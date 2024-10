Emissionshandel - Wie kann man in CO2 investieren?

Lesezeit: 18 Minute(n)

Verträge über CO2-Emissionen werden schon seit langem gehandelt, aber niemand hat mit einer derartigen Zunahme der Beliebtheit bei Kleinanlegern gerechnet. Inzwischen gibt die Energiekrise Anlass zur Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Länder und Regionen auf der ganzen Welt entwickeln derzeit Systeme für den Emissionshandel, um Treibhausgasemissionen einen Preis zu geben. Solche Emissionshandelssysteme sind derzeit in Europa, Nordamerika und Teilen Asiens in Betrieb und werden für eine eventuelle weltweite Einführung in Betracht gezogen.

Angesichts der Schwierigkeit, in internationalen Verhandlungen eine Einigung über Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu erzielen, hat sich die Dynamik eindeutig von der internationalen Ebene auf die Ebene der Nationalstaaten und kleinerer Regionen verlagert.

Eine besonders starke Dynamik ist in den sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften zu beobachten, wo neue Emissionshandelssysteme in China, Indien, Südkorea und sogar Brasilien diskutiert werden oder bereits eingeführt wurden. Weltweit haben 39 nationale Gerichtsbarkeiten und 23 subnationale Gerichtsbarkeiten Instrumente zur Bepreisung von Kohlenstoff eingeführt oder planen deren Einführung, einschließlich Emissionshandelssysteme und Steuern.

Der weltweit größte Markt für Kohlenstoffemissionen ist das Europäische Emissionshandelssystem (EU ETS). Im folgenden Artikel wird erläutert, was das EU ETS ist und wie der Handel mit Kohlenstoffemissionen aussieht.

Was sind EU ETS?

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union, kurz EU-ETS, ist ein Instrument zur Verringerung der Treibhausgasemissionen.

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) ist das weltweit erste und bisher größte "Cap-and-Trade"-System zur Reduzierung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Das System soll der Europäischen Union helfen, ihre CO2-Reduktionsziele zu erreichen, indem es Emissionsreduzierungen auf kosteneffektive und wirtschaftlich effiziente Weise für Unternehmen, Staaten und andere Wirtschaftseinheiten fördert. Das EU-ETS ist eines der Instrumente zur Dekarbonisierung und zum Kampf gegen die beobachteten, für das Erdklima ungünstigen Veränderungen.

Die wichtigsten Merkmale des EU-ETS sind die Emissionsobergrenze, also die Höchstmenge, und der Handel mit EU-Emissionszertifikaten (EUAs). Die Obergrenze garantiert, dass die Gesamtemissionen auf einem vorher festgelegten Niveau gehalten werden (sie können nicht ansteigen, solange die Obergrenze gilt). Anlagen, die der Obergrenze unterliegen, müssen für jede Tonne CO2-Äquivalent, die im Laufe des Jahres in die Atmosphäre abgegeben wird, EUAs (European Union Allowances) abgeben.

Die EUAs werden kostenlos zugeteilt oder versteigert. Das Handelssystem bietet den betroffenen Unternehmen Flexibilität, da sie je nach EUA-Preis, der die Möglichkeit zum Handel bietet, entscheiden können, ob sie Maßnahmen ergreifen oder EUAs kaufen.

Auf diese Weise werden diejenigen CO2-Emittenten, deren Vermeidungskosten unter dem Preis liegen, ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen. Andererseits können diejenigen, die CO2 zu hohen Vermeidungskosten ausstoßen, EUAs kaufen und ihre eigenen Maßnahmen aufschieben, wodurch sie die THG-Anforderungen der Europäischen Union billiger erfüllen können, als dies möglich wäre, wenn alle Emittenten denselben Einschränkungen unterliegen würden.

Um die EUAs genau verfolgen zu können, müssen die Teilnehmer am EU-Emissionshandelssystem ein spezielles Konto bei der Europäischen Union eröffnen. Jeder Inhaber eines solchen Kontos kann EUAs kaufen und verkaufen, unabhängig davon, ob sie unter das EU-ETS fallen oder nicht. Der Handel erfordert keine Vermittler und kann direkt von Käufern und Verkäufern über organisierte Börsen oder über Vermittler abgewickelt werden.

Auch XTB bietet den gehebelten Handel mit EUA-CFDs auf der xStation-Plattform an.

Grafische Beschreibung:

Regierung

Kompensationseinheiten (externe Mechanismen und/oder internationaler Handel)

Zuteilung von Emissionseinheiten (kostenlos, erworben oder versteigert)

ETS-Markt

Unternehmen, die für Emissionen verantwortlich sind (z. B. Importeure/Produzenten fossiler Brennstoffe, Industrieproduzenten, Deponiebetreiber)

Handel Risikoproduzenten - Empfänger von kostenlosen Zuteilungen Produzenten, die Emissionen entfernen (z. B. Forstwirtschaft, andere Kohlenstoffspeicher)

Abgegebene Emissionseinheiten

Auktionserlöse

Die Einhaltung des ETS erhöht den Preis für Waren und Dienstleistungen mit höheren Emissionen

Regierung ---> Versteigerungserlöse ---> Neuseeländische Wirtschaft ----> Verhaltensänderung zur Emissionsreduzierung

Fit für 55

Die Verschärfung des Gesamtemissionsziels der EU auf eine Reduktion von -55 % gegenüber 1990 im Rahmen des Europäischen Grünen Deals erfordert eine Verschärfung des derzeitigen EU-EHS-Reduktionsziels für 2030 auf -43 % gegenüber 2005.

Die EU-Kommission schlägt in ihrem "Fit for 55"-Paket vor, das EU-ETS-Reduktionsziel für 2030 auf -61 % gegenüber 2005 zu erhöhen.

Ein solch restriktives EU-ETS-Ziel wird die EUA-Knappheit und damit die EUA-Preise weiter erhöhen. Modellierungsstudien schätzen die Kohlepreise für 2030 auf 90-130 Euro/tCO2.

Die EU-Kommission schlägt außerdem vor, die Emissionen des Seeverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem einzubeziehen. Neues Emissionshandelssystem für den Verkehrssektor: In ihrem Fit for 55-Paket hat die Europäische Kommission ein völlig neues Emissionshandelssystem für die Kraftstoffverteilung im Straßenverkehr und in Gebäuden vorgeschlagen.

Dieses System wird unabhängig vom EU-Emissionshandelssystem funktionieren und soll im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden, wobei ab 2026 eine Emissionsobergrenze festgelegt werden soll.

Die Obergrenze des neuen Emissionshandelssystems wird jährlich gesenkt, um bis 2030 eine Reduzierung der Emissionen um 43 % gegenüber 2005 zu erreichen. 25 % der Einnahmen aus dem neuen Handelssystem fließen in den Sozialen Klimafonds, wo sie in die Energieeffizienz von Gebäuden und in saubere Verkehrsmittel investiert werden sollen, und können auch zur direkten Unterstützung von Haushalten verwendet werden, die mit höheren Benzin- oder Heizkosten zu kämpfen haben.

Einige EU-Mitglieder sind besorgt, dass die vollständige Umsetzung des FIT-55-Programms zu höheren Preisen für Emissionszertifikate, Flugtickets, Strom, Heizung (Gas, Kohle), Kraftstoffe (Benzin, Öl) und Verkehr führen könnte. Preiserhöhungen in diesen Sektoren könnten sich auf viele Branchen auswirken.

Die Messung der gesamten Kohlenstoffemissionen vermittelt nicht immer ein genaues Bild des Beitrags eines Landes, wenn die Bevölkerung nicht berücksichtigt wird.

Obwohl China der größte CO2-Emittent ist, ist der durchschnittliche Amerikaner für den Ausstoß von Tonnen CO2 pro Person verantwortlich, verglichen mit den Tonnen eines chinesischen Bürgers.

Die Geschichte der EU ETS

Die Ursprünge des EU-Emissionshandelssystems gehen auf das Jahr 1992 zurück, als sich 180 Länder darauf einigten, ein gefährliches Ausmaß der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zu vermeiden und das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) unterzeichneten. Im Jahr 1997 wurde das Kyoto-Protokoll verabschiedet, mit dem zwei Grundsätze eingeführt wurden, die für die Einführung des EU-Emissionshandelssystems erforderlich waren.

Das Protokoll enthielt absolute quantitative Emissionsziele für Industrieländer und eine Reihe so genannter flexibler Mechanismen, die den Austausch von Emissionsgutschriften zwischen Ländern im Rahmen des internationalen Emissionshandelssystems ermöglichten.

Einige Länder führten nationale Maßnahmen zur Emissionsreduzierung ein (z. B. Unterstützung für erneuerbare Energien), andere warteten jedoch auf die Einführung gemeinsamer und koordinierter Strategien und Maßnahmen in der gesamten EU. Die Europäische Kommission begann daraufhin mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für ein EU-Emissionshandelssystem, das sich mit den Emissionen der wichtigsten Wirtschaftssektoren - Energie und Industrie - befassen sollte.

Als Ergebnis dieser Überlegungen wurde das EU-Emissionshandelssystem als eine der wichtigsten politischen Maßnahmen zur Erreichung der im Kyoto-Protokoll festgelegten Klimaziele eingeführt. Es umfasst inzwischen 28 Mitgliedstaaten und seit 2008 auch Island, Liechtenstein und Norwegen.

Das EU-EHS ist in Handelsperioden unterteilt, von denen derzeit vier festgelegt sind und weitere folgen werden.

2005-2007

Das Europäische Parlament verabschiedete das Gesetz zur Einführung des EU-Emissionshandelssystems im Oktober 2003. Die erste Phase des EU-ETS war eine Anfangsphase, die der Erprobung des Systems diente. Die Mitgliedstaaten konnten frei entscheiden, wie viele EU-Allowances (EUAs) sie insgesamt und für jede Anlage in ihrem Hoheitsgebiet zuteilen wollten, indem sie nationale Zuteilungspläne erstellten. Fast alle EUAs wurden kostenlos zugeteilt und basierten auf historischen Emissionen. In dieser Phase wurden die CO2-Emissionen von Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung und in energieintensiven Industriesektoren wie Eisen, Stahl, Zement, Ölraffination usw. erfasst. Die Strafe, die den Unternehmen bei Nichteinhaltung der Beschränkungen auferlegt wurde, betrug 40 € pro Tonne CO2.

In dieser ersten Phase gelang es, einen Preis für EUAs, einen freien Handel in der EU und eine Infrastruktur für die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) der tatsächlichen Emissionen der erfassten Anlagen zu schaffen. Durch das ETS wurden etwa 200 Millionen Tonnen CO2, was 3 % der gesamten geprüften Emissionen entspricht, zu nominalen Transaktionskosten reduziert. Im ersten Jahr des Systems stellten die Regulierungsbehörden fest, dass den Unternehmen zu viele EUAs zugeteilt worden waren, was zu einem Überangebot an EUAs führte. Die Folge war ein Verfall des Preises, der schließlich auf Null sank.

2008-2012

Dieser Zeitraum stand in direktem Zusammenhang mit dem früheren Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls. Die EU legte eine strenge Emissionsobergrenze fest, indem sie die Gesamtmenge der EUAs im Vergleich zu 2005 um fast 7 % reduzierte. Der Anwendungsbereich wurde geändert, um Distickstoffoxid aus der Salpetersäureproduktion in den Mitgliedsländern einzubeziehen. Ab 2012 umfasste das System auch Flüge innerhalb der EU-EHS-Länder. Bis zu 10 % der Zertifikate konnten von den Mitgliedstaaten anstelle der kostenlosen Zuteilung versteigert werden. Die Strafe für die Nichteinhaltung wurde auf 100 € pro Tonne CO2 erhöht. Die Unternehmen durften Gutschriften aus dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung und der Gemeinsamen Umsetzung des Kyoto-Protokolls verwenden, was zu einer Gesamtzahl von fast 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten auf dem Markt führte. Dieser Schritt sollte den Unternehmen kosteneffiziente Optionen zur Emissionsminderung bieten und machte das EU-Emissionshandelssystem zu einem wichtigen Motor des internationalen Emissionsmarktes.

Die Wirtschaftskrise von 2008 veranlasste die Unternehmen in der EU, ihre Emissionen zu reduzieren, was erneut zu einem großen Überschuss an EUA-Zertifikaten führte und den Preis erneut von 30 € auf unter 7 € sinken ließ.

2013-2020

Die Europäische Kommission hat das EU-EHS für die Umsetzung der dritten Phase überarbeitet. Für die Änderungen gab es viele Gründe.

Der Verfall der EUA-Preise in der zweiten Phase hat die Glaubwürdigkeit des EU-ETS erheblich untergraben. Zweitens hat das EU-ETS nicht in dem erwarteten Maße zu signifikanten Veränderungen oder Verlagerungen hin zu Sektoren mit erneuerbaren Energien oder kohlenstoffarmen Technologien geführt.

Drittens hat sich das System als kostenineffizient erwiesen. Außerdem war das System mehrfach Gegenstand von Betrug. Um die Schwächen des Systems zu beheben, umfassen die in dieser Phase eingeführten Änderungen insbesondere eine EU-weit einheitlich geltende Emissionsobergrenze, um das Ziel der Treibhausgasreduzierung wirksamer zu erreichen. Die Obergrenze sinkt jährlich um 1,74 %, so dass die Emissionen im Jahr 2020 um 21 % gegenüber 2005 gesenkt werden.

Die wichtigste Zuteilungsmethode wurde auf Marktverkäufe umgestellt. Die Handelsplattformen für das EU-Emissionshandelssystem stehen jedem Land zur Verfügung, das sich an dem System beteiligt. Der Versteigerungsprozess wird durch die EU-ETS-Versteigerungsverordnung überwacht, um sicherzustellen, dass die Versteigerungen transparent und geregelt ablaufen. Die überarbeitete EU-ETS-Richtlinie legt fest, dass die Versteigerungen Kriterien wie Vorhersehbarkeit, Kosteneffizienz und fairen Zugang zu den Versteigerungen sowie gleichzeitigen Zugang zu relevanten Informationen für alle Betreiber erfüllen müssen.

Die kostenlose Zuteilung gilt für Industrieanlagen, die nicht der Stromerzeugung dienen, auf der Grundlage von Benchmarks (BM). Der BM-Index bestimmt die Anzahl der kostenlosen EUA-Zertifikate auf der Grundlage der Produktion (oder des Inputs) der Anlage. Für jedes Produkt gibt es einen BM, z.B. für Stahl, Zement und Kalk. Dieses Niveau wird jährlich gesenkt. Industrien, bei denen das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen besteht, erhalten während des gesamten Handelszeitraums eine 100%ige Zuteilung.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Die größte Herausforderung im letzten Handelszeitraum war der Überschuss an EUA-Zertifikaten, der aus dem Zeitraum 2008-2012 übertragen wurde, was zu sinkenden EUA-Preisen führte. Aus diesem Grund beschloss die Europäische Union, die Versteigerung von 900 Millionen EUAs auf das Ende des Handelszeitraums zu verschieben (das sogenannte umstrittene Backloading). Die Europäische Kommission schlug vor, in der nächsten Handelsperiode eine Marktstabilitätsreserve einzuführen, die Angebot und Nachfrage durch eine Anpassung der Auktionsgröße ausgleichen soll.

Wie man mit dem Handel von CFDs auf CO2 Zertifikaten beginnt

Der Handel mit Emissionszertifikaten ist auf unserer xStation-Handelsplattform verfügbar. Sie können mit dem Handel mit Emissionszertifikaten beginnen, indem Sie CFD-Transaktionen (Differenzkontrakte) auf das Instrument EMISS eingehen und die Hebelwirkung nutzen.

Durch den Handel mit Emissionskontrakten können Sie die Marktvolatilität ausnutzen und Positionen bei sehr schnellen Preisbewegungen eröffnen. Die Hebelwirkung ist sehr risikoreich, aber sie kann die Gewinne eines Daytraders vervielfachen. Der Handel mit CFDs auf EMISS ist für aktive Trader gedacht, die das Risiko und die Preisvolatilität mögen.

Dank des Hebels von 1:5 benötigen Sie nur eine Marge von 20 %, um eine Position zu eröffnen. Wenn Sie zum Beispiel 1000 USD einsetzen, eröffnen Sie einen Kontrakt im Wert von 5 000 USD. Aufgrund des hohen Risikos von gehebelten CFD-Instrumenten kann der potenzielle Gewinn der Position ebenfalls hoch sein, aber auch der potenzielle Verlust ist dadurch möglicherweise höher.

Wenn Sie mehr über CFD und finanzielle Hebelwirkung lesen möchten, können Sie hier mehr Informationen nachlesen.

Der CFD-Handel auf VOLX ist spekulativ und für aktive Trader sind nur die Kursschwankungen dieses Instruments von Bedeutung. Bei dieser Art von Kontrakt handelt es sich um eine Finanzvereinbarung, bei der die Differenz des Abrechnungspreises zwischen offenem und geschlossenem Geschäft ohne physische Lieferung des gehandelten Instruments ausgezahlt wird.

Beim VIX-Handel mit VOLX haben Händler die Möglichkeit, Short- und Long-Positionen zu eröffnen. Short-Positionen bieten Händlern die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wenn der VOLX-Kurs fällt.

Der Online-Handel ermöglicht es Ihnen, VOLX zu handeln, ohne das Haus zu verlassen, und zwar ohne Kommissionen und mit niedrigen Spreads. Außerdem können Sie aufgrund der Liquidität des VOLX-Marktes Ihre Position jederzeit mit einem Mausklick schließen, wenn der Markt geöffnet ist.

Aus diesem Grund hat der Handel mit VOLX-Kontrakten einige Vorteile. Der Handel mit VOLX CFD bietet Händlern die Möglichkeit, Short- und Long-Positionen zu eröffnen. Short-Positionen geben Händlern die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wenn die Preise der Kontrakte fallen. Aber Sie dürfen nicht das Risiko vergessen, das Sie beim Handel mit Leverage eingehen. Die Volatilität von VOLX kann für einige Händler ein Nachteil sein.

Durch den Handel mit Emissionskontrakten können Sie die Marktvolatilität ausnutzen und Positionen bei sehr schnellen Kursbewegungen eröffnen, wenn Sie ein risikofreudiger Anleger sind. Leverage ist ein Instrument mit hohem Risiko, kann aber die Gewinne eines Daytraders vervielfachen.

Die einzigen Gebühren, die Ihnen in diesem Fall entstehen, sind der Spread (die Differenz zwischen dem ASK-Kaufpreis und dem BID-Verkaufspreis) und die Swap-Punkte. Der Spread ist sehr gering und kostet je nach Größe der Position einige Cent. Swap-Punkte sind die Kosten, die dem Broker bei der Finanzierung von gehebelten Positionen entstehen; Swaps werden täglich auf die offene Position des EMISS-Instruments angerechnet.

Bester Zeitpunkt für den Einstieg in den Emissionshandel

Kohlendioxid, oft mit CO2 abgekürzt, ist ein farbloses Treibhausgas, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht. Kohlendioxid ist ein natürlicher und wichtiger Bestandteil der Atmosphäre, doch nach Angaben der U.S. National Oceanic and Atmospheric Association ist der CO2-Gehalt heute höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten 800.000 Jahren.

Erhöhte CO2-Emissionen haben die Wärme in der Atmosphäre eingeschlossen, wodurch die Durchschnittstemperatur der Erde ansteigt und extreme, historisch seltene Wetterereignisse und sehr schnelle, gefährliche Klimaveränderungen verursacht werden. Das führt sowohl zu Katastrophen als auch zu Hungersnöten oder Ernteausfällen.

Der durch die COVID 19-Pandemie verursachte weltweite Rückgang des Verkehrs und der menschlichen Bewegungen sollte die globalen CO2-Emissionen deutlich reduzieren, doch sie sind nur um wenige Prozent gesunken und steigen trotz Dekarbonisierung, umweltpolitischer Beschränkungen und Abriegelungen in einigen Teilen der Welt wieder an.

Die Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und die Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2050 sind die beiden Ziele, auf die sich die Politik der Europäischen Union derzeit konzentriert. Die Dekarbonisierung ist eines der wichtigsten Klimaziele für die EU und die Welt. Es ist auch geplant, den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffemissionsgrenzwerte zu beschleunigen, wofür es notwendig ist, dass die großen Emittenten an Kohlenstoffquoten teilnehmen.

Der Klimawandel und die Bekämpfung der Energieunsicherheit sind Themen, die in Europa diskutiert werden.

Die EU-Institutionen werden in den kommenden Monaten über das Programm Fit for 55 und den Europäischen Green Deal debattieren. Informationen über mögliche Stromausfälle und mangelnde Energiesicherheit sorgen dafür, dass fossile Brennstoffe wie Kohle trotz der Empfehlungen der EU immer noch sehr beliebt sind und die EMISS-Preise in die Höhe treiben.

Die Europäische Kommission wird letzlich darauf abzielen, fossile Brennstoffe durch die Förderung von Holz im Bausektor und die Stromerzeugung durch Bioenergie zu ersetzen. Naturbasierte Lösungen können jedoch nicht unbegrenzt ausgeweitet werden, und die EU wird auch mit neuen Technologien Einfluss auf die Verringerung der CO2-Emissionen nehmen wollen.

Obwohl diese technologischen Lösungen noch sehr jung sind und Zeit brauchen, sind sie dennoch vielversprechend - die CO2-Entfernung ist dann nachhaltig.

Bis 2030 sollen in der EU jährlich 5 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernt und mit modernen technologischen Lösungen dauerhaft gespeichert werden. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Emissionen besteht darin, CO2 von einem Abfallprodukt in eine Ressource umzuwandeln und es als Rohstoff für die Herstellung von Chemikalien, Kunststoffen oder Kraftstoffen zu verwenden, z. B. kann die Herstellung von Methanol aus CO2 den Weg zu grünen Kunststoffen eröffnen.

Bis 2030 sollen laut EU-Strategie mindestens 20 % des in der Chemie- und Kunststoffindustrie verwendeten Kohlenstoffs aus nichtfossilen Quellen stammen.

Jetzt, in Zeiten einer Energiekrise, könnte die Kommission jedoch Probleme haben, alle Bestimmungen durchzusetzen und gleichzeitig den Energiesektor der einzelnen Mitgliedstaaten intakt zu halten.

Analysten zufolge könnte der Kohlepreis in Europa bis Ende 2021 [JP1] auf bis zu 113 Dollar pro Tonne steigen, nachdem er seit Anfang November um fast 50 % zugelegt hat. Die Energiekrise, steigende Gaspreise und auslaufende Optionen könnten dazu führen, dass die Kohlenstoffemissionen noch höher ausfallen als jetzt.

ALT: Diagramme zu den Kapazitäten von Kohlekraftwerken

Das Emissionshandelssystem (ETS), welches Hersteller, Energieunternehmen und Fluggesellschaften verpflichtet, für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid, zu zahlen, ist ein zentrales Element der Europäischen Union, die Treibhausgasemissionen zu senken.

Von Reuters befragte Ökonomen teilten mit, dass das ETS Preise von etwa 100 Dollar pro Tonne erfordern würde, um Unternehmen zu ermutigen, auf sauberere Brennstoffe und Technologien umzusteigen. Dadurch würden die Emissionen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 2015 und des Kyoto-Protokolls reduziert werden. Trotzdem sind grüne Lösungen noch immer relativ teuer, was für viele Unternehmen ein großes Hindernis bei der Optimierung ihrer Gewinne darstellt.

Kohlekraftwerke beispielsweise müssen mehr Emissionszertifikate kaufen, um ihre sehr hohen Emissionen auszugleichen. Je mehr "schmutzige" Brennstoffe wie Kohle verwendet werden, desto höhere EMISS-Preise können Investoren erwarten.

Die Gasverträge steigen aufgrund der Vorhersage eines kalten Winters, der Instandhaltung der großen Gasinfrastrukturen und der Spannungen zwischen dem gasproduzierenden Russland und den westlichen Ländern sowie den USA (NordStream 2-Pipeline).

Das Vereinigte Königreich hat 2021 sein eigenes nationales Emissionshandelssystem eingeführt, nachdem es nach dem Brexit aus dem System der Europäischen Union ausgetreten ist. In diesem System wird Kohle knapp unter den EU-Bewertungen gehandelt. Das britische EHS verfügt über einen Kostendämpfungsmechanismus, der es den britischen Regulierungsbehörden ermöglicht, auf die inländischen Preise einzuwirken. Die Maßnahmen Großbritanniens könnten europäische Länder dazu veranlassen, die EU zu ähnlichen Schritten aufzufordern, so die Investoren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommenden Jahre aufgrund der hohen Preisvolatilität, der außerordentlichen Liquidität dieses Instruments und einer Reihe von politischen Ereignissen, Entscheidungen und derzeit diskutierten energetischen Problemen innerhalb der Europäischen Union eine gute Zeit für den aktiven Handel mit Emissionskontrakten EUA zu sein scheinen.

Dank regelmäßiger Informationen und der Energiekrise können sich die Anleger eine eigene Meinung über die Preise der CO2-Kontrakte bilden und ihre Anlagestrategien umsetzen.

Kohlenstoffkontrakte sind ein risikoreiches Instrument mit hoher Preisvolatilität, und Anleger, die am Handel mit ihnen interessiert sind, sollten die neuesten Nachrichten zur EU-Klima- und Energiepolitik verfolgen, um ihre Positionen an bevorstehende Marktereignisse anzupassen. Unser Angebot für den Handel mit Emissionszertifikaten ermöglicht es auch aktiven Händlern, die kein Interesse am Lesen von Nachrichten haben, nur auf der Grundlage von Indikatoren für die technische Analyse zu handeln, die wir in unserer Handelsplattform bereitstellen, oder nach vorübergehenden Preisvorteilen zu suchen, um Positionen zu eröffnen.

EMISS Handelszeiten

Wie sieht es mit den verfügbaren EMISS-Handelszeiten aus? Diese Information ist besonders für Daytrader wichtig. Der Emissionshandel ist an 5 Tagen pro Woche von 8:05 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ von Montag bis Freitag verfügbar. Der Handel mit Kohlendioxidemissionen ist an Wochenenden auf unserer Plattform nicht verfügbar. Der EMISS-Spotpreis ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig in Bewegung.

Die beste Zeit für den Handel mit Kohlendioxidemissionen ist in Zeiten sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist.

Wenn der Umsatz auf dem Markt hoch ist und das Handelsvolumen steigt, nimmt auch die Volatilität zu. Dies kann durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten über das Klima, Informationen aus der Presse oder sogar Gerüchte über Änderungen der CO2-Emissionsbeschränkungen beeinflusst werden.