Börse heute & Wirtschaftskalender im Überblick Die Börse heute startete am Mittwoch leicht schwächer, wobei die Aufmerksamkeit klar auf den USA liegt. Dort stehen die Quartalszahlen des Einzelhändlers Target (TGT.US) im Fokus. Zudem werden Reden der Fed-Offiziellen Bostic und Waller erwartet, bevor am Abend die Protokolle der Fed-Sitzung im Juli (FOMC Minutes) veröffentlicht werden. Für Anleger ist der Wirtschaftskalender heute besonders dicht gefüllt: Von Inflationsdaten in Europa über Energieberichte aus den USA bis hin zu zentralen Notenbank-Reden. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Themen des Tages Eurozone: Finale Verbraucherpreise (VCPI) für Juli im Fokus

USA: FOMC-Minutes um 20:00 Uhr dt. Zeit als zentrales Makro-Highlight

Fed-Reden: Wichtige Aussagen von Bostic und Waller vor dem Jackson-Hole-Meeting am Freitag Daten & Ereignisse im Wirtschaftskalender Deutschland (früh): Produzentenpreise (PPI) fielen um -0,1 % m/m (erwartet: +0,1 %). Im Jahresvergleich -1,5 % vs. -1,4 % prognostiziert.

Großbritannien: Überraschend starke Inflation – Services-Inflation stieg um 5 % im Jahresvergleich (erwartet 4,8 %).

Schweden: Riksbank belässt den Leitzins bei 2 %, wie erwartet. Außerdem berichteten Medien über Gespräche zwischen Donald Trump und Viktor Orbán zur möglichen EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Budapest wurde dabei als potenzieller Ort für künftige Gespräche zwischen Putin und Selenskyj genannt. ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 20. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr – Eurozone: Finale Inflationsrate (CPI) Juli – erwartet: 2,0 % im Jahresvergleich

16:30 Uhr – USA: EIA-Rohöllagerbestände – Prognose: +0,85 Mio. Barrel (zuvor +3 Mio.) Benzin: erwartet -0,31 Mio. Barrel Destillate: erwartet +1,478 Mio. Barrel

20:00 Uhr – USA: Veröffentlichung der FOMC-Minutes (Juli) Reden der Zentralbanker 17:00 Uhr – Fed Waller

21:00 Uhr – Fed Bostic US-Einkommensberichte 12:30 Uhr – Target (TGT.US): Quartalszahlen im Fokus der Anleger 👉 Mit Blick auf die Börse heute liefert der Wirtschaftskalender zahlreiche Impulse, die für Volatilität an den Märkten sorgen könnten – von europäischen Inflationsdaten über Energiepreise bis hin zu den entscheidenden Signalen aus den USA. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.