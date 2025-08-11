Börse heute: Europäische Indizes starten fester – EURUSD steigt Laut aktuellen Futures-Kontrakten deutet der Wirtschaftskalender auf einen höheren Handelsstart an den europäischen Börsen hin. Der EURUSD-Kurs liegt am Morgen rund 0,2 % im Plus. Die neue Handelswoche beginnt mit leichten Kursgewinnen bei den meisten Aktienindizes und zugehörigen Futures. Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise dünn bestückt und enthält nur wenige Datenveröffentlichungen, die für starke Schwankungen sorgen könnten. Dennoch rückt der am Donnerstag erwartete US-Verbraucherpreisindex (CPI) in den Fokus der Märkte. Nach einer Serie schwächerer Konjunkturdaten preisen Anleger zunehmend eine Zinssenkung der US-Notenbank im September ein – auch, weil sich die Fed zuletzt deutlich zinssenkungsfreundlicher gezeigt hat. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen US-Dollar unter Druck Die Sorge vor einem niedrigeren Inflationswert schwächt den US-Dollar heute spürbar. Das Währungspaar EURUSD gewinnt aktuell rund 0,20 %. Zusätzlichen Druck auf den Greenback bringen Aussagen von Fed-Mitglied Bowman, die für Zinssenkungen bei allen verbleibenden Sitzungen im Jahr 2025 plädiert – mit Verweis auf eine abkühlende Konjunktur und zunehmende Inflationsrisiken. Mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf sollten Anleger den Wirtschaftskalender im Auge behalten. Neben dem CPI könnten weitere Konjunkturdaten und Notenbankkommentare neue Impulse an den Finanzmärkten setzen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

