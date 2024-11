Eine Position in der xStation Trading App eröffnen

Lesezeit: 1 Minute(n)

Eine Position in der xStation Trading App eröffnen Die Märkte sind ständig in Bewegung. Unsere mobile App ermöglicht Ihnen den Märkten stetig zu folgen und Trades zu eröffnen.

Öffnen Sie Positionen, setzen Sie Stopp Loss und Take Profit und managen Ihre Trades.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Position über die mobile App der xStation zu eröffnen: Öffnen Sie eine Position über das Tradingleiste

Öffnen Sie eine Position über den Chart

Wie kann ich eine Position über das Tradingleiste öffnen? Es gibt 2 Möglichkeiten eine Position über die Tradingleiste zu eröffnen. Bei der ersten Möglichkeit wählen Sie im Register den gewünschten Wert aus und drücken auf den Namen des Instruments – anschließend erscheint automatisch die Möglichkeit eine Position zu eröffnen.

Sie können nun die Positionsgröße bestimmen. Wenn Sie kaufen möchten, wählen Sie den grünen Button (Buy) und wenn Sie verkaufen (Sell) möchten, wählen Sie den roten Button. Daraufhin wird Ihre Position eröffnet.

Außerdem haben Sie die Option eine Order mit einem Stopp Loss oder Take Profit zu eröffnen. Dazu müssen Sie den Button über dem Buy-Button (schwarz umrandet) anklicken. Es öffnet sich anschließend ein Orderfenster, welches ebenfalls einen automatischen Trading-Rechner bietet. Nachdem Sie das Orderfenster geöffnet haben, haben Sie die Möglichkeit folgendes zu bestimmen: Das Finanzinstrument

Die Größe der Position

Den Ordertyp. Beachten Sie die Möglichkeit Pending Orders eröffnen zu können.

Stop Loss, Trailing Stop oder Take Profit Wenn Sie alle Punkte bestimmt haben, können Sie die Position über den grünen Button unten eröffnen (Position eröffnen).

Wie kann ich eine Position über den Chart eröffnen? Nachdem Sie den Chart analysiert haben, können Sie den Trade direkt und ohne die Tradingleiste eröffnen. Wenn Sie gerne Long gehen möchten, wählen Sie den grünen Button aus (Buy) und wenn Sie Short gehen möchten, wählen Sie den roten Button (Sell). Daraufhin wird Ihre Position eröffnet.

