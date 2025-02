Welche Ordertypen gibt es? Ein Leitfaden für Einsteiger und Fortgeschrittene

Beim Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, ETFs oder CFDs sind sogenannte Ordertypen ein zentraler Bestandteil der Transaktionen. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Orderarten vor und zeigt, wie man sie im Trading und Investieren sinnvoll anwendet.

Was sind Ordertypen? Eine Order ist im Grunde eine Anweisung, die ein kurzfristig orientierter Trader oder ein an langfristigem Vermögenszuwachs interessierter Investor an eine Börse oder einen Broker gibt, um ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei legen Ordertypen die Bedingungen fest, unter denen ein solcher Handel ausgeführt werden soll. Sie definieren nicht nur den gewünschten Kauf- oder Verkaufspreis, sondern auch, wann, wie und zu welchen Randbedingungen eine Transaktion durchgeführt wird. Das ist essenziell, um sowohl strategisch als auch taktisch auf Marktsituationen zu reagieren. Die Wahl der richtigen Orderart ist also entscheidend, weil sie direkte Auswirkungen auf das Ergebnis eines Trades oder Investments haben kann. Sie dient dazu, die eigenen Anlageziele besser umzusetzen, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Dabei können unterschiedliche Faktoren wie Marktschwankungen, Liquidität oder das Timing eine Rolle spielen. Ohne klare Ordertypen wären Transaktionen weniger kontrolliert und könnten zu ungewollten Ergebnissen führen. Die Funktion von Ordertypen im Überblick: Risikomanagement : Ordertypen helfen, Verluste zu begrenzen oder Gewinne abzusichern.

: Ordertypen helfen, Verluste zu begrenzen oder Gewinne abzusichern. Effizienz : Durch präzise Anweisungen werden Käufe und Verkäufe automatisch ausgeführt, ohne dass der Markt ständig beobachtet werden muss.

: Durch präzise Anweisungen werden Käufe und Verkäufe automatisch ausgeführt, ohne dass der Markt ständig beobachtet werden muss. Flexibilität : Sie erlauben es, auf verschiedene Marktszenarien zu reagieren, egal ob es sich um einen starken Kursanstieg, eine Seitwärtsbewegung oder einen plötzlichen Einbruch handelt.

: Sie erlauben es, auf verschiedene Marktszenarien zu reagieren, egal ob es sich um einen starken Kursanstieg, eine Seitwärtsbewegung oder einen plötzlichen Einbruch handelt. Strategische Planung: Trader können bestimmte Ziele umsetzen, etwa vordefinierte Gewinne mitnehmen oder bei Kursverlusten automatisch aussteigen. Das Verständnis der Grundprinzipien von Orderarten ist daher der erste Schritt, um eine solide Basis für erfolgreiches Trading und Investment zu legen. Die nächsten Kapitel beschäftigen sich im Detail mit den verschiedenen Ordertypen und ihrer Anwendung in der Praxis.

Welche Ordertypen gibt es? Entscheidend ist, die Unterschiede in der Funktionsweise der diversen Orderarten zu kennen. Hier sind die Wichtigsten: Market Order Eine Market Order ist die einfachste und gebräuchlichste Art, eine Transaktion an der Börse durchzuführen. Sie bedeutet, dass ein Finanzinstrument – etwa eine Aktie oder ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) – zum nächstbesten verfügbaren Marktpreis ge- oder verkauft wird. Das Hauptmerkmal einer Market Order ist die schnelle Ausführung, da sie keine speziellen Preisbedingungen enthält. Wie funktioniert das praktisch? Wenn ein Trader oder Investor eine Market Order aufgibt, wird diese sofort an die Börse oder den Broker weitergeleitet. Dort sucht das Handelssystem nach dem besten aktuell verfügbaren Preis für die gewünschte Menge an Wertpapieren. Die Ausführung dieses Ordertyps erfolgt in der Regel innerhalb weniger Sekunden, wobei der tatsächliche Preis aufgrund einer Verzögerung in der Ausführung leicht vom zuletzt angezeigten Preis abweichen kann. Dieses Phänomen nennt man Slippage. Es tritt besonders bei hohen Marktschwankungen, also bei starker Volatilität, auf. Market Orders eignen sich besonders in folgenden Situationen: Wenn die Geschwindigkeit Priorität hat: Anleger, die sicherstellen möchten, dass ihre Order schnell ausgeführt wird, nutzen eine Market Order. Dies ist sinnvoll bei stark schwankenden Märkten oder in Situationen, in denen ein bestimmtes Wertpapier dringend ge- oder verkauft werden muss, aus welchen Gründen auch immer. Für liquide Märkte: In Märkten mit hoher Liquidität, wie bei kapitalstarken, häufig gehandelten Aktien oder ETFs, führen Market Orders in der Regel zu geringen Abweichungen vom erwarteten Preis, da es immer genügend Käufer und Verkäufer gibt. Für kurzfristige Entscheidungen: Trader, die auf schnelle Kursbewegungen reagieren möchten, nutzen Market Orders, da diese ohne Verzögerung ausgeführt werden. Bei geringem Preisfokus: Wenn der exakte Ausführungspreis weniger wichtig ist als die schnelle Abwicklung, etwa beim Einstieg in eine langfristige Position, ist die Market Order eine einfache Lösung. Das Wichtigste kurz zusammengefasst: Market Orders sind ideal, wenn die Geschwindigkeit der Ausführung wichtiger ist als die genaue Kontrolle des Preises. Sie eignen sich für liquide Märkte und kurzfristige Handelsentscheidungen, sollten aber mit Vorsicht bei gering liquiden oder volatilen Märkten eingesetzt werden. Pending Order Die sogenannte Pending Order (auch „schwebende Order“ genannt) ist eine Handelsanweisung, die nicht sofort, sondern erst bei Erreichen bestimmter Bedingungen ausgeführt wird. Sie ist das Gegenteil einer Market Order, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird. Pending Orders werden häufig verwendet, um auf spezifische Marktbewegungen zu reagieren, ohne ständig aktiv handeln zu müssen. Bei einer Pending Order legt der Trader oder Investor einen Zielpreis und oft auch zusätzliche Bedingungen fest, zu denen die Order automatisch aktiviert und ausgeführt wird. Die folgenden Orderarten gehören zur Kategorie der Pending Order. Limit Order Die Limit Order ist ein Ordertyp, bei dem ein Trader oder Investor den maximalen Kaufpreis oder den minimalen Verkaufspreis für ein Finanzinstrument vorgibt. Im Gegensatz zur Market Order garantiert die Limit Order, dass eine Transaktion nur zu einem bestimmten Preis oder besser ausgeführt wird. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass Limit Order in ihrer Bedeutung für die Kontrolle des Anlegerrisikos kaum zu überschätzen sind. Folgerichtig betrachtet auch die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Orderlimits als wichtigen Teil des Verbraucherschutzes. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass die Order überhaupt ausgeführt wird, da dies von den Marktbedingungen abhängt. Wie funktioniert eine Limit Order? Bei einer Limit Order wird ein spezifischer Preis festgelegt: Kauf-Limit-Order : Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Kurs den festgelegten Limitpreis erreicht oder darunter fällt.

: Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Kurs den festgelegten Limitpreis erreicht oder darunter fällt. Verkauf-Limit-Order: Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Kurs den festgelegten Limitpreis erreicht oder überschreitet. Solange der Marktpreis nicht das Limitniveau erreicht, bleibt die Order offen. Sollte der Markt nie diesen Preis erreichen, wird die Order nicht ausgeführt. Limit Orders eignen sich besonders in folgenden Situationen: Gezielte Preisstrategie: Anleger nutzen Limit Orders, um ein Finanzinstrument nur zu einem vordefinierten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist besonders hilfreich, wenn ein bestimmtes Kursniveau angestrebt wird. Risikomanagement: Da die Order nur zu einem vordefinierten Preis oder besser ausgeführt wird, minimiert sie das Risiko, zu ungünstigen Kursen zu handeln. Nutzung von Marktbewegungen: Trader, die darauf spekulieren, dass der Kurs eines Instruments auf ein bestimmtes Niveau fällt (Kauf) oder steigt (Verkauf), können Limit Orders einsetzen, um automatisch zu diesen Konditionen zu handeln. In illiquiden Märkten: Bei Märkten mit geringem Handelsvolumen kann eine Limit Order helfen, Slippage zu kontrollieren und die Kontrolle über den Ausführungspreis zu behalten. Der Hauptnachteil von Limit Orders besteht darin, dass keine Garantie auf Ausführung besteht. Sollte der Marktpreis das festgelegte Limit nicht erreichen, bleibt die Order unerfüllt. Außerdem kann die Ausführung langsam erfolgen, insbesondere in weniger volatilen Märkten, da es länger dauern kann, bis der gewünschte Preis erreicht wird. Das kann dazu führen, dass in einem sich schnell bewegenden Markt Gelegenheiten verpasst werden können, da die Limit Order möglicherweise ungenutzt bleibt, während sich der Kurs weiterentwickelt. Stop Loss und Take Profit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind wichtige Werkzeuge im Trading, die primär dem Risikomanagement und der Gewinnsicherung dienen. Beide Ordertypen funktionieren automatisch sobald einmal eingerichtet und können eingesetzt werden, um Handelsentscheidungen effizienter und emotionsfrei umzusetzen. Ein Stop Loss wird verwendet, um Verluste zu begrenzen. Hierbei legt der Trader einen bestimmten Kurs fest, bei dessen Erreichen ein Finanzinstrument automatisch verkauft wird. Der Mechanismus schützt vor größeren Verlusten, indem er sicherstellt, dass eine Position geschlossen wird, sobald der Markt sich gegen den Trader entwickelt. Ein Take Profit hingegen wird genutzt, um Gewinne zu sichern. Der Trader legt einen Zielkurs fest, bei dessen Erreichen die Position automatisch geschlossen wird, um erzielte Gewinne mitzunehmen. In der Praxis sind Stop-Loss- und Take-Profit-Orders nicht zuletzt für Trader unverzichtbar, die ihre Positionen nicht dauerhaft im Auge behalten können. Sie reduzieren emotionale Entscheidungen und sorgen für eine strukturierte Herangehensweise an den Markt. Trotz ihrer Vorteile sollte jedoch bedacht werden, dass in extrem volatilen Märkten oder bei illiquiden Finanzinstrumenten der Ausführungspreis von den Erwartungen abweichen kann. Daher ist es wichtig, diese Ordertypen mit einer durchdachten Handelsstrategie einzusetzen. Stop-Limit-Order und Trailing-Stop-Loss Stop-Limit-Order und Trailing-Stop-Loss sind erweiterte Ordertypen, die Tradern und Investoren helfen, ihre Handelsstrategien noch präziser umzusetzen und besser auf Marktbewegungen zu reagieren. Beide kombinieren bestimmte Eigenschaften von Stop und Limit Orders, bieten jedoch unterschiedliche Vorteile. Eine Stop-Limit-Order ist eine Mischung aus einer Stop Order und einer Limit Order. Sie wird aktiv, sobald ein bestimmter Stop-Preis erreicht wird. Anders als bei einer reinen Stop-Loss-Order wird die Order dann jedoch als Limit Order an den Markt weitergeleitet. Das bedeutet, die Transaktion wird nur zu einem festgelegten Preis oder besser ausgeführt. Stop-Limit-Orders werden häufig genutzt, um das Risiko von unvorhergesehenen Preisbewegungen zu minimieren. Ein Beispiel: Ein Trader möchte eine Aktie kaufen, wenn ihr Kurs 100 € erreicht, aber nicht mehr als 102 € zahlen. Er setzt den Stop-Preis auf 100 € und den Limit-Preis auf 102 €. Wenn der Kurs 100 € erreicht, wird die Order aktiv, aber sie wird nur ausgeführt, wenn der Preis 102 € oder darunter liegt. Diese Orderart ist nützlich, wenn man zwar auf einen Kursanstieg spekuliert, aber sicherstellen möchte, nicht zu viel zu zahlen. Trailing-Stop-Loss ist eine dynamischere Form der Stop-Loss-Order. Sie passt den Stop-Preis automatisch an, wenn sich der Markt zugunsten des Traders entwickelt. Der Abstand zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Stop-Preis bleibt konstant, wird jedoch immer nur nach oben oder unten angepasst, abhängig davon, ob es sich um eine Kauf- oder Verkaufsorder handelt. Auch hierzu ein Beispiel: Ein Anleger kauft eine Aktie bei 50 € und setzt einen Trailing-Stop-Loss mit einem Abstand von 5 €. Steigt der Kurs auf 60 €, wird der Stop-Preis automatisch auf 55 € angehoben. Wenn der Kurs dann wieder fällt, bleibt der Stop-Preis bei 55 € und löst die Order aus, sobald dieser erreicht wird. Diese Strategie ist besonders bei volatilen Märkten beliebt, da sie Gewinne schützt, während sie gleichzeitig das Potenzial für weitere Kursgewinne offenlässt. Beide Ordertypen bieten zusätzliche Kontrolle und Flexibilität gegenüber einfachen Stop oder Limit Orders, erfordern jedoch ein gutes Verständnis der Marktbedingungen. Bei falscher Anwendung können sie nämlich zu verpassten Chancen oder unnötigen Verlusten führen. Weitere Orderarten Neben den oben besprochenen, klassischen Ordertypen gibt es noch weitere spezialisierte Orderarten, die Tradern und Investoren helfen, ihre Handelsstrategien effizienter und präziser umzusetzen. Hier ein Überblick: One-Cancels-the-Other: Eine OCO-Order kombiniert zwei separate Orders: eine Limit Order und eine Stop Order. Sobald eine der beiden Orders ausgeführt wird, wird die andere automatisch storniert. Diese Orderart eignet sich hervorragend für Situationen, in denen entweder ein bestimmtes Gewinnziel erreicht oder ein Verlust begrenzt werden soll.



Beispiel: Ein Trader setzt eine Verkaufsorder, um eine Aktie bei 110 € zu verkaufen (Limit Order), und gleichzeitig eine Stop-Loss-Order bei 90 €, um Verluste zu minimieren. Sobald eine der beiden Bedingungen eintritt, wird die andere Order storniert. Immediate or Cancel: Eine IOC-Order wird sofort (ganz oder teilweise) ausgeführt, und der nicht ausgeführte Teil wird storniert. Sie wird vor allem in Märkten mit hoher Volatilität genutzt, wo schnelle Entscheidungen wichtig sind. Anleger nutzen sie, um sicherzustellen, dass sie nur zu aktuellen Preisen handeln, ohne offene Orders im Markt zu belassen. Fill or Kill: Bei einer FOK-Order muss die gesamte Order sofort und vollständig ausgeführt werden (im Unterschied zur IOC-Order, die auch eine teilweise Ausführung erlaubt), andernfalls wird sie vollständig storniert.



Diese Orderart wird häufig von institutionellen Anlegern verwendet, die nur zu einem bestimmten Preis und in einer bestimmten Menge handeln möchten, ohne eine Teilausführung zu akzeptieren. Good Till Cancelled: Eine GTC-Order bleibt so lange aktiv, bis sie entweder ausgeführt oder vom Trader storniert wird. Sie ist ideal für langfristige Strategien, bei denen man auf ein bestimmtes Kursniveau wartet, ohne die Order regelmäßig erneuern zu müssen. Allerdings sollten Anleger solche Orders regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass sie noch relevant sind. Good Till Date: Eine GTD-Order ist ähnlich wie eine GTC-Order, jedoch wird sie zu einem bestimmten Datum oder Zeitpunkt automatisch storniert, falls sie nicht ausgeführt wurde. Diese Option bietet mehr Flexibilität, wenn der Trader möchte, dass eine Order nur für einen begrenzten Zeitraum aktiv bleibt. Iceberg-Order: Diese Orderart wird häufig bei großen Handelsvolumen eingesetzt, um den Markt nicht durch eine einzelne, große Order zu beeinflussen. Zunächst wird dabei nur ein kleiner Teil der Order (die „sichtbare Spitze des Eisbergs“) am Markt platziert, der Rest folgt sukzessive. Bracket-Order: Eine Bracket-Order ist eine kombinierte Order, die aus einer Hauptorder sowie einer Stop-Loss- und einer Take-Profit-Order besteht. Sie wird eingesetzt, um eine Position vollständig abzusichern. Sobald die Hauptorder ausgeführt wird, werden Stop Loss und Take Profit automatisch aktiviert. Dies ist besonders hilfreich, um Gewinne zu sichern und Verluste gleichzeitig zu begrenzen.

Wie wähle ich den richtigen Ordertyp aus? Die Unterscheidung zwischen Trading und langfristigem Aktieninvestment ist bei Orderarten sinnvoll, da beide Ansätze unterschiedliche Ziele und Zeithorizonte verfolgen. Die persönliche Strategie ist entscheidend für die Wahl des Ordertyps. Für einen kurzfristigen Trader, der von schnellen Kursbewegungen profitieren möchte, stehen Geschwindigkeit und Flexibilität im Vordergrund, langfristige Anleger hingegen priorisieren Planung und Kontrolle. Durch die Kombination der Marktbedingungen mit der eigenen Handelsstrategie können Anleger und Trader den Ordertyp wählen, der ihre Ziele am besten unterstützt und Risiken minimiert. Flexibilität, Automatisierung und präzise Steuerung sind dabei die Schlüssel, um in unterschiedlichen Marktsituationen erfolgreich zu agieren. Während also Trader schnell auf Marktbewegungen reagieren und kurzfristige Gewinne erzielen möchten, setzen Aktieninvestoren auf strategisches Handeln und langfristigen Vermögensaufbau. Die Wahl der passenden Orderarten unterstützt diese unterschiedlichen Ansätze effektiv und hilft, Risiken zu managen sowie Ziele effizient zu erreichen.

Ordertypen im Trading Im kurzfristigen Trading, wie es häufig beim CFD Handel der Fall ist, stehen Geschwindigkeit und Flexibilität im Vordergrund. Trader versuchen, von schnellen Marktbewegungen zu profitieren, sei es durch Kursanstiege oder -rückgänge. Die Wahl der richtigen Ordertypen spielt hierbei eine entscheidende Rolle, da sie es ermöglichen, auf kurze Zeiträume und plötzliche Kursänderungen effizient zu reagieren. Market Orders sind im Trading besonders beliebt, da sie eine sofortige Ausführung garantieren. In einem schnelllebigen Markt ist es oft wichtiger, den Trade ohne Verzögerung abzuschließen, als den besten Preis zu erzielen. Trader nutzen Market Orders, um Positionen schnell zu eröffnen oder zu schließen, besonders in volatilen Märkten, wo Sekundenbruchteile entscheidend sein können.

sind im Trading besonders beliebt, da sie eine sofortige Ausführung garantieren. In einem schnelllebigen Markt ist es oft wichtiger, den Trade ohne Verzögerung abzuschließen, als den besten Preis zu erzielen. Trader nutzen Market Orders, um Positionen schnell zu eröffnen oder zu schließen, besonders in volatilen Märkten, wo Sekundenbruchteile entscheidend sein können. Stop Loss und Take Profit sind ebenfalls essenziell im Trading. Da CFDs oft mit Hebelwirkung gehandelt werden, können Verluste schnell außer Kontrolle geraten. Take Profit hingegen hilft, Gewinne zu sichern, bevor der Markt sich möglicherweise wieder gegen die Position bewegt. Diese Automatisierung entlastet den Trader, da nicht jede Kursbewegung manuell überwacht werden muss.

sind ebenfalls essenziell im Trading. Da CFDs oft mit Hebelwirkung gehandelt werden, können Verluste schnell außer Kontrolle geraten. Take Profit hingegen hilft, Gewinne zu sichern, bevor der Markt sich möglicherweise wieder gegen die Position bewegt. Diese Automatisierung entlastet den Trader, da nicht jede Kursbewegung manuell überwacht werden muss. Trailing Stop Loss ist ein besonders nützlicher Ordertyp im Trading, da er sich an den Markt anpasst. Wenn sich der Kurs zugunsten des Traders bewegt, zieht der Trailing Stop automatisch nach und schützt so die bereits erzielten Gewinne, während das Potenzial für weitere Gewinne offen bleibt.

ist ein besonders nützlicher Ordertyp im Trading, da er sich an den Markt anpasst. Wenn sich der Kurs zugunsten des Traders bewegt, zieht der Trailing Stop automatisch nach und schützt so die bereits erzielten Gewinne, während das Potenzial für weitere Gewinne offen bleibt. Pending Orders, wie Stop Orders oder Limit Orders, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen es Tradern, auf bestimmte Kursniveaus zu warten, ohne den Markt ständig im Blick zu behalten.

Orderarten für den Aktienhandel Im langfristigen Aktienhandel stehen andere Ziele im Fokus als im kurzfristigen Trading. Hier geht es weniger um das schnelle Reagieren auf Marktbewegungen und mehr um strategische Planung, Werterhalt und die Nutzung von Kursentwicklungen über längere Zeiträume. Die Wahl der Orderarten richtet sich entsprechend nach der langfristigen Ausrichtung und der Notwendigkeit, das Investment sinnvoll zu managen. Limit Orders sind im Aktienhandel besonders nützlich, da sie es ermöglichen, gezielt zu einem bestimmten Preis oder besser zu kaufen oder zu verkaufen. Langfristige Anleger möchten oft vermeiden, zu einem ungünstigen Kurs in den Markt einzusteigen oder eine Aktie unter ihrem gewünschten Wert zu verkaufen.



Beispielsweise kann eine Limit Order genutzt werden, um eine Aktie nur dann zu kaufen, wenn der Kurs ein attraktives Niveau erreicht, das den eigenen Bewertungsmaßstäben entspricht.

sind im Aktienhandel besonders nützlich, da sie es ermöglichen, gezielt zu einem bestimmten Preis oder besser zu kaufen oder zu verkaufen. Langfristige Anleger möchten oft vermeiden, zu einem ungünstigen Kurs in den Markt einzusteigen oder eine Aktie unter ihrem gewünschten Wert zu verkaufen. Beispielsweise kann eine Limit Order genutzt werden, um eine Aktie nur dann zu kaufen, wenn der Kurs ein attraktives Niveau erreicht, das den eigenen Bewertungsmaßstäben entspricht. Stop Loss und Take Profit sind auch im Aktienhandel von Bedeutung, spielen jedoch eine andere Rolle als im kurzfristigen Trading. Langfristige Anleger setzen Stop-Loss-Orders ein, um ihr Portfolio gegen unerwartet starke Kursrückgänge zu schützen, insbesondere in volatilen Märkten.



Allerdings werden diese Stop-Loss-Orders oft großzügiger gesetzt, um nicht bei normalen Schwankungen ausgelöst zu werden, die langfristig irrelevant sind. Take-Profit-Orders kommen seltener zum Einsatz, da Anleger meist an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert sind und Gewinne nicht voreilig realisieren wollen.

und sind auch im Aktienhandel von Bedeutung, spielen jedoch eine andere Rolle als im kurzfristigen Trading. Langfristige Anleger setzen Stop-Loss-Orders ein, um ihr Portfolio gegen unerwartet starke Kursrückgänge zu schützen, insbesondere in volatilen Märkten. Allerdings werden diese Stop-Loss-Orders oft großzügiger gesetzt, um nicht bei normalen Schwankungen ausgelöst zu werden, die langfristig irrelevant sind. Take-Profit-Orders kommen seltener zum Einsatz, da Anleger meist an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert sind und Gewinne nicht voreilig realisieren wollen. Good-Till-Cancelled (GTC)-Orders sind besonders praktisch für den Aktienhandel, da sie aktiv bleiben, bis sie entweder ausgeführt oder manuell storniert werden. Diese Funktion passt gut zu langfristigen Strategien, bei denen der Anleger auf bestimmte Kursniveaus wartet, die möglicherweise erst nach Wochen oder Monaten erreicht werden.

sind besonders praktisch für den Aktienhandel, da sie aktiv bleiben, bis sie entweder ausgeführt oder manuell storniert werden. Diese Funktion passt gut zu langfristigen Strategien, bei denen der Anleger auf bestimmte Kursniveaus wartet, die möglicherweise erst nach Wochen oder Monaten erreicht werden. Stop-Limit-Orders sind ein weiteres wertvolles Werkzeug für den Aktienhandel. Sie erlauben es, eine Aktie nur dann zu kaufen oder zu verkaufen, wenn ein bestimmter Preis erreicht wurde, und stellen sicher, dass der Handel zu einem Preis abgeschlossen wird, der den Vorstellungen des Anlegers entspricht. Diese Kombination aus Kontrolle und Flexibilität ist ideal, um langfristige Kursziele strategisch umzusetzen. Langfristige Anleger nutzen Orderarten also vor allem, um ihre Investitionen zu planen und zu sichern, ohne ständig den Markt überwachen zu müssen. Die Wahl der richtigen Orderarten ermöglicht es, systematisch und kontrolliert zu handeln, unabhängig davon, ob es um den Einstieg, den Ausstieg oder das Risikomanagement geht. Dies unterstützt die nachhaltige Verfolgung langfristiger Ziele im Aktienhandel.

Anwendungsbeispiel Um Funktion und Wirkung verschiedener Ordertypen weiter zu vertiefen, hier je ein Beispiel für den langfristigen Anleger und den kurzfristigen Trader. Die genannten konkreten Orders können Sie in der Handelsplattform von XTB, der xStation 5, auch tatsächlich umsetzen. Aktien-Investment mit Limit Order : Angenommen, Sie möchten Aktien eines Unternehmens erwerben, die derzeit zu 50 € gehandelt werden. Ihr Ziel ist es jedoch, die Aktien zu einem günstigeren Preis von 48 € zu kaufen. In diesem Fall können Sie bei XTB eine Limit Order platzieren, bei der Sie den Kaufpreis auf 48 € festlegen.



Sobald der Marktpreis auf dieses Niveau fällt, wird Ihre Order automatisch ausgeführt, und Sie erwerben die Aktien zum gewünschten Preis. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, gezielt zu einem vordefinierten Preis in den Markt einzutreten, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen.

: Angenommen, Sie möchten Aktien eines Unternehmens erwerben, die derzeit zu 50 € gehandelt werden. Ihr Ziel ist es jedoch, die Aktien zu einem günstigeren Preis von 48 € zu kaufen. In diesem Fall können Sie bei XTB eine Limit Order platzieren, bei der Sie den Kaufpreis auf 48 € festlegen. Sobald der Marktpreis auf dieses Niveau fällt, wird Ihre Order automatisch ausgeführt, und Sie erwerben die Aktien zum gewünschten Preis. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, gezielt zu einem vordefinierten Preis in den Markt einzutreten, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen. CFD Trading mit einer Trailing-Stop-Order: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Long-Position auf einen bestimmten CFD eröffnet, und der Markt bewegt sich zu Ihren Gunsten. Um Ihre Gewinne zu sichern und gleichzeitig von weiteren positiven Kursbewegungen zu profitieren, können Sie bei XTB eine Trailing-Stop-Order einsetzen.



Dabei legen Sie einen bestimmten Abstand in Punkten oder Prozent zum aktuellen Marktpreis fest. Sollte der Marktpreis weiter steigen, passt sich Ihr Stop-Loss-Niveau automatisch nach oben an.



Wenn der Marktpreis jedoch fällt und den Trailing Stop erreicht, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wodurch Ihre Gewinne geschützt werden. Diese Orderart bietet Flexibilität und ermöglicht es, Gewinne in volatilen Märkten effektiv abzusichern.

Tipps für Einsteiger Für Einsteiger ist es entscheidend, die verschiedenen Ordertypen zu verstehen und sicher anzuwenden. Die Handelsplattform xStation 5 von XTB bietet hierfür eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Um sich mit den Funktionen und Orderarten vertraut zu machen, empfiehlt es sich, das Demokonto von XTB zu nutzen. Dieses ermöglicht es, mit virtuellem Kapital in einer realitätsnahen Umgebung zu üben, ohne eigenes Geld zu riskieren. Zusätzlich stellt XTB ein umfangreiches Lehrangebot zur Verfügung, darunter tägliche Live-Webinare, in denen Experten verschiedene Themen rund um das Trading und die Nutzung der xStation 5 behandeln. Diese interaktiven Schulungen erlauben, direkt Fragen zu stellen und praxisnahes Wissen zu erwerben. Ergänzend dazu bietet XTB eine Vielzahl von Artikeln, Marktanalysen und weiteren Bildungsressourcen, die dabei helfen, ein fundiertes Verständnis für den Handel zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Durch die Kombination aus praktischem Üben im Demokonto und der Teilnahme an den Bildungsangeboten von XTB können Einsteiger effektiv lernen, die passenden Ordertypen für ihre individuellen Handelsstrategien auszuwählen und erfolgreich anzuwenden.

Ordertypen und ihre Rolle im Risikomanagement Orderarten sind zentrale Werkzeuge im Risikomanagement, da sie Tradern und Investoren ermöglichen, ihre Handelsstrategien präzise zu steuern und Verluste effektiv zu begrenzen. Im Kern dienen sie dazu, Kursrisiken, Liquiditätsrisiken und emotionale Fehlentscheidungen zu minimieren, indem sie vordefinierte Handlungsanweisungen festlegen, die automatisch umgesetzt werden. Dies entlastet den Anleger und sorgt für mehr Disziplin im Handel.

Die Wahl der richtigen Orderart aus Risikomanagement-Sicht Die folgenden Aspekte sollten Sie beim Zusammenhang von Ordertypen und Risikomanagement beachten: Verlustbegrenzung und Gewinnsicherung: Orderarten spielen eine entscheidende Rolle bei der Begrenzung potenzieller Verluste und der Sicherung bereits erzielter Gewinne. Automatisierte Anweisungen verhindern, dass Anleger von unerwarteten Marktbewegungen überrascht werden, und helfen, Risiken klar zu definieren. Dies ist besonders wichtig in volatilen Märkten oder bei Hebelprodukten, wo sich Kurse schnell verändern können. Präzision und Planung: Durch die Nutzung passender Orderarten können Anleger ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte genau festlegen. Dies ermöglicht es, die Positionen gezielt an die Marktstrategie anzupassen, ohne von kurzfristigen Emotionen wie Gier oder Angst beeinflusst zu werden. Eine sorgfältige Planung, basierend auf Chartanalysen oder fundamentalen Daten, lässt sich so konsequent umsetzen. Automatisierung und Kontrolle: Automatisierte Orders schaffen Kontrolle, auch wenn der Markt nicht aktiv beobachtet wird. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug für Anleger, die ihre Positionen nicht fortwährend überwachen können, aber dennoch sicherstellen möchten, dass ihre Strategie eingehalten wird. Das reduziert Stress und das Risiko von Fehlentscheidungen. Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen: Verschiedene Orderarten können an spezifische Marktsituationen angepasst werden. In volatilen Märkten helfen sie, Verluste schneller zu begrenzen, während sie in stabileren Phasen ermöglichen, systematisch günstige Einstiegspunkte oder Zielpreise zu erreichen. Schutz vor unvorhersehbaren Ereignissen: Plötzliche Marktverwerfungen oder Nachrichten können zu starken Kursbewegungen führen. Richtig gesetzte Orders bieten in solchen Situationen einen Schutzmechanismus, um das Kapital zu bewahren oder unerwartete Verluste zu minimieren. Fazit: Im Risikomanagement sind Orderarten nicht nur technische Hilfsmittel, sondern essenzielle Bestandteile einer disziplinierten und nachhaltigen Handelsstrategie. Sie fördern planvolles Handeln, reduzieren emotionale Einflussfaktoren und bieten Schutz vor unerwarteten Marktentwicklungen. Anleger können damit ihre Handelsziele klarer verfolgen und das Risiko auf ein kalkulierbares Maß beschränken. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren

So profitieren Sie von den Orderarten bei XTB Die vielfältigen Orderarten, die XTB auf der xStation 5 bietet, ermöglichen Ihnen ein präzises und strategisches Risikomanagement – unabhängig davon, ob Sie Anfänger, fortgeschrittener Trader oder erfahrener Investor sind. Durch den gezielten Einsatz dieser Orderarten können Sie Ihre Handelsstrategien optimieren, Risiken minimieren und gleichzeitig effizient auf Marktbewegungen reagieren. Ein wesentlicher Vorteil bei XTB ist das Demokonto, das nicht nur für Einsteiger, sondern auch für erfahrene Trader und Livekunden einen enormen Mehrwert bietet. Selbst wenn Sie bereits aktiv handeln, ist das Demokonto eine hervorragende Möglichkeit, neue Ordertypen in einer risikofreien Umgebung auszuprobieren und deren Funktionalität zu verstehen, bevor Sie sie im Livehandel einsetzen. Für fortgeschrittene Trader dient das Demokonto zudem als Trainingsplattform, um neue Strategien zu entwickeln oder bestehende zu verfeinern. Es bietet Ihnen die Freiheit, verschiedene Marktbedingungen zu simulieren und die Reaktion Ihrer Orders darauf zu beobachten. Gerade bei volatilen Märkten oder exotischen Instrumenten ist dies eine unverzichtbare Möglichkeit, die Effektivität Ihres Risikomanagements zu überprüfen. Wenn Sie zusätzlich noch das Schulungsangebot von XTB nutzen, schafft diese Kombination aus praktischer Übung und theoretischem Wissen eine solide Grundlage für erfolgreiches Handeln. Das könnte Sie auch interessieren: Uran Aktien - So können Sie in Uran investieren ESG in der Geldanlage: Nachhaltig investieren mit ESG ETFs Börsen-Highlights für das neue Jahr: So finden Sie die besten Aktien 2025

FAQ Welche Ordertypen gibt es und wofür werden sie verwendet? Es gibt Market Orders, Limit Orders, Stop Orders, Trailing Stops und Kombinationen wie OCO-Orders. Sie werden genutzt, um Käufe und Verkäufe zu steuern, Verluste zu begrenzen, Gewinne zu sichern und bestimmte Marktbedingungen automatisch zu nutzen. Was ist der Unterschied zwischen einer Market Order und einer Limit Order? Eine Market Order wird sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt, während eine Limit Order nur bei Erreichen eines vorher festgelegten Preises ausgeführt wird. Market Orders bieten Schnelligkeit, Limit Orders Präzision. Welche Orderart eignet sich am besten für Einsteiger? Market Orders sind für Einsteiger leicht verständlich und unkompliziert. Limit Orders sind ebenfalls sinnvoll, da sie mehr Kontrolle bieten und das Risiko unvorteilhafter Preise minimieren. Warum sind Ordertypen wichtig für das Risikomanagement? Ordertypen ermöglichen die Automatisierung von Verlustbegrenzung (z. B. Stop Loss) und Gewinnsicherung (z. B. Take Profit). Sie helfen, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden und den Handel diszipliniert zu gestalten.

