen der Prognosen der Ökonomen blieb. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 - VPI im Jahresvergleich im Vereinigten Königreich: tatsächlich 3,0 %; Prognose 2,8 %; zuvor 2,5 %; 08:00 - Kern-VPI im Jahresvergleich im Vereinigten Königreich: tatsächlich 3,7 %; Prognose 3,7 %; zuvor 3,2 %; 08:00 - VPI des Vereinigten Königreichs im Monatsvergleich: tatsächlich -0,1 %; Prognose -0,3 %; zuvor 0,3 %; 08:00 - Kern-VPI des Vereinigten Königreichs im Monatsvergleich: tatsächlich -0,4 %; zuvor 0,3 %;

10:00 - Leistungsbilanz der Eurozone: zuvor 26,980 Mrd. 10:00 - Leistungsbilanz der Eurozone NSA: zuvor 34,62 Mrd.

13:00 - US MBA Hypothekenanträge: zuvor 2,3 % 13:00 - 30-jährige Hypothekenzinsen des US MBA: zuvor 6,95 %

14:30 - US-Baubeginne: Prognose 1,39 Mio. (zuvor 1,499 Mio.) 14:30 - US-Baugenehmigungen: Prognose 1,46 Mio. (zuvor 1,482 Mio.) 14:30 - Veränderung der US-Wohnungsbaubeginne im Monatsvergleich: Prognose -7,3 % (zuvor 15,8 %)

14:55 - US-Redbook im Jahresvergleich: zuvor 5,3 %

20:00 - FOMC-Sitzungsprotokoll

20:10 - RBNZ-Gouverneur Orr spricht

22:00 - S. Korean PPI im Jahresvergleich: Zuvor 1,7 % 22:00 - S. Korean PPI im Monatsvergleich: Zuvor 0,3 % 22:00 - S. Korean Consumer Sentiment: Zuvor 91,2

22:30 - US API Cushing Stock Change: Zuvor 0,407 Mio. 22:30 - US API Crude Oil Stock Change: Zuvor 9,043 Mio. 22:30 - US API Gasoline Stock Change: Zuvor -2,507 Mio. 22:30 - US API Distillate Stock Change: Zuvor -0,59 Mio.

20:10 - RBNZ Gouverneur Orr

