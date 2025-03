⏬WTI-Rohöl verliert fast 1 %

Die Ukraine stimmt einem teilweisen Waffenstillstand zu, Russland wird die Energieinfrastruktur nicht angreifen 📄🖋️ Nach anfänglichen Gewinnen in der ersten Hälfte der Sitzung gab der Rohölpreis nach der Nachricht über ein teilweises Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine deutlich nach. Russland soll sich im Rahmen des teilweisen Waffenstillstands bereit erklärt haben, die Energieinfrastruktur der Ukraine nicht anzugreifen. Dies signalisierte natürlich einen erheblichen Fortschritt in den Gesprächen. In seiner jüngsten Erklärung gab Selenskyj an, dass eine teilweise Waffenruhe eingeführt wird. Dennoch betreffen die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die von den USA vermittelt werden, derzeit keine territorialen Fragen. Die Waffenruhe soll für die Bewegung im Schwarzen Meer und in der Energieinfrastruktur gelten. Gleichzeitig weist die Ukraine darauf hin, dass die Bewegung russischer Militärschiffe außerhalb des östlichen Teils des Schwarzen Meeres als Verstoß gegen die Bedingungen der teilweisen Waffenruhe angesehen wird. Die Vereinbarung, Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu unterlassen, wurde für den 18. März getroffen und soll 30 Tage lang in Kraft bleiben. Wir warten auf eine offizielle Stellungnahme der USA. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Rohölpreis der Sorte WTI ist im Tagesverlauf um etwa 1 % und fast 1,5 % vom Tageshoch zurückgegangen. Derzeit ist der Ölpreis bereits unter die Marke von 69 US-Dollar pro Barrel gefallen. Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Glück gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.