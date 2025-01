Lesezeit: 15 Minute(n)

Angesichts der Fülle an Informationen hat sich sogar eine eigene Strategie herausentwickelt, das News Trading . Was das ist und wie man mithilfe von News Trading Entscheidungen treffen kann, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Die Welt steht niemals still, die Nachrichten sind voll von Berichten über gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Geschehnisse. Unternehmen veröffentlichen ihre Geschäftszahlen, Experten geben Prognosen zu Branchenaussichten ab und Analysten teilen ihre Gedanken zu Aktien und anderen Wertpapieren. Aber was bedeutet das für Investoren? Zeitungen, Nachrichtenseiten und TV-News sind voll mit Hinweisen auf potenzielle Veränderungen der weltweiten Märkte. Als Teil der Fundamentalanalyse sollten Anleger sich also auch mit Nachrichten befassen.

Was ist News Trading?

News Trading ist ein Handelsansatz, bei dem Investoren die Nachrichtenlage kontinuierlich beobachten, um schnell auf wichtige Ereignisse reagieren zu können. Dies sind etwa Ankündigungen von Notenbanken oder die Bekanntgabe der jüngsten Konjunkturdaten, wie die Non Farm Payrolls in den USA. Oftmals ziehen diese Nachrichten Bewegungen an den Finanzmärkten nach sich. News Trader versuchen, die Kursänderungen auf Basis vergangener Erfahrungen zu antizipieren und entsprechende Positionen zu eröffnen. Die dieser Strategie zugrundeliegende Idee ist schon seit Jahrhunderten verbreitet und auch heute noch Anwendung.

Besondere Relevanz erhält das News Trading vor dem Hintergrund der aus der Markteffizienzhypothese abgeleiteten Random-Walk-Hypothese. Diese besagt, dass sich Aktienkurse vollkommen zufällig nach oben, nach unten oder seitwärts entwickeln. Beeinflusst werden sie lediglich von neuen Nachrichten. Damit das News Trading nicht zu einem risikoreichen Unterfangen wird, erläutern wir Ihnen hier die wichtigsten Grundlagen.



Wie funktioniert News Trading?

Um diesen Trading Ansatz zu verstehen, müssen Sie einerseits die dahinterstehenden Prinzipien verinnerlichen, andererseits aber auch wissen, welche Arten von Nachrichten wichtig sind und Einfluss auf die Finanzmärkte nehmen.



Das Grundprinzip von News Trading

Können Sie sich noch an die Reaktion der Börsen erinnern, als die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie klar wurden? Damals rauschten die Märkte in besorgniserregendem Tempo nach unten. Wissen Sie noch, dass viele Aktien aus der Biomedizin rasant in die Höhe schnellten, nachdem der Bedarf an Impfstoffen offenbart wurde?

Es gibt viele Beispiele für Nachrichten, die sich signifikant auf die Börsen niederschlagen können. Doch wie kommt das? Trader preisen neu vorhandene Informationen durch ihr Handeln in die Kurse von Wertpapieren ein. Erschließt ein Unternehmen etwa einen neuen Markt und hat dort großartige Absatzchancen, dürfte der Gewinn künftig steigen. Sobald dies bekannt ist, kaufen viele Anleger in Erwartung höherer Profite die Aktie und treiben damit den Kurs nach oben.

Diesen häufig zu beobachtenden Mechanismus machen sich News Trader zunutze. Dazu sehen sie sich an, wie Märkte oder einzelne Wertpapiere in der Vergangenheit auf bestimmte Nachrichten reagiert haben, und versuchen daraus Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Selbstverständlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Reaktion beim nächsten Mal genauso wie in der Vergangenheit ausfällt.

So einfach sich dies anhört, sollte Ihnen jedoch bewusst sein, dass News oftmals eine sehr geringe Lebensdauer haben. Schon Minuten später könnten sie durch neue ersetzt werden und damit veraltet sein. Ebenso kann eine erwartete Reaktion der Märkte schwächer ausfallen oder gänzlich ausbleiben.



Wichtige Nachrichtenarten

Da täglich unzählige Nachrichten veröffentlicht werden, müssen Anleger zwingend zwischen wichtigen und unwichtigen unterscheiden. Nicht jede Information beeinflusst den Handel. Gerade bei makro- und mikroökonomischen News sollten Investoren aber genauer hinsehen. Beispiele hierfür sind:

Infolge des Krieges in der Ukraine zogen die Preise für Öl und Gas massiv an. News Trader, die die Geschehnisse aufmerksam verfolgten, hätten Long-Positionen auf diese Rohstoffe eröffnen und somit profitieren können. Genauso verloren Bankaktien bereits des Öfteren an Wert, wenn die Zinssenkung einer Zentralbank weniger stark ausfiel als erhofft.



Die Top 3 News Trading Strategien

Damit Sie selbst vom News Trading profitieren können, brauchen Sie eine klare Herangehensweise. Auch davon gibt es wieder unzählige. Der Fokus soll an dieser Stelle allerdings auf den drei wichtigsten liegen. Diese sind Folgende:



Pre-News Strategie

Hierbei geht es darum, dass sich Anleger schon vor der Bekanntgabe wichtiger Informationen wie den neuesten Quartalszahlen positionieren. Zur Verdeutlichung ein kurzes Beispiel:

Sie haben den Jahresbericht sowie die wichtigsten Mitteilungen des VW-Konzerns der vergangenen sechs Monate studiert. Außerdem sind Sie gut mit Mitarbeitenden des Unternehmens vernetzt, die Ihnen Informationen beispielsweise zu den Bestellzahlen und dem Stand der Technik der Autos geben können. All das führt schließlich zur Annahme, dass die bevorstehenden Quartalszahlen sehr positiv ausfallen werden. Einen Tag vor der Veröffentlichung packen Sie daher VW-Aktien ins Depot und hoffen, dass diese als Reaktion steigen werden.

Diese Strategie ist zwar vergleichsweise einfach umzusetzen, sie hat aber auch entscheidende Nachteile, die Investoren kennen sollten.

Im Regelfall sind alle öffentlich zugänglichen Informationen, also auch die im Jahresbericht und den Mitteilungen enthaltenen, bereits im Kurs berücksichtigt. Das Potenzial für eine signifikante Veränderung des Preises ist damit begrenzt.

Gegebenenfalls sind die Erwartungen von Anlegern und Analysten höher gewesen als zunächst angenommen. Dadurch würden selbst positive Nachrichten die erhoffte Wirkung verfehlen. Im schlimmsten Fall gibt der Kurs sogar nach.

Echte Vorteile generieren nur Informationen, die der breiten Masse nicht bekannt oder zugänglich sind. Sobald diese dann publik werden, kann es zu erheblichen Kursausschlägen kommen - sowohl nach oben als auch nach unten.



Post-News Strategie

Bei diesem Ansatz machen sich Investoren zunutze, dass Märkte nach der Veröffentlichung von Nachrichten oftmals zu stark reagieren, sei es nach oben oder nach unten. Das belegt zudem, dass die Börse zu einem großen Teil aus Psychologie besteht. Auch hier hilft ein kurzes Beispiel für das Verständnis weiter:

Für die XY-Aktie rechnen Analysten mit einem Quartalsgewinn von genau einem Euro. Das wird allerdings nicht erreicht, wie sich am Tag der Meldung herausstellt. Stattdessen weist die XY-Aktie einen Überschuss von achtzig Cent aus. Die Antwort der Börse folgt prompt, indem der Kurs um zehn Prozent an Wert verliert. Als erfahrener News Trader halten Sie diese Marktreaktion für übertrieben. Deshalb eröffnen Sie eine Long-Position in der Erwartung, dass die XY-Aktie ihren Kurs in Richtung des Ausgangsniveaus korrigiert.

Dass der Markt mitunter deutlich volatiler ist, als dies den Umständen nach gerechtfertigt wäre, lässt sich unter anderem auf die mediale Berichterstattung zurückführen, von der sich viele Anleger leiten lassen. Hier ist stets eine große Portion Emotionen mit im Spiel. Grundsätzlich eignet sich die Post-News Strategie für Anfänger, da das zugrundeliegende Marktereignis gut sichtbar ist und die übertriebene Reaktion der Investoren für gewöhnlich schnell wieder korrigiert wird. Natürlich ist das nicht immer der Fall.



Scalping

Hiervon sprechen Trader, wenn Positionen für sehr kurze Zeiträume von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten gehalten werden. Es handelt sich also um eine klassische Strategie, die im Daytrading Anwendung findet.. Beim Scalping sollen Marktschwankungen ausgenutzt werden, die aus News resultieren. Gerade an Tagen mit vielen Ereignissen und damit vielen Nachrichten kann das Scalping lohnend sein.

Die Strategie ist allerdings weniger für Einsteiger geeignet, da sie viel Finanzmarkterfahrung und Zeitaufwand erfordert. Dazu braucht es starke Nerven. Zuletzt sind die potenziellen Gewinne beim Scalping meist recht niedrig, sodass es zahlreicher Transaktionen bedarf, um profitabel handeln zu können.



Chancen und Risiken beim News Trading

Wenn Sie überlegen, mit dem News Trading zu beginnen, sollten Sie sich im Vorfeld mit den Chancen und Risiken auseinandersetzen. Wägen Sie diese gut gegeneinander ab, um zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen.

Risiken

Dauerhaftes Verfolgen der Nachrichtenlage notwendig

Ansatz ohne echte Systematik

Verpassen oder Fehlinterpretation wichtiger News

Vorhersage der genauen Auswirkung von Nachrichten kaum möglich

Viel Stress und hohe emotionale Belastung

Enorme Volatilität während relevanter Ereignisse

Abweichung zwischen erwarteten und tatsächlich ausgeführten Handelspreisen

Dass sich das News Trading bei vielen trotz hoher Risiken großer Beliebtheit erfreut, ist vor allem auf die Chancen zurückzuführen.



Chancen

Anwendbar sowohl für Long- als auch Short-Positionen

Möglichkeit schneller Gewinne bei entsprechend starken Marktbewegungen

Informationen sind öffentlich und damit für jeden zugänglich

Einzelne News können längerfristige Trends in Gang setzen

Ausnutzung kurzfristiger Handelsgelegenheiten

Damit Anleger diese Chancen wahrnehmen können, braucht es zunächst etwas Erfahrung. Diese können Sie beispielsweise mit dem Trading Demokonto von XTB erwerben, ohne dafür echtes Geld aufwenden zu müssen.

Mit den richtigen Hilfsmitteln kann das News Trading auch für Sie zur lukrativen Einkommensquelle werden. Was also benötigen Sie?



1. Nachrichtenfeeds und Echtzeit-Informationen

An Neuigkeiten mangelt es nicht, im Gegenteil. Die Schwierigkeit besteht für News Trader eher darin, die Nachrichten schnellstmöglich zu identifizieren, die wirklich relevant sind und aus denen sich vielversprechende Handelsmöglichkeiten ableiten lassen.

Als Quellen kommen hier vor allem Finanzapps und einschlägige Magazine in Betracht. Zu ihnen zählen etwa Reuters und Bloomberg, aber auch CNBC sowie Yahoo respektive Google Finance. Beliebt in der Anwendung sind zudem RSS-Feeds. Sie erlauben es dem Trader, unterschiedliche Portale gleichzeitig zu überblicken und gegebenenfalls Schnittmengen ausfindig zu machen.

Wie weiter oben bereits angemerkt, können News schnell obsolet sein. Daher kommt es zwingend auf Informationen in Echtzeit an. Diese werden insbesondere durch Nachrichtenagenturen bereitgestellt. Diese leiten die Neuigkeiten dann an Verlage und andere Publikationen weiter. Das allerdings nimmt Zeit in Anspruch, die ein erfolgreicher News Trader nicht hat. Er sollte seine Informationen daher von der Quelle beziehen.



2. Schnelle und zuverlässige Handelsplattformen

News Trader sollten zügig agieren, um Nachrichten zu ihrem Vorteil auszunutzen. Um das zu gewährleisten, sind sie allerdings auch auf leistungsfähige Software angewiesen, die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen muss. So muss sie beispielsweise Ihre gewünschte Order so schnell wie möglich ausführen, um Diskrepanzen zwischen gewünschtem und ausgeführtem Preis (die sogenannte Slippage) zu minimieren.

XTB bietet Anlegern mit der hauseigenen Handelsplattform xStation 5 eine zuverlässige Möglichkeit, die Herausforderungen der Finanzmärkte dank modernster Tools professionell und erfolgreich zu meistern. Die Orderausführungsgeschwindigkeiten von nur wenigen Millisekunden stellen sicher, dass die Slippage für Ihre Trades so gering wie möglich ausfällt. Mit der xStation 5 haben Sie Zugang zu mehr als 7.500 Finanzinstrumenten von Aktien bis CFDs. Push Notifications sorgen dafür, dass Sie stets über alle relevanten Entwicklungen in Kenntnis gesetzt werden.



3. Wirtschaftskalender und Alerts

Sie wollen den Überblick über die Nachrichtenflut behalten, wissen aber nicht, wie das funktionieren soll? Denken Sie über eine Unterstützung in Form eines Wirtschaftskalenders nach. Dadurch sind Sie stets auf dem Laufenden, wann mit welchen Veröffentlichungen zu rechnen ist.

Der Wirtschaftskalender von XTB informiert Sie unter anderem über anstehende Entscheidungen der Notenbanken, teilt Ihnen mit, wann die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verschiedener Länder zu erwarten ist oder weist Sie auf die Bekanntgabe bedeutender Statistiken hin.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren

So können Sie sich schon im Vorfeld auf den Nachrichtenfluss einstellen und entsprechende Positionen eingehen. Außerdem unterstützt der Wirtschaftskalender von XTB News Trader, indem er ihnen die Auswirkungen des jeweiligen Ereignisses auf die Märkte angibt. Gerade bei hoher Volatilität ist es zudem empfehlenswert, Alerts auf der Handelsplattform xStation 5 hinzuzufügen. Diese benachrichtigen Sie automatisch, sofern sich wichtige Marktentwicklungen ergeben.



4. Verlässlicher Broker

Zu guter Letzt benötigen Sie für erfolgreiches News Trading einen Partner, auf den Sie zu 100 Prozent zählen können und der Ihnen die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stellt. Für attraktive Renditen im News Trading ist der Zugang zu gehebelten Derivaten unerlässlich. Über XTB können Kleinanleger CFDs unter anderem auf Aktien, Devisen und Kryptowährungen mit einem Hebel von bis zu 1:30 handeln. Dabei steht es Tradern offen, ob sie Long gehen oder auf fallende Kurse setzen möchten.

Effektives News Trading setzt außerdem eine breite Produktpalette seitens des Brokers voraus. XTB bietet Anlegern über 7.500 Finanzinstrumente von Rohstoffen und Indizes bis zu ETFs und vielem mehr. CFDs können Sie hier zwischen 8 und 22 Uhr handeln – und das ohne Orderkommission.



Schritt-für-Schritt-Anleitung: So starten Sie mit dem News Trading

Das theoretische Wissen zu dieser Anlagestrategie haben Sie nun. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Know-How praktisch umzusetzen. Und so geht’s:



a) Auswahl der richtigen Tools und Handelsplattform

Bevor Sie einsteigen, sollten die Grundlagen gelegt sein. Fragen Sie sich daher zunächst, auf welche Unterstützung Sie beim News Trading keineswegs verzichten möchten. Wollen Sie zum Beispiel eine Nachrichtenagentur abonnieren, um nichts mehr zu verpassen? Benötigen Sie Alerts, damit Sie selbst nicht ständig vor den Charts sitzen müssen?

Sobald Sie diese und gegebenenfalls weitere Fragen beantwortet haben, müssen Sie sich um die konkrete Auswahl der Tools kümmern und eine passende Handelsplattform finden. Oftmals bieten die jeweiligen Dienstleister Testversionen an. Dadurch können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen und anschließend die finale Entscheidung treffen. XTB gibt News Tradern mit der innovativen xStation 5 eine leistungsstarke Software an die Hand, die nicht nur über umfangreiche Funktionalitäten verfügt, sondern zudem in unterschiedlichen Versionen verfügbar ist.



b) Entwicklung einer News Trading Strategie

Wie Sie sich dem Thema News Trading nähern, bleibt Ihnen überlassen. Dennoch ist es immer ratsam, eine Strategie zu haben. Diese gibt Ihnen Orientierung und verhindert so, dass Sie planlos agieren. Sie können Ihre Strategie entweder selbst entwickeln oder auf bereits vorhandene zurückgreifen. Auch eine Mischung aus beidem ist denkbar.

In jedem Fall muss die Strategie zu Ihnen passen. Sind Sie sicherheitsorientiert, sollte das entsprechend in Ihren Tradingansatz einfließen. Analoges gilt für risikoaffine Investoren. Zur Formulierung einer Strategie gehört auch die Wahl der Finanzmärkte, auf denen Sie handeln wollen. Beachten Sie diesbezüglich vor allem die Liquidität des jeweiligen Marktes, um faire Spreads zu erhalten.

Überlegen Sie zudem, ob Sie sich auf spezielle Nachrichten wie etwa Quartalsberichte oder Konjunkturdaten konzentrieren wollen und ob Sie vorwiegend Long- oder Short-Positionen eingehen möchten. Greifen Sie auch, sofern vorhanden, auf Erfahrungsberichte anderer Investoren und deren Erfolgsquoten zurück. Eine gute Möglichkeit, von anderen zu lernen, ist es, Experten in Live-Webinaren und Tutorial-Videos über die Schulter zu blicken.



c) Testen der Strategie im Demokonto

Sie haben sich Gedanken zu Ihrer Vorgehensweise im News Trading gemacht, sind sich aber noch nicht sicher, ob diese auch funktionieren wird? Riskieren Sie zunächst kein echtes Geld, sondern testen Sie die Strategie stattdessen in einem kostenlosen Demokonto.

Mit dem Demokonto von XTB verfügen Sie über ein virtuelles Startkapital von 10.000 Euro und haben 30 Tage lang die Chance, komplett kostenlos und risikofrei die Stärken und Schwächen Ihres Ansatzes zu testen und Optimierungsbedarf zu identifizieren. Dadurch eröffnet sich für Sie die Gelegenheit, notwendige Anpassungen vorzunehmen und unnötige Risiken zu vermeiden. Nach Bedarf können Sie auch eine Einführung zur Handelsplattform einschließlich aller relevanten Tools, Features und Besonderheiten durch Ihren persönlichen Ansprechpartner erhalten.



d) Umsetzung und kontinuierliche Anpassung

Sobald sich Ihre Strategie als haltbar erweist, können Sie den Schritt ins News Trading wagen. Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht immer richtig liegen und deshalb auch Verluste erleiden werden. Gerade deshalb müssen Sie dem Thema Risikomanagement Beachtung schenken. Dazu gehört etwa die Definition eines Maximalbetrags, der pro Trade eingesetzt werden soll.

Damit Sie sich sukzessive verbessern können, sollten Sie sich außerdem mit Ihren Fehlern auseinandersetzen. Führen Sie dazu ein Trading Tagebuch, in dem Sie sich sämtliche Handlungen und deren Erfolge respektive Misserfolge notieren. So erkennen Sie mit der Zeit, was bereits gut läuft und wo nachgebessert werden muss.



Ist News Trading für mich geeignet?

Grundsätzlich kann sich zwar jeder im News Trading versuchen, sinnvoll ist das aber nicht immer. An einen erfolgreichen News Trader sind einige Voraussetzungen geknüpft, die einerseits das Mindset, andererseits das fachliche Verständnis betreffen. Die wichtigsten Anforderungen finden Sie untenstehend.



Fachliches Verständnis

Die grundlegende Funktionsweise der Finanzmärkte sollte Ihnen ebenso bekannt sein wie die Bedeutung der Fundamentalanalyse. Außerdem müssen Sie wissen, wie Unternehmensberichte effektiv zu lesen und zu interpretieren sind, sollten politische Ereignisse richtig einordnen können und wichtige wirtschaftliche Indikatoren kennen. Überdies ist es für News Trader unabdingbar, relevante Nachrichten zu erkennen, zu analysieren und die Auswirkungen auf die Märkte abzuschätzen.

Für Einsteiger ins Trading ist die News Trading Strategie daher nicht unbedingt zu empfehlen.



Mindset

Manchmal ist eine Strategie im News Trading zwar sehr gut, beschert dem Anleger aber trotzdem keine konstanten Gewinne. Schuld daran sind oft dessen Emotionen. Gier oder Angst, Optimismus und Pessimismus können eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Investoren darstellen. Sie führen nicht selten zu irrationalen Entscheidungen und damit verbunden zu Verlusten. Positionen werden etwa zu früh aufgelöst oder Trades mit zu hohen Beträgen eingegangen.

Ein guter News Trader muss lernen, die Emotionen auszuschalten und logisch vorzugehen. Das ist besonders zu Beginn herausfordernd, für eine solide Performance gleichzeitig aber Voraussetzung. Auch hier gilt wie so oft – Übung macht den Meister.



Der Faktor Zeit

Wie bereits erwähnt, spielt Zeit ebenfalls eine große Rolle beim News Trading. Die Strategie ist aufgrund Ihrer Komplexität und der ständigen Auseinandersetzung mit Fundamentaldaten und Nachrichten eine verhältnismäßig zeitaufwändige Herangehensweise.

Sie sollten sich dessen bewusst sein und überlegen, ob dieser Zeitaufwand in Ihren Tagesablauf passt und Sie es sich zutrauen, die Märkte und News ständig zu beobachten.

Wenn Sie alle Faktoren abgewogen haben und dennoch die News Trading Strategie ausprobieren möchten, dann empfehlen wir einen Start mit dem Demokonto von XTB.

