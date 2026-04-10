Wirtschaftskalender & Börse heute: US-Inflation im Fokus, China- und Japan-Daten treiben Märkte

Die globalen Finanzmärkte bleiben angespannt, da Unsicherheit über mögliche Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA besteht. Die Ölpreise verharren auf erhöhtem Niveau, während die Index-Futures weiterhin leicht nach oben tendieren. Im heutigen Wirtschaftskalender standen bereits wichtige Inflationsdaten aus China und Japan im Fokus, die neue Impulse für die Börse heute liefern. China und Japan liefern wichtige Inflationssignale Die Daten aus China überraschten positiv: Die Erzeugerpreise (PPI) stiegen im Jahresvergleich auf 0,5 % und verzeichneten damit erstmals seit Oktober 2022 wieder einen positiven Wert. Gleichzeitig verlangsamte sich der Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich auf 1,0 % und lag damit unter den Erwartungen von 1,2 %. In Japan beschleunigte sich die Produzenteninflation im Jahresvergleich deutlich auf 2,6 % nach zuvor 2,0 %. Haupttreiber waren steigende Energiekosten. Dies verstärkt die Erwartung, dass die Bank of Japan noch in diesem Monat eine Zinserhöhung vornehmen könnte. Wirtschaftskalender: US-Inflation im Mittelpunkt Der wichtigste Termin für die Börse heute ist die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für März. Im Fokus steht die Frage, wie stark sich die Energiepreise auf den VPI ausgewirkt haben und ob Zinssenkungen in den USA zunehmend unwahrscheinlich werden. Zusätzlich liefert der Wirtschaftskalender weitere wichtige Impulse durch Arbeitsmarktdaten aus Kanada sowie Stimmungs- und Industriedaten aus den USA. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 | USA - VPI im Jahresvergleich (März)

Prognose: 3,4 % | Vorher: 2,4 % 14:30 | USA - Kern-VPI im Jahresvergleich (März)

Prognose: 3,7 % | Vorher: 3,8 % 14:30 | Kanada - Beschäftigungsänderung (März)

Prognose: 14,5 Tsd. | Vorher: -83,9 Tsd. 16:00 | USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen (April, vorläufig)

Prognose: 52,1 | Vorher: 54,1 16:00 | USA - Auftragseingänge Industrie im Monatsvergleich (Februar)

Prognose: 1,0 % | Vorher: -3,6 % Diese Daten dürften die Richtung für die Börse heute maßgeblich bestimmen, insbesondere im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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