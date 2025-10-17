Zions Bancorp Aktie erholt sich nach 13%-Abverkauf – Analysten sehen Kurspotenzial 📈

🏦 Zions Bancorp Aktie: Nach 13%-Absturz folgt kräftige Erholung – Analysten bleiben optimistisch 📊

Die Zions Bancorp Aktie steht erneut im Fokus der Anleger:

Nach einem drastischen Kurseinbruch von 13 % am Donnerstag infolge eines 50-Millionen-Dollar-Kreditverlusts zeigt sich die Aktie nun deutlich erholt.

Im vorbörslichen Handel steigt der Kurs heute um rund 5 %, nachdem mehrere Analysten betonten, dass der Vorfall kein systemisches Risiko für die Bank oder den US-Bankensektor darstellt.

►Zions Bancorporation WKN: 856942 | ISIN: US9897011071 | Ticker: ZION.US

🚀 Key Takeaways

Kreditverlust als Auslöser: Ein 50-Millionen-Dollar-Verlust führte zu einem 13%-Abverkauf der Zions Bancorp Aktie. Analysten beruhigen: Baird und Raymond James sehen das Risiko als isoliert und beherrschbar. Aufwärtspotenzial: Baird hebt Kursziel auf 65 USD an – rund 40 % über aktuellem Niveau.

📉 Hintergrund: 50-Millionen-Verlust schockt den Markt

Der heftige Kursrückgang wurde durch die Meldung ausgelöst, dass Zions Bancorporation einen Kreditverlust von 50 Millionen USD verbuchen musste.

Dieser Verlust betrifft zwei Kredite, die an Kunden mit laufenden Gerichtsverfahren vergeben wurden.

Der Markt reagierte zunächst panisch, da Investoren befürchteten, der Fall könne weitere US-Regionalbanken in Mitleidenschaft ziehen – insbesondere jene, die bereits durch Insolvenzen wie Tricolor und First Brands belastet sind.

📊 Analysten sehen keinen Dominoeffekt

Laut Baird-Analysten handelt es sich bei dem Verlust nicht um ein systemisches Problem, sondern um einen einmaligen Vorfall.

Auch Raymond James teilt diese Einschätzung und betont, dass das Risiko für die Bank begrenzt sei – obwohl das Anteil gefährdeter Kredite zuletzt leicht gestiegen ist.

Im Zuge dieser Einschätzung hob Baird die Aktie von „Neutral“ auf „Outperform“ hoch und setzte ein neues Kursziel von 65 USD, was rund 40 % über dem aktuellen Kurs liegt.

💵 Erwartungen vor Q3-Zahlen

Am Montag wird Zions Bancorporation ihre Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3) veröffentlichen.

Analysten und Investoren werden dabei genau darauf achten,

ob der Kreditverlust isoliert bleibt,

wie sich die Qualität des Kreditportfolios entwickelt,

und ob die Bank ihre Rückstellungen erhöhen muss.

Die Zahlen dürften entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Zions Bancorp Aktie nachhaltig zu stabilisieren.

💡 Aktuelle Marktlage: US-Banken im Fokus

Die jüngsten Ereignisse bei Zions Bancorp stehen stellvertretend für die angespannte Lage im US-Regionalbankensektor.

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank und weiteren Turbulenzen ist das Vertrauen vieler Anleger in kleinere Institute weiterhin fragil.

Gleichzeitig bietet die jüngste Schwächephase Chancen für antizyklische Investoren, die auf fundamental gesunde Regionalbanken mit stabilen Bilanzen setzen.

🧭 Fazit: Zions Bancorp Aktie mit Comeback-Chancen – Analysten bleiben zuversichtlich 💪

Nach dem drastischen Kurssturz erlebt die Zions Bancorp Aktie ein starkes Rebound-Szenario.

Analysten sehen den Kreditverlust als Einzelfall, nicht als Zeichen systemischer Schwäche.

📊 Kurzfazit:

Technische Erholung nach übertriebenem Abverkauf

Analysten bestätigen solides Fundament

Kursziel 65 USD bietet attraktives Potenzial von rund 40 %

Zions Bancorporation Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: