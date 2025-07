Wirtschaftskalender: US-VPI-Bericht für Juni ist die wichtigste Veröffentlichung des Tages 🎯

Die Aufmerksamkeit der Anleger wird heute auf die VPI-Berichte aus europäischen Ländern, Kanada und den Vereinigten Staaten gerichtet sein. Darüber hinaus werden wir Gelegenheit haben, Reden von Fed-Vertretern – Bowman, Barr, Barkin und Collins – zu hören. Der wichtigste Bericht des Tages und sogar der gesamten Woche wird der US-VPI-Bericht sein. Nach dem aktuellen Konsens erwarten wir einen Anstieg sowohl des Kern- als auch des Gesamtindex auf 3,0 % im Jahresvergleich und 2,7 % im Monatsvergleich sowie einen Anstieg von 0,3 % im Monatsvergleich für beide Indizes. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:00 Uhr, Spanien – Inflationsdaten für Juni: Spanischer VPI: Prognose 0,6 % im Monatsvergleich; zuvor 0,1 % im Monatsvergleich;

Spanischer VPI: Prognose 2,2 % im Jahresvergleich; zuvor 2,0 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: Prognose 2,2 % im Jahresvergleich; zuvor 2,2 % im Jahresvergleich;

Spanischer HVPI: Prognose 0,6 % im Monatsvergleich; zuvor 0,0 % im Monatsvergleich;

Spanischer HVPI: Prognose 2,2 % im Jahresvergleich; zuvor 2,0 % im Jahresvergleich; 11:00 Uhr, Eurozone – Industrieproduktion für Mai: Industrieproduktion: Prognose 1,1 % im Monatsvergleich; zuvor -2,4 % im Monatsvergleich; 11:00 Uhr, Deutschland – ZEW-Konjunkturprognose für Juli: Prognose 50,8; zuvor 47,5; 14:15 Uhr, Kanada – Baubeginne für Juni: Prognose 262,5 Tsd.; zuvor 279,5 Tsd. 14:30 Uhr, Kanada – Produktionsumsätze für Mai: Prognose -1,2 % im Monatsvergleich; zuvor -2,8 % im Monatsvergleich 14:30 Uhr, Kanada – Inflationsdaten für Juni: Median-VPI: Prognose 3,0 % im Jahresvergleich; zuvor 3,0 % im Jahresvergleich;

VPI: Prognose 0,1 % im Monatsvergleich; zuvor 0,6 % im Monatsvergleich;

VPI: Prognose 1,9 % im Jahresvergleich; zuvor 1,7 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: zuvor 0,6 % im Monatsvergleich;

Gemeinsamer VPI: Prognose 2,7 % im Jahresvergleich; zuvor 2,6 % im Jahresvergleich;

Bereinigter VPI: Prognose 3,0 % im Jahresvergleich; zuvor 3,0 % im Jahresvergleich;

Kern-VPI: zuvor 2,5 % im Jahresvergleich; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – NY Empire State Manufacturing Index für Juli: Prognose -8,30; zuvor -16,00; 14:30 Uhr, Vereinigte Staaten – Inflationsdaten für Juni: VPI: Prognose 2,7 % im Jahresvergleich; zuvor 2,4 % im Jahresvergleich;

VPI: Prognose 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor 0,1 % im Monatsvergleich;

Kern-VPI: Prognose 3,0 % im Jahresvergleich; zuvor 2,8 % im Jahresvergleich;

15:15 Uhr, Vereinigte Staaten – FOMC-Mitglied Bowman spricht 18:45 Uhr, Vereinigte Staaten – Fed-Vizepräsident für Aufsicht Barr spricht 22:00 Uhr, Vereinigtes Königreich – BoE-Gouverneur Bailey spricht

