Wirtschaftskalender: Orders langlebiger US-Güter und kanadische Einzelhandelsumsätze

Die Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung beim letzten Kassahandel in Europa in dieser Woche hin

Heute auf dem Kalender: Orders für langlebige Güter in den USA und Einzelhandelsumsätze in Kanada Die Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung beim letzten Kassahandel in Europa in dieser Woche hin. Dies folgt auf einen relativ guten Handelstag in den USA, an dem der Nasdaq-Index um 0,76 % und der S&P500 um 0,21 % zulegten. Der Star des gestrigen Handelstages war Tesla, das den Handel mit einem Plus von 22 % beendete und damit den zweitgrößten Tagesgewinn in der Geschichte verzeichnete. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich heute auf die Veröffentlichung der IFO-Daten aus Deutschland und der Order langlebiger Güter in den USA richten. Auch die Einzelhandelsumsätze aus Kanada sind einen Blick wert. Detaillierter Makrokalender für den Tag: (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr - Spanien, Arbeitslosenquote für Q3. Prognose: 11,3 %. Zuvor: 11,27 %. 10:00 Uhr - Deutschland, IFO-Geschäftsklimaindex für Oktober. Prognose: 8 14:30 Uhr - USA, Orders für langlebige Gebrauchsgüter im September. Prognose: -1,1 % im Monatsvergleich. Zuvor: 0 % im Monatsvergleich. 14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für August. Prognose: 0,5 % im Monatsvergleich. Zuvor: 0,9 % im Monatsvergleich. 16:00 Uhr - Inflationsprognose der University of Michigan für Oktober. Prognose: 2,9 % im Jahresvergleich. Zuvor: 2,7 % im Jahresvergleich. DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

