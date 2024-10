➡️ WTI fällt um 2%

Ölpreise sinken weiter nach Nachrichten aus dem Nahen Osten Gestern, nach 22 Uhr deutscher Zeit, berichtete die *Washington Post*, dass Israel nicht beabsichtige, ölbezogene Standorte oder Energieinfrastruktur im Iran anzugreifen. Natürlich spekuliert die Welt immer noch darüber, wann Israel einen Vergeltungsschlag starten wird. Nachdem die USA beschlossen hatten, ein zusätzliches Raketenabwehrsystem in Israel zu stationieren, wurde spekuliert, dass ein israelischer Angriff unmittelbar bevorstehe. Das Ausbleiben eines Angriffs auf die Ölinfrastruktur stellt weder die Versorgung mit über 3 Millionen Barrel pro Tag noch den Export von rund 1,7 Millionen Barrel pro Tag in Gefahr. Daher ist das Risiko, dass der Iran die Straße von Hormus blockiert, derzeit gering. Dennoch ist es erwähnenswert, dass Israel in letzter Zeit sogar seine eigenen „roten Linien“ ziemlich häufig überschritten hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Ölmarkt streicht die Prämie, die mit dem Risiko von Versorgungsunterbrechungen verbunden ist, und berücksichtigt zusätzlich die Schwäche Chinas und die gesenkten Nachfrageprognosen der OPEC. Der Preis ist heute um 2 % gefallen und WTI-Öl testet jetzt Niveaus nahe 70 $ pro Barrel, obwohl es gestern noch bei 75 $ pro Barrel eröffnet hat. Es ist auch erwähnenswert, dass es in zwei Tagen zu einer Wende auf dem Ölmarkt kommen wird, obwohl die Backwardation deutlich zurückgegangen ist. Seit gestern hat Öl mehr als 6 % verloren und nach dem Bericht der *Washington Post* nach der Wall Street-Sitzung sind die Ölpreise um über 4 % gefallen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

