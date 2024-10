Wirtschaftskalender: Französische Inflationsdaten, Industrieproduktion der Eurozone und US-Verbrauchervertrauen im Fokus

Der heutige Handelstag wird von einer Reihe von Wirtschaftsdaten, Reden der Zentralbanken und anhaltenden Marktunsicherheiten beeinflusst werden. Die Anleger werden die Inflationsdaten aus Frankreich, die Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone und den Bericht der University of Michigan zur Verbraucherstimmung in den USA genau beobachten. Darüber hinaus könnten die im Laufe des Tages veröffentlichten chinesischen Wirtschaftsdaten Aufschluss über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt geben. Die Marktteilnehmer werden auch auf die Kommentare der EZB-Vertreter Rehn und Lagarde achten, die zu Wort kommen werden. Auch die Entscheidung über den russischen Leitzins, der derzeit bei 18,00 % liegt, steht auf der Tagesordnung. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 08:45 Uhr - Frankreich, Inflationsdaten für August: Französischer HVPI YoY (im Jahresvergleich) endgültig: 2,2% (Prognose) gegenüber 2,7% (zuvor)



Französischer Verbraucherpreisindex MoM (im Monatsvergleich) NSA: 0,6% gegenüber 0,2% (zuvor)

Französischer Verbraucherpreisindex YoY NSA: 1,9% vs. 2,3% (vorhergehend) 11:00 Uhr - Eurozone, Industrieproduktion für Juli: Vorhersage: -2,3% YoY; zuvor: -3,9%

YoY-Prognose: -0,3% MoM; zuvor: -0,1% MoM 12:00 Uhr - Eurozone, ECOFIN-Sitzungen 13:00 Uhr - Eurozone, Sitzungen der Eurogruppe 13:00 Uhr - China, Wirtschaftsdaten für August: Wachstum des ausstehenden Kreditvolumens: Prognose 8,6% YoY; zuvor 8,7% YoY M2

Geldmenge: Prognose 6,2% YoY; zuvor 6,3% YoY

Neue Kredite: Prognose 810,0 Mrd.; zuvor 260,0 Mrd.

Sozialfinanzierungen insgesamt: Prognose 2.950,0B; zuvor 770,0B 14:30 Uhr - USA und Kanada, Wirtschaftsdaten: US-Exportpreisindex MoM: Prognose -0,2%; zuvor 0,7%

US-Importpreisindex MoM: Prognose-0,2%; zuvor 0,1%

Kanadische Großhandelsumsätze MoM: Prognose -1,1%; zuvor -0,6%

Kanadische Kapazitätsauslastungsrate (Q2): Prognose 78,8%; zuvor 78,5% 16:00 Uhr - US, Verbraucherstimmung der Universität von Michigan (vorläufig): Verbrauchervertrauen: Prognose 68,5; zuvor 67,9

Aktuelle Bedingungen: Prognose 61,6; zuvor 61,3

Erwartungen: Prognose 72,2; zuvor 72,1

1-Jahres-Inflationserwartungen: Prognose 2,8%; zuvor 2,8%

5-Jahres-Inflationserwartungen: Prognose 3,0%; zuvor 3,0% 20:00 Uhr - US, Baker Hughes Ölbohrinsel Zählung Reden der Zentralbanker 10:30 Uhr - EZB Mitglied Rehn spricht

11:30 Uhr - EZB Präsidentin Lagarde spricht

