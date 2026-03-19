Forex Prognose 2026: Yen, Franken & Krone im Fokus | Forex Aktuell

Forex Aktuell: Bank of Japan stärkt Yen – aber wie nachhaltig?

Die Bank of Japan (BoJ) hat die Märkte mit einem restriktiven Ton überrascht. Gouverneur Kazuo Ueda deutete eine mögliche Zinserhöhung bereits im April an. Obwohl der Leitzins unverändert bei 0,75 % blieb, stiegen die Erwartungen für eine Zinserhöhung auf rund 60 %.

Im aktuellen Forex Umfeld führte dies zu einer sofortigen Aufwertung des Yen. Dennoch bleibt die entscheidende Frage für jede fundierte Forex Prognose: Kann der Yen seine Stärke halten?

Japan steht unter erheblichem Druck durch stark steigende Energiepreise. Als Nettoimporteur von Rohstoffen belastet der Ölpreisanstieg die Handelsbilanz deutlich. Während die restriktive Geldpolitik den Yen stützt, könnten steigende Importkosten und ein schwächeres Wachstum die Aufwertung begrenzen.

Im Forex Aktuell Kontext zeigt sich: USDJPY korrigiert zwar kurzfristig, bleibt aber weiterhin im langfristigen Aufwärtstrend.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Forex Prognose: Schweizer Franken zwischen sicherem Hafen und Deflationsrisiko

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins bei 0 % belassen und damit die Erwartungen erfüllt. Gleichzeitig betonte sie ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, um eine übermäßige Aufwertung des Franken zu verhindern.

Der Franken legte im Jahresvergleich um über 11 % gegenüber dem US-Dollar zu und bleibt ein zentraler sicherer Hafen im aktuellen geopolitischen Umfeld.

Für die Forex Prognose ergibt sich ein gemischtes Bild:

Einerseits sorgt Kapitalzufluss für Stärke

Andererseits wächst die Gefahr von Deflation

Interessant im Forex Aktuell Bild: Märkte rechnen zunehmend mit mindestens einer Zinserhöhung bis Jahresende. Externe Inflation könnte die SNB zu einem Kurswechsel zwingen.

Trotz seiner Safe-Haven-Funktion zeigt der CHF aktuell Schwäche gegenüber dem USD, wobei ein wichtiger Widerstand bei 0,80 liegt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Forex Aktuell Analyse: Riksbank zwischen Inflation und Wachstumsrisiken

Die schwedische Riksbank beließ den Zinssatz bei 1,75 %, signalisierte jedoch eine restriktive Tendenz. Der Krieg im Iran hat die wirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt.

Die Inflation bleibt ein zentrales Risiko – insbesondere durch:

steigende Ölpreise

schwache schwedische Krone

Die Forex Prognose für Schweden zeigt steigende Zinserwartungen, jedoch weniger aggressiv als im Euroraum. Eine erste Zinserhöhung wird aktuell für 2026 erwartet.

Gleichzeitig wurde die Wachstumsprognose nach unten korrigiert (von 2,9 % auf 2,5 %), was die geldpolitischen Spielräume einschränkt.

Im Forex Aktuell Kontext bleibt EURSEK niedrig, jedoch zeigt der langfristige Trend eine strukturelle Schwäche der Krone seit dem Energieschock. Sollte die EZB schneller handeln als die Riksbank, könnte weiteres Aufwärtspotenzial im Währungspaar entstehen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.