📅 Wirtschaftskalender & Börse heute: Diese Ereignisse bewegen die Märkte Der heutige Wirtschaftskalender ist prall gefüllt – und dürfte sowohl die Börse heute als auch den Devisenmarkt deutlich beeinflussen. Besonders im Fokus stehen: 1. Donald Trumps neue Zölle setzen Märkte unter Druck Mit Mitternacht traten Donald Trumps reziproke Zölle in Kraft – ein Schritt, der ein Kapitel beispielloser Unsicherheit in der US-Handelspolitik beendet. Gleichzeitig sorgen steigende Spannungen zwischen den USA und Russland sowie mögliche Sanktionen gegen Handelspartner des Kremls für geopolitische Nervosität an den Märkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2. BoE-Zinsentscheid: Schneidet die Bank of England die Zinsen? Hauptfokus im heutigen Wirtschaftskalender ist die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) um 13:00 Uhr (dt. Zeit). Analysten erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte auf 4,00 %, trotz anhaltendem Inflationsdruck im Vereinigten Königreich. Ebenfalls wichtig: Veröffentlichung des MPC-Protokolls zur geldpolitischen Ausrichtung

Pressekonferenz mit BoE-Gouverneur Andrew Bailey 3. USA: Arbeitsmarktdaten, Produktivität & FOMC-Rede Auf der anderen Seite des Atlantiks stehen um 14:30 Uhr (dt. Zeit) wichtige US-Konjunkturdaten an: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose: 221K)

Nonfarm-Produktivität Q2 (Prognose: +1,9 %)

Einheitliche Arbeitskosten Q2 (Prognose: +1,6 %) Später folgen um 15:00 Uhr: Großhandelsumsätze & -lagerbestände (Juni)

Rede von Fed-Mitglied Raphael Bostic, der für seinen konservativen Ton bekannt ist Abends, 22:00 Uhr dt :Zeit, wird zudem eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet, gefolgt von der Bilanz der US-Notenbank (Fed). 4. Unternehmensberichte heute Die Börse heute blickt auch auf neue Quartalszahlen – unter anderem von: Warner Bros.

Datadog

Peloton Interactive

Eli Lilly ⏰ Detaillierter Wirtschaftskalender für den 7. August 2025:

(Alle Angaben in deutscher Zeit) Uhrzeit Land Ereignis Prognose Vorheriger Wert 13:00 UK BoE Zinsentscheid 4,00 % 4,25 % 13:00 UK MPC-Votum (h/h/s) 0-1-8 0-6-3 13:00 UK MPC-Sitzungsprotokoll – – 13:30 UK Rede BoE-Gouverneur Bailey – – 14:30 USA Unit Labor Costs Q2 +1,6 % +6,6 % 14:30 USA Nonfarm Productivity Q2 +1,9 % -1,5 % 14:30 USA Jobless Claims 221K 218K 16:00 USA Wholesale Sales (Juni) – -0,3 % MoM 16:00 USA Wholesale Inventories +0,2 % MoM -0,3 % MoM 16:00 USA Rede von FOMC-Mitglied Bostic – – 16:00 Kanada Ivey PMI (Juli) 55,2 53,3 19:00 USA Atlanta Fed GDPNow (Q3) 2,5 % 2,5 % 19:00 USA 30-Year Treasury Auction – 4,889 % 22:00 USA Rede von Präsident Trump – – 22:30 USA Fed-Bilanz – 6.643B 🔎 Fazit: Was Anleger heute beachten sollten Der Wirtschaftskalender zeigt, dass heute zahlreiche marktbewegende Ereignisse anstehen. Zwischen geldpolitischen Entscheidungen, US-Arbeitsmarktdaten und geopolitischen Spannungen sollten sich Anleger auf hohe Volatilität einstellen. Die Börse heute dürfte besonders sensibel auf Zinsentscheidungen und Aussagen von Notenbankvertretern reagieren. Bleiben Sie informiert – mit dem aktuellen Wirtschaftskalender und fundierten Marktanalysen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

