So finden Sie die besten Dividenden Aktien 2024

Lesezeit: 11 Minute(n)

Wie also finden Sie als Anleger sichere Aktien mit hoher Dividende?

Top Dividenden Aktien bieten den Aktionären eine Beteiligung an den Gewinnen des Unternehmens und einen potenziellen Einkommensstrom, der zu ihrer Gesamtanlagerendite beiträgt.

Was sind Dividenden Aktien?

Dividenden Aktien sind Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Diese Gewinnbeteiligungen werden Aktien Dividenden genannt.

Die Entscheidung über die Ausschüttung von Dividenden, einschließlich der Höhe und Häufigkeit, wird letztlich von den Aktionären selbst auf der Hauptversammlung der jeweiligen Aktiengesellschaft getroffen. Vorab macht der Vorstand des Unternehmens einen entsprechenden Vorschlag, der dann zur Abstimmung gestellt wird.

Gewinne werden also nicht automatisch an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Entscheidung kann auch lauten, den Gewinn im Unternehmen zu belassen, um ihn für Investitionen zu nutzen und in der Zukunft höhere Gewinne zu erzielen.

Die Höhe der pro Aktie gezahlten Dividende kann je nach Ertragslage und anderen Faktoren von einem Zeitraum zum anderen variieren. Hauptvoraussetzung für eine Gewinnausschüttung ist natürlich, dass überhaupt ein Gewinn erzielt wurde.

Es gibt bisweilen sogar den Sonderfall, dass ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, ohne Gewinn gemacht zu haben, etwa, weil es seine Aktionäre nicht verlieren will. Eine solche Vorgehensweise muss naturgemäß die Ausnahme bleiben.

Ist aber eine Dividendenzahlung beschlossen, erhalten die Aktionäre dann regelmäßige Zahlungen, in Deutschland in der Regel jährlich, in Einzelfällen auch quartalsweise.

Dies macht Aktien Dividenden zu einer attraktiven Option für Anleger, die neben dem Potenzial für Kapitalgewinne durch Kurssteigerungen auch einen stetigen Einkommensstrom suchen.

Nicht vergessen sollte man, dass Dividenden zu den Kapitalerträgen zählen und daher grundsätzlich versteuert werden müssen. In Deutschland fallen dafür neben der Abgeltungssteuer, der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer an.

Es gibt jedoch Freibeträge in Höhe von 1.000 Euro für Singles und bis 2.000 Euro für Verheiratete und Lebenspartnerschaften, wobei alle Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und Kursgewinne aus Aktien oder Fonds zusammenzurechnen sind.



Woran erkennt man die besten Dividenden Aktien?

Die Dividendenrendite, die die Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses misst, wird von Anlegern häufig verwendet, um die Attraktivität einer dividendenzahlenden Aktie im Vergleich zu anderen Aktien oder alternativen Anlageformen wie Anleihen oder Sparkonten zu beurteilen.

Bei der Bewertung von Dividenden Aktien ist es allerdings wichtig, nicht nur auf die Höhe der Dividende zu achten. Im Folgenden finden Sie einige Kriterien, die bei der Ermittlung der besten Dividenden Aktien helfen können:

Konsistenz der Dividendenzahlungen : Suchen Sie nach Unternehmen, die seit Langem kontinuierlich Dividenden zahlen. Stabile Dividendenzahlungen deuten auf eine solide finanzielle Gesundheit hin. Außerdem sind Unternehmen, die ihre Dividenden regelmäßig erhöhen, ein Zeichen für Wachstum und eine Absicherung gegen die Inflation.

: Suchen Sie nach Unternehmen, die seit Langem kontinuierlich Dividenden zahlen. Stabile Dividendenzahlungen deuten auf eine solide finanzielle Gesundheit hin. Außerdem sind Unternehmen, die ihre Dividenden regelmäßig erhöhen, ein Zeichen für Wachstum und eine Absicherung gegen die Inflation. Ausschüttungsquote : Die Ausschüttungsquote, berechnet als Dividende pro Aktie geteilt durch den Gewinn pro Aktie (EPS oder Earnings per Share), gibt an, welchen Anteil des Gewinns ein Unternehmen als Dividende auszahlt.

Eine nachhaltige Ausschüttungsquote (in der Regel 40-60 % bei gesunden Unternehmen) deutet darauf hin, dass das Unternehmen genug verdient, um seine Dividende im Laufe der Zeit zu halten oder zu erhöhen.

: Die Ausschüttungsquote, berechnet als Dividende pro Aktie geteilt durch den Gewinn pro Aktie (EPS oder Earnings per Share), gibt an, welchen Anteil des Gewinns ein Unternehmen als Dividende auszahlt. Eine nachhaltige Ausschüttungsquote (in der Regel 40-60 % bei gesunden Unternehmen) deutet darauf hin, dass das Unternehmen genug verdient, um seine Dividende im Laufe der Zeit zu halten oder zu erhöhen. Ertragsstabilität und Wachstum : Stabile und steigende Erträge sind ein guter Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Dividenden zu halten und zu erhöhen. Unternehmen mit schwankenden Gewinnen müssen ihre Dividenden in Zeiten des Abschwungs möglicherweise kürzen, was sie für einkommensorientierte Anleger weniger interessant macht.

: Stabile und steigende Erträge sind ein guter Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Dividenden zu halten und zu erhöhen. Unternehmen mit schwankenden Gewinnen müssen ihre Dividenden in Zeiten des Abschwungs möglicherweise kürzen, was sie für einkommensorientierte Anleger weniger interessant macht. Verschuldungsgrad : Auch diesen sollten Sie beachten: Unternehmen mit einer hohen Verschuldung könnten der Schuldentilgung Vorrang vor der Dividendenausschüttung einräumen. Sind Sie also auf der Suche nach Top Dividenden Aktien, sollten Sie sich nach Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad umsehen.

: Auch diesen sollten Sie beachten: Unternehmen mit einer hohen Verschuldung könnten der Schuldentilgung Vorrang vor der Dividendenausschüttung einräumen. Sind Sie also auf der Suche nach Top Dividenden Aktien, sollten Sie sich nach Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad umsehen. Wettbewerbsposition : Unternehmen, die in ihrer Branche eine führende Position einnehmen oder über einen starken wirtschaftlichen „Burggraben“ verfügen (gemeint sind mit dem Begriff entscheidende Wettbewerbsvorteile), werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Dividenden mindestens beibehalten.

Solche Vorteile können eine starke Marke, einzigartige Technologien, Schutz vor Wettbewerbern durch regulatorische Barrieren oder ein dominanter Marktanteil sein.

: Unternehmen, die in ihrer Branche eine führende Position einnehmen oder über einen starken wirtschaftlichen „Burggraben“ verfügen (gemeint sind mit dem Begriff entscheidende Wettbewerbsvorteile), werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Dividenden mindestens beibehalten. Solche Vorteile können eine starke Marke, einzigartige Technologien, Schutz vor Wettbewerbern durch regulatorische Barrieren oder ein dominanter Marktanteil sein. Freier Cashflow : Der Free Cashflow (FCF) ist der Geldbetrag, der einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben für den laufenden Betrieb und Investitionen noch zur freien Verfügung steht.

Ein positiver FCF ist ein gutes Zeichen dafür, dass ein Unternehmen unabhängig von seinen buchhalterischen Gewinnen über die nötigen Barmittel verfügt, um seine Dividende zu zahlen.

: Der Free Cashflow (FCF) ist der Geldbetrag, der einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben für den laufenden Betrieb und Investitionen noch zur freien Verfügung steht. Ein positiver FCF ist ein gutes Zeichen dafür, dass ein Unternehmen unabhängig von seinen buchhalterischen Gewinnen über die nötigen Barmittel verfügt, um seine Dividende zu zahlen. Deckungsgrad der Dividende (Dividend Coverage Ratio): Dieses Verhältnis, das die Umkehrung der Ausschüttungsquote ist, misst, wie oft ein Unternehmen seine aktuelle Dividende auf der Grundlage seines Nettogewinns zahlen könnte. Ein höherer Deckungsgrad deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Spielraum für die Beibehaltung oder Erhöhung seiner Dividende hat.

Durch die Bewertung dieser Faktoren können Anleger die allgemeine Gesundheit und die Zukunftsaussichten von Dividendentiteln besser einschätzen, und zwar nicht nur anhand der Dividendenrendite.



Die 7 besten Dividenden Aktien 2024

Eine auffallend hohe Dividendenrendite kann im Übrigen auch eine Art Lockangebot sein: Wenn die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens nicht überzeugt, soll die in Aussicht gestellte Dividendenzahlung Anleger dazu bewegen, die Aktie zu kaufen.

Bei der Suche nach sicheren Aktien mit hoher Dividende sollten sich Anleger daher – wie schon erwähnt - auf Unternehmen konzentrieren, die in der Vergangenheit stabile und steigende Gewinne gemacht haben und eine solide Finanzlage sowie eine starke Marktposition aufwiesen.

Häufig sind solche Unternehmen in Bereichen wie Daseinsvorsorge, Gesundheitswesen und Telekommunikation zu finden. Das sind die Wirtschaftssektoren, wo der Cashflow in der Regel stabil und vorhersehbar ist.

Beispiele hierfür sind:

Telekommunikationsbetreiber : Bietet in der Regel hohe und regelmäßige Dividenden aufgrund stabiler Einnahmen aus einem großen Kundenstamm und ertragreichen Dienstleistungen.

: Bietet in der Regel hohe und regelmäßige Dividenden aufgrund stabiler Einnahmen aus einem großen Kundenstamm und ertragreichen Dienstleistungen. Große Versorgungsunternehmen : Sie zahlen häufig konstante Dividenden, da ihre Gewinne durch die unelastische Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und hohe Eintrittshürden für Wettbewerber gestützt werden.

: Sie zahlen häufig konstante Dividenden, da ihre Gewinne durch die unelastische Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und hohe Eintrittshürden für Wettbewerber gestützt werden. Konsumgütergiganten : Diese Unternehmen können oft auf eine lange Dividendenhistorie zurückblicken, die durch eine starke Markentreue und eine konstante Verbrauchernachfrage unterstützt wird.

: Diese Unternehmen können oft auf eine lange Dividendenhistorie zurückblicken, die durch eine starke Markentreue und eine konstante Verbrauchernachfrage unterstützt wird. Pharmakonzerne: Mit hohen Gewinnspannen und umfangreichen Patentportfolios können diese Unternehmen beträchtliche Cashflows erwirtschaften, die eine stetige Dividende ermöglichen.

Auf Basis der vorgenannten Überlegungen stellt die folgende Liste von Top Dividenden Aktien keine Anlageempfehlung dar, sondern soll exemplarisch zeigen, wie man auf der Suche nach sicheren Aktien mit hoher Dividende fündig werden kann.



#1 ENGIE S.A.

Dieser Energieversorgungskonzern mit Sitz in Frankreich ist 2008 aus der Fusion der staatlichen Gaz de France und Suez, ein weitverzweigter Mischkonzern mit langer Geschichte, hervorgegangen.

Engie ist in dem Bereich der nicht-nuklearen Energieerzeugung in 50 Ländern aktiv und bezeichnet sich selbst als den weltweit größten unabhängigen Energieproduzenten. Die Dividendenrendite liegt im Mai 2024 bei beachtlichen 7,60 % und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 8,82 ist das Papier auch günstig bewertet.

Engie kann bei XTB als echte Aktie oder als Aktien CFD gehandelt werden.



#2 BT Group

BT, auch als British Telecommunications bekannt, gilt als das weltweit älteste Unternehmen dieses Sektors. Die vormals staatliche Telefongesellschaft wurde 1984 unter Margaret Thatcher privatisiert und ist heute in mehr als 180 Ländern als Anbieter von Breitband-, Mobilfunk- und IT-Service Lösungen aktiv.

Die Dividendenrendite beträgt 5,84 % und mit einem KGV von 7,33 ist die Aktie noch günstiger als die von Engie.

Die BT Group Aktie ist auch als CFD verfügbar.



#3 Gilead Sciences

Gilead ist eines der international größten Bio-Pharmaunternehmen. Das Unternehmen forscht und kommerzialisiert Arzneimittel für bedeutende Erkrankungen wie HIV (Aids), Hepatitis, Influenza, Covid-19 oder H5N1 (Vogelgrippe).

Zwar unterliegen Pharmaunternehmen spezifischen Risiken wie dem Versagen einer behördlichen Genehmigung, nachdem schon hohe Summen in Forschung und Entwicklung geflossen sind, Produkthaftung und Rechtsstreitigkeiten oder dem Auslaufen von Patenten.

Allerdings hat sich Gilead seit seiner Gründung im Jahr 1987 als ausgesprochen innovativ und resilient gezeigt. Die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 4,55 %, das KGV allerdings bei 18,12.

XTB bietet die Gilead Aktie und einen CFD darauf an.



#4 Banco Santander

Santander ist die führende Universalbank Spaniens und eines der größten Institute in Europa und gilt laut den Standards des Financial Stability Boards als systemisch relevant. Historisch bedingt hat Santander auch in mehreren Märkten Lateinamerikas eine starke Stellung. Dividendenrendite: 4,16 %; KGV: 6,67.

Die Banco Santander Aktie ist auch als CFD verfügbar.



#5 Allianz

Die erste deutsche Aktiengesellschaft auf der Liste der sicheren Aktien mit hoher Dividende. Die Allianz, die in der Rechtsform der Societas Europaea (SE) auftritt, ist ein Gigant unter den Versicherungskonzernen.

Neben dem Geschäftsbereich der klassischen Versicherungen (Kranken-, Lebensversicherungen) ist die Allianz auch in der Vermögensverwaltung (Asset Management) für Privatpersonen und institutionelle Anleger aktiv.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1890 hat die Allianz zahlreiche Krisen bewältigt und Schäden reguliert, inklusive des Untergangs der Titanic und der Attacke auf das World Trade Center in New York.

Das Unternehmen setzt also Maßstäbe in Verlässlichkeit und Stabilität. Dividendenrendite: 5,55 %, KGV: 10,72.

Die Allianz Aktie ist ebenso als CFD verfügbar.



#6 BASF

Auch die BASF ist eine SE und ähnlich wie die Allianz seit Generationen ein Garant für Beständigkeit. Der Konzern gilt als der führende Chemiekonzern weltweit. Das als „Badische Anilin und Soda Fabriken“ gegründete Unternehmen hat seit 1953 ununterbrochen eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

Die BASF ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Gründung des DivDAX, der die 15 Dax-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen enthält, in dem Index gelistet ist. Die Dividendenrendite der BASF ist mit 6,93 % überdurchschnittlich und das KGV ist mit 13,17 noch im Rahmen.

Die BASF Aktie ist auch als CFD verfügbar.



#7 Petrobras

Zum Abschluss eine etwas exotischere Aktie, die schon allein wegen ihrer Dividendenrendite in Höhe von 13,96 % und eines KGV von 4,45 einen Blick wert ist.

Petrobras (Petroleo Brasileiro) ist ein halbstaatlicher, brasilianischer Öl- und Gaskonzern. Er entstand in den 1950er-Jahren durch die Verstaatlichung US-amerikanischer Ölfirmen, die in Brasilien aktiv waren und sieht sich bis heute starker politischer Einflussnahme gegenüber. Gerade erst im Mai 2024 wurde der CEO von Petrobras auf Wunsch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva ausgetauscht.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Der Einfluss der brasilianischen Politik sowie die Unwägbarkeiten des Energiemarktes können zu starker Volatilität der Petrobras-Aktie führen. Wegen der hohen Dividendenzahlungen kann dennoch eine Portfoliobeimischung erwogen werden.

Die Petrobras Aktie ist auch als CFD verfügbar.



Fazit: Darum lohnen sich Dividenden Aktien in 2024

Die Investition in Dividenden Aktien kann aus verschiedenen Gründen ein strategischer Schritt sein, insbesondere für diejenigen, die regelmäßig Einkommen erzielen oder ihr Anlageportfolio stabilisieren wollen.

Hier sind einige wichtige Gründe, warum Aktien Dividenden von Vorteil sein können:

Passives Einkommen : Die besten Dividenden Aktien bieten den Aktionären regelmäßige Ausschüttungen, was besonders für einkommensorientierte Anleger etwa zur Aufbesserung der Altersversorgung oder als Inflationsausgleich interessant sein kann.

: Die besten Dividenden Aktien bieten den Aktionären regelmäßige Ausschüttungen, was besonders für einkommensorientierte Anleger etwa zur Aufbesserung der Altersversorgung oder als Inflationsausgleich interessant sein kann. Reinvestitionsmöglichkeiten : Dividenden können auch reinvestiert werden, um weitere Aktien zu kaufen, wodurch sich die Gesamtrendite eines Portfolios durch eine Art Zinseszinseffekt im Laufe der Zeit erhöhen kann.

: Dividenden können auch reinvestiert werden, um weitere Aktien zu kaufen, wodurch sich die Gesamtrendite eines Portfolios durch eine Art Zinseszinseffekt im Laufe der Zeit erhöhen kann. Risikominderung : Historisch gesehen sind Unternehmen, die Dividenden zahlen, in der Regel gut etabliert und finanziell stabil. Die Fähigkeit, kontinuierlich Dividenden zu zahlen, ist oft ein Indikator für die operative Stärke eines Unternehmens und einen vorhersehbaren Cashflow, der einen Puffer gegen Marktschwankungen und wirtschaftliche Abschwünge bieten kann.

: Historisch gesehen sind Unternehmen, die Dividenden zahlen, in der Regel gut etabliert und finanziell stabil. Die Fähigkeit, kontinuierlich Dividenden zu zahlen, ist oft ein Indikator für die operative Stärke eines Unternehmens und einen vorhersehbaren Cashflow, der einen Puffer gegen Marktschwankungen und wirtschaftliche Abschwünge bieten kann. Preisstabilität: Unternehmen, die Dividenden ausschütten, haben oft eine geringere Kursvolatilität als Aktien, die dies nicht tun. Die Dividende bildet eine Art Verkaufsbarriere, da Anleger eher bestrebt sind, die Aktie zu halten, um weiterhin von den Dividendenzahlungen zu profitieren.



So investieren Sie in die besten Dividenden Aktien 2024 mit XTB

Die Investition in Aktien über einen Online Broker wie XTB ist heutzutage eine weitverbreitete und unkomplizierte Methode, um von Dividenden Aktien zu profitieren.

Gerade für Neueinsteiger empfiehlt es sich dabei, zunächst mit einem kostenfreien Demokonto den Umgang mit den Märkten und unserer Handelsplattform, der xStation 5, zu üben.

Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie bei XTB über 3.000 Aktien der 16 größten Börsenplätze weltweit kaufen und verkaufen. Und zwar ganz ohne Kommission (bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 Euro), ohne Kontoführungsgebühren und mit einer Mindest-Ordergröße von nur zehn Euro.

Sobald Sie so weit sind, können Sie Ihr Demokonto in ein Livekonto umwandeln, Kapital darauf einzahlen und mit dem Investieren in Dividenden Aktien beginnen. Der Aktien-Scanner als Teil der xStation 5 kann Ihnen dabei helfen, Aktien mit hoher Dividende zu identifizieren, indem Sie mit dem Schieberegler die gewünschte Dividendenrendite einstellen.

Der folgende Screenshot zeigt Ihnen, wie Sie zum Aktien-Scanner gelangen:

Quelle: xStation 5



Zur Ausführung Ihrer Kauf- und Verkaufsaufträge (Order), stehen Ihnen verschiedene Ordertypen zur Verfügung, wie:

Market Order : Sofortiger Kauf oder Verkauf zum aktuellen Marktpreis.

: Sofortiger Kauf oder Verkauf zum aktuellen Marktpreis. Limit Order : Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis oder besser.

: Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis oder besser. Stop Order: Ausführung einer Order, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird.

Achten Sie auch auf die Handelszeiten der Börse, an der Sie handeln möchten, da diese je nach Region unterschiedlich sein können.

Kurzum: Der Einstieg in den Handel mit den besten Dividenden Aktien mit XTB ist unkompliziert und komfortabel. Alles, was Sie brauchen, ist ein Zugang zum Internet, egal ob Sie einen Desktop oder die mobile Trading-App mit Ihrem Smartphone nutzen.