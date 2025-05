In den Wochenschluss geriet die Aktie von Workday (Ticker: WDAY) deutlich unter Druck, aber nicht nur durch die Drohung 50%iger Importzölle auf GĂŒter aus der EU seitens US-PrĂ€sident Donald Trump, sondern vor allem durch einen durchwachsenen Quartalsbericht des US-amerikanischen Anbieters von Cloud-basierter Computersoftware fĂŒr Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Workday Handelsideen 🔮 Workday Prognose & Ausblick â–ș Workday | WKN: A1J39P | ISIN: US98138H1014 | Ticker: WDAY Auf den ersten Blick scheint der 12%ige Drop in der Aktie zu ĂŒberraschen: Workday wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,23 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,24 Mrd. US-Dollar aus, erwartet hatte die Wall Street mit einem Gewinn von 2,01 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,22 Mrd. US-Dollar. Und auch die BekrĂ€ftigung des Ausblicks fĂŒr den Abonnementumsatz fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsjahr von 8,8 Mrd. US-Dollar ist eigentlich ok. Was aber scheinbar fĂŒr Verstimmung sorgte, war die Entwicklung der cRPO (current Remaining Performance Obligations, aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtungen), die zwar 60 Basispunkte ĂŒber der Erwartung lagen, aber einen Vorteil von 50 Basispunkten aus VertrĂ€gen im Zusammenhang mit Implementierungs- und Testumgebungen, die nicht in der Prognose des Unternehmens enthalten waren, beinhalteten. Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass der unterdurchschnittliche cRPO-Überschuss vor allem auf weniger vorzeitige VertragsverlĂ€ngerungen als in den Vorquartalen zurĂŒckzufĂŒhren sein könnte – und das ist nicht gut, denn diese cRPO-Buchungen sind eine Summe aus abgegrenzten Umsatzerlösen und AuftragsbestĂ€nden, eine Kennzahl fĂŒr das Umsatzwachstum. Ausgehend hiervon bleibt die Aktie in seiner seit 2024 etablierten Range zwischen rund gesprochen 200 US-Dollar nach unten und 300 US-Dollar nach oben gefangen, handelt im ĂŒbertragenen Sinne im „Niemandsland“ und ist fĂŒr mittelfristige Investoren zunĂ€chst nicht von Interesse. Dennoch wĂŒrde ich mir eine Alarmlinie im Bereich der unteren Range-Begrenzung zwischen 210 und 220 US-Dollar legen, gegen welche ich die Aktie erneut ins Visier nehmen wĂŒrde. Workday Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

