Das war der Handelstag, 09.07.2025: Big Techs führen Erholung an der Wall Street an | Europa legt zu

Die Wall Street kehrt zu Gewinnen zurück, da die Sorgen der Anleger über eine zu aggressive US-Handelspolitik nachlassen und die Unsicherheit über die endgültige Frist für die Verhandlungen abnimmt (Donald Trump betonte, dass es keine weiteren Verlängerungen über den 1. August hinaus geben werde). Unter den Indizes legten der S&P 500 (+0,3 %), der Dow Jones (+0,3 %), der Nasdaq (+0,65 %) und der Russell 2000 (+0,6 %) zu.

Die Marktstimmung wurde auch durch die starke Nachfrage nach 10-jährigen US-Staatsanleihen gestützt, die eine fünftägige Verkaufswelle beendete. Die Renditen fielen auf rund 4,35 %.

US-Präsident Donald Trump kündigte auf Truth Social an, dass die Vereinigten Staaten ab dem 1. August neue Zölle auf Importe aus mehreren Ländern, darunter den Philippinen, Brunei, Moldawien, Algerien, Irak und Libyen, erheben werden (Zölle zwischen 20 und 30 %).

Big Tech ist der Haupttreiber der heutigen Gewinne an der Wall Street. Der Magnificent 7 Index von Bloomberg stieg um über 0,9 %, angeführt von META (+1,83 %), während Nvidia kurzzeitig die Marke von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung überschritt (+1,65 %). Nur Tesla (-1,1 %) und Apple (-0,54 %) befinden sich im Trading im Minus.

Peter Navarro kritisierte Apple dafür, dass das Unternehmen trotz des Drucks der USA die Produktion in China aufrechterhält, und warf dem Unternehmen vor, durch seinen Einfluss Zölle zu umgehen. Die Trump-Regierung droht mit einem Zoll von 25 % auf iPhones, wenn Apple die Produktion in den USA nicht erhöht.

Die europäischen Märkte ignorierten die Ankündigung von Zöllen auf Kupfer und Arzneimittel und verzeichneten starke Gewinne ( DAX : +1,42 %, CAC40 : +1,44 %, FTSE MIB : +1,59 %, FTSE 100 : +0,14 %).

Der US-Dollar notiert heute leicht höher, und die von Trump neu angekündigten Zölle lösten keine größeren Reaktionen aus. Der US-Präsident kritisierte erneut die Geldpolitik der Fed und deutete eine mögliche Zinssenkung um 300 Basispunkte an.

Die Volatilität an den Devisenmärkten war begrenzt, die meisten G10-Währungen wurden in einem engen Bereich gehandelt. Der kanadische Dollar verzeichnete die größte Korrektur gegenüber dem USD ( USDCAD : +0,25 %), während der japanische Yen am stärksten zulegte ( USDJPY : -0,15 %). Der EURUSD fiel um 0,15 % auf 1,171, und der AUDUSD baute seine Gewinne um weitere 0,1 % aus.

Die Erdgaspreise fielen um fast 5 % aufgrund hoher Lagerbestände und Prognosen für kühleres Wetter im mittleren Westen der USA.

Die Ölpreise stiegen leicht von 69 USD auf 70,5 USD pro Barrel, nachdem ein Bericht des Energieministeriums einen stärker als erwarteten Rückgang der Benzinvorräte gezeigt hatte. Die Rohölvorräte stiegen um über 7 Millionen Barrel (gegenüber -1,7 Millionen Prognosen und +3,84 Millionen zuvor). Die Benzinvorräte sanken um -2,65 Millionen Barrel (gegenüber -1,7 Millionen Prognosen und +4,18 Millionen zuvor).

Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt ist gemischt, obwohl Bitcoin über 109.000 USD steigt.

