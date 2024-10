⏬WTI-Rohöl fällt zu Wochenbeginn um 2 %

Enttäuschung aus China und ausbleibende Eskalation im Nahen Osten führen zu niedrigeren Kursen💡 Zu Beginn der neuen Woche verlor Öl mehr als 2 %, was hauptsächlich auf die Veröffentlichung einer Reihe schwacher Daten aus China und das Versäumnis, neue Instrumente zur Ankurbelung der Wirtschaft anzukündigen, zurückzuführen ist. Darüber hinaus kam es zu keiner Eskalation der Lage im Nahen Osten, obwohl die Vereinigten Staaten mit der Errichtung einer zusätzlichen Raketenabwehrinfrastruktur in Israel begannen. Die größten Hoffnungen des Marktes richteten sich auf eine Rede des Finanzministers in China am Wochenende. Es wurde erwartet, dass neue Instrumente zur Unterstützung der 2-Billionen-Yuan-Wirtschaft angekündigt werden. Die Rede des chinesischen Beamten enthielt jedoch keine Einzelheiten. Darüber hinaus enttäuschten die aus China veröffentlichten Daten: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Verbraucherpreisinflation lag im September bei nur 0,4 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von 0,8 % im Jahresvergleich und dem vorherigen Wert von 0,6 % im Jahresvergleich

Das Exportwachstum fiel dramatisch auf 2,4 % im Jahresvergleich, gegenüber den Erwartungen von 6,0 % im Jahresvergleich und dem vorherigen Wert von 8,7 % im Jahresvergleich

Die neuen Kredite in China blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Geldmenge M1 verzeichnet erneut einen starken Rückgang Die kumulierten Neukredite in China enttäuschten und fielen unter den 5-Jahres-Durchschnitt. Die Daten beziehen sich natürlich auf den September, sodass die Auswirkungen der angekündigten neuen Methoden und der Zinssenkung noch nicht zum Tragen kommen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Auch die Anleger beobachten die Lage im Nahen Osten genau. Am Wochenende kam es zu keiner nennenswerten Eskalation der Situation, obwohl das US-Militär mit der Installation zusätzlicher Raketenabwehrsysteme auf festem Boden begann, was möglicherweise mit dem Start eines Drohnenangriffs der Hisbollah auf einen israelischen Militärstützpunkt zusammenhängt. Diese Aktion könnte auch darauf hindeuten, dass sich Israel auf mögliche weitere Angriffe vorbereitet, nachdem Israel möglicherweise auf den jüngsten Raketenangriff des Iran reagiert hat. Spekulative Positionen in Kontrakten beginnen sich zu erholen, obwohl der größte Anstieg bei den Positionen bei den Optionen zu verzeichnen ist. WTI-Rohöl verliert heute mehr als 2 % und eröffnet mit einer Lücke unter 75 $ pro Barrel. Die wichtigste Unterstützung für WTI liegt bei etwa 72,5 $ pro Barrel, wo sich der 50-Perioden-Durchschnitt und die früheren Reaktionen des Öls im Februar, Juni, Juli und August dieses Jahres befinden. Der 25-Perioden-Durchschnitt könnte auf eine Trendwende hindeuten, aber der Widerstand in der Nähe der 78-Dollar-Marke, der durch den 100-Perioden-Durchschnitt verstärkt wird, bleibt bestehen. Diese Marke könnte durchbrochen werden, wenn Israel die iranische Ölinfrastruktur angreift. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

