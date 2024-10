Swaps - So berechnen Sie Swap-Punkte

Lesezeit: 2 Minute(n)

Swaps bei XTB

Rollover auf Finanzinstrumente erfolgen über Nacht auf dem Basiswert

Ein Rollover wirkt sich auf offene Positionen aus, indem ein positiver oder negativer Swap-Wert gutgeschrieben oder belastet wird

Swap-Punkte werden auch Übernach-Finanzierungskosten genannt Um eine Position aufrechtzuerhalten oder die Position von einem Kontrakt in den nächsten zu rollieren (und damit zu verlängern), unterliegt die Position einem Swap. Dies wird auch als Zinsbetrag bezeichnet, der Ihrem Konto zur Aufrechterhaltung des Trades belastet oder gutgeschrieben wird. Die Höhe bzw. der Wert der Swap-Punkte unterscheidet sich je nach Instrument. Um ein klares Bild darüber zu erhalten, wie die Position eines Traders durch das Halten einer Position über Nacht beeinflusst werden kann, ist es wichtig zu verstehen, wie viele Pips auf die Position des Traders hinzugerechnet oder belastet werden. Swap-Punkte können manuell berechnet werden, nachdem der Wert eines Pips berechnet wurde. Eine der einzigartigen Funktionen unserer xStation Handelsplattform ist der eingebaute fortschrittliche Trading-Rechner, der Tradern bei vielen automatischen Berechnungen hilft , zum Beispiel dem Volumen, jeglichen Kosten für die Position (inkl. der Swap-Punkte) etc. Quelle: xStation Beispiel: Wenn ein Investor eine Sell-Transaktion mit 0,01 Lot im USDMXN öffnet und diese über Nacht hält, werden dem Handelskonto Swap-Punkte in Höhe von 0,12 EUR gutgeschrieben. Wenn der Trader eine Buy-Transaktion in gleicher Höhe eingeht und diese über Nacht hält, werden dem Handelskonto Swap-Punkte in Höhe von 0,17 EUR belastet. Die einzelnen Gutschriften und Belastungen (Swap-Punkte) hängen vom Finanzinstrument ab, welches der Trader handelt. Viele Investoren handeln Strategien, die darauf basieren, Positionen über Nacht zu halten, um die höchstmöglichen Gutschriften an Swap-Punkten zu erhalten. Beliebte Märkte für solche Strategien sind beispielsweise der USDMXN, wie aus unserem Beispiel, aber auch USDTRY und EURAUD. Die vollständige Tabelle der Swap-Punkte bei XTB finden Sie hier (ganz unten, Swap-Punkte). Die Tabelle der Swap-Punkte kann Investoren helfen, die beispielsweise bei ihrem Broker über keinen eingebauten Trading-Rechner verfügen, oder diesen bei XTB nicht verwenden. Dank der Tabelle können Trader die die Swap-Punkte, die sich auf offene Positionen auswirken können, manuell berechnen. Diese können mithilfe folgender Formel berechnet werden: Swap-Punkte x Pip-Wert

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.